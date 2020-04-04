MAM White MT4
- Uzman Danışmanlar
- Matei-Alexandru Mihai
- Sürüm: 3.0
Overview
MAM White MT4 targets major indices and uses trend confirmation (EMA alignment), volatility filters, and adaptive trailing. It avoids martingale and uncontrolled averaging.
What it does
-
Trades when EMA alignment and volatility filters agree
-
Disciplined one-sided entries; ATR-aware trailing and optional partial exits
-
Checks broker constraints (stop/freeze levels, margin, volume) before sending/modifying orders
Recommended use
-
Timeframe: M15–H1
-
Symbols: broker’s index symbols/CFDs
-
Setup: defaults work out of the box; adjust risk and trailing after initial tests
Inputs
Risk mode (percent/USD/fixed lot), trailing parameters, Magic Number, spread filter, slippage tolerance.
Operating notes
Unique Magic per chart; backtest with quality tick data; execution/spreads vary by broker and market session.
Disclaimer
No guarantees. Use demo first and conservative risk.