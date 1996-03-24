VenyGold EA

VenyGold EA   - Döviz piyasasında işlem yapmak için birden fazla strateji kullanan profesyonel bir Uzman. Her bir strateji, %100 modelleme ile uzun yıllar süren geliştirme ve fiyat teklifleri üzerinde testlerden geçmiştir. Her işlem, çok seviyeli kapanış algoritmaları ile korunmaktadır. Her döviz çifti için birden fazla strateji kullanılması sayesinde, Uzman , uzun bir süre boyunca fiyat tekliflerinin %100 modellemesi ile başarılı bir test sürecinden geçmiştir.


Sembol
 XAUUSD
Zaman aralığı M1
Depozito Minimum 300$
Broker
 En düşük spread ve komisyona sahip aracı kurumu kullanın
Kaldıraç 1:500


Uzman kullanımına ilişkin öneriler:

Varsayılan ayarları kullanın. Uzman Danışman dosyasını, döviz çifti içeren bir grafiğe aktarmanız gerekir.   XAUUSD M1.


Ticaret Stratejisi:

  1. Algoritma, piyasanın sakin dönemlerinde volatilitenin arttığı anormal noktaları buluyor.
  2. Destek ve direnç seviyelerinden toparlanma.
  3. Dar bir kanalda işlem görüyor.
  4. Trend yönünde işlem açılması, sapma durumunda   ters yönde oynaklık .



