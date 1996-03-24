VenyGold EA
- Uzman Danışmanlar
- Anton Zverev
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 5
VenyGold EA - Döviz piyasasında işlem yapmak için birden fazla strateji kullanan profesyonel bir Uzman. Her bir strateji, %100 modelleme ile uzun yıllar süren geliştirme ve fiyat teklifleri üzerinde testlerden geçmiştir. Her işlem, çok seviyeli kapanış algoritmaları ile korunmaktadır. Her döviz çifti için birden fazla strateji kullanılması sayesinde, Uzman , uzun bir süre boyunca fiyat tekliflerinin %100 modellemesi ile başarılı bir test sürecinden geçmiştir.
|Sembol
|XAUUSD
|Zaman aralığı
|M1
|Depozito
|Minimum 300$
|Broker
|En düşük spread ve komisyona sahip aracı kurumu kullanın
|Kaldıraç
|1:500
Uzman kullanımına ilişkin öneriler:
Varsayılan ayarları kullanın. Uzman Danışman dosyasını, döviz çifti içeren bir grafiğe aktarmanız gerekir. XAUUSD M1.
Ticaret Stratejisi:
- Algoritma, piyasanın sakin dönemlerinde volatilitenin arttığı anormal noktaları buluyor.
- Destek ve direnç seviyelerinden toparlanma.
- Dar bir kanalda işlem görüyor.
- Trend yönünde işlem açılması, sapma durumunda ters yönde oynaklık .