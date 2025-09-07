MegaGold EA

Paire de devises : XAUUSD

Période : M30

Compte : Couverture


MegaGold - cet EA est spécialement conçu pour le trading de l'or. Il n'y a qu'une seule transaction sur le marché. Il utilise de nombreuses stratégies adaptatives que vous pouvez gérer. Ces stratégies ne se recoupent pas et suivent des logiques d'entrée sur le marché différentes.


Varko Technologies n’est pas une entreprise, c’est une philosophie de liberté.

Je ne suis pas intéressé par les jeux avec une augmentation de prix et une soi-disant limite sur le nombre d'exemplaires vendus.

Je suis intéressé par une coopération à long terme et par la construction d'une réputation.

Mon objectif est d’améliorer et d’optimiser constamment le produit en fonction des conditions changeantes du marché.


Comment installer Expert ?

Vous devez transférer le fichier d'EA vers le graphique de la paire de devises XAUUSD M30. Le fichier SET n'est pas requis. Il vous suffit de choisir le niveau de risque optimal pour vos transactions.


