VenyGold EA

Bu EA'lar 1.000 dolardan fazla fiyata satılıyor! Sabit S TopLoss ve TakeProfit! Piyasada sadece bir fırsat var! Döviz çifti: XAUUSD Zaman dilimi: M15 Gold DayScalper, çeşitli uyarlanabilir stratejiler kullanan bir günlük scalper'dır. Her işlem, sert bir S TopLoss ve TakeProfit ile açılır, ardından bir TrailingStop eklenir . EA, grid, martingale ve yapay zeka kullanmaz. EA önerileri: Sembol: XAUUSD Zaman dilimi: M15 Kaldıraç: 1:100'den itibaren Ayarlar: varsayılan Arac