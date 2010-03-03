MegaGold EA

Coppia di valute: XAUUSD Periodo: M30 Conto: Copertura





MegaGold - questo EA è progettato specificamente per il trading di oro. C'è sempre una sola AFFARE sul mercato. Utilizza diverse strategie adattive che puoi gestire. Le strategie non si intersecano tra loro e hanno logiche diverse per entrare nel mercato.





Varko Technologies non è un'azienda, è una filosofia di libertà.

Non mi interessa giocare a giochi con un aumento di prezzo e presumibilmente un limite al numero di copie vendute.

Sono interessato a una collaborazione a lungo termine e a costruire una reputazione.

Il mio obiettivo è quello di migliorare e ottimizzare costantemente il prodotto in base alle mutevoli condizioni del mercato.





Come installare Expert?

È necessario trasferire il file da EA al grafico della coppia di valute XAUUSD M30. Il file SET non è necessario. È sufficiente scegliere il livello di rischio ottimale per il trading.



