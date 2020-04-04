MAM White MT4

Overview
MAM White MT4 targets major indices and uses trend confirmation (EMA alignment), volatility filters, and adaptive trailing. It avoids martingale and uncontrolled averaging.

What it does

  • Trades when EMA alignment and volatility filters agree

  • Disciplined one-sided entries; ATR-aware trailing and optional partial exits

  • Checks broker constraints (stop/freeze levels, margin, volume) before sending/modifying orders

Recommended use

  • Timeframe: M15–H1

  • Symbols: broker’s index symbols/CFDs

  • Setup: defaults work out of the box; adjust risk and trailing after initial tests

Inputs
Risk mode (percent/USD/fixed lot), trailing parameters, Magic Number, spread filter, slippage tolerance.

Operating notes
Unique Magic per chart; backtest with quality tick data; execution/spreads vary by broker and market session.

Disclaimer
No guarantees. Use demo first and conservative risk.


Prodotti consigliati
Donchian Channels EA MT4
Biswarup Banerjee
Experts
Donchian Channel Strategy EA MT4 è uno strumento avanzato progettato esclusivamente per MetaTrader 4, che semplifica le attività di trading sfruttando l’indicatore dei Canali di Donchian per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo versatilità nella gestione delle operazioni. Ampiamente testato, offre metodi di ingresso precisi, regole di uscita fl
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Experts
Un Expert Advisor che negozia all'intersezione di due medie mobili utilizza la terza media mobile per filtrare la direzione del trend corrente. Ha impostazioni di input flessibili ma allo stesso tempo semplici. Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5 ->   QUI   / Istruzioni   ->     QUI     Benefici: Configurazione facile e intuitiva Adatto a qualsiasi tipo di strumento e a qualsiasi periodo di tempo Ha tre tipi di notifiche Sistema innestabile di sovrapposizione del primo ordine con
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Moving Average Strategy EA MT4 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 4, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Experts
Trend Exploit   The logic behind  Trend Exploit EA  is very simple but effective , the EA uses breakouts of the Bollinger Bands for entry and exit signals, enter in the market in the direction of a strong trend, after a reasonable correction is detected. The exit logic is also based on the Bollinger Bands indicator and it will close the trade even on a loss when the price breaks Bollinger Bands line.  Trend Exploit was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" devel
FREE
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
Experts
Gold Digging Scalping — Advanced Scalping EA for Gold (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping is a powerful and adaptive Expert Advisor (EA) designed specifically for scalping and short-term trading in volatile markets like Gold (XAUUSD) and major forex pairs. Built with precision and flexibility, this EA automates high-frequency trading strategies with intelligent filters, dynamic pip steps, and advanced risk management. Key Features: Smart Entry Logic: The EA uses CCI (Commodity Channel Ind
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experts
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
Hedge Guru
Safa Erden
Experts
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
Synergy EA MT4
Jamal El Alama
Experts
Synergy EA MT4 uses a combination of three key indicators to determine optimal entry and exit points in trading. These indicators are the Relative Strength Index (  RSI  ), Bollinger Bands , and a 200-period Moving Average . Here's how each indicator contributes to the decision-making process: Relative Strength Index ( RSI ) : RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. It helps identify overbought or oversold conditions in the market, which can indicat
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Turn Around Mt4
Marta Gonzalez
Experts
Following a leader who sets the trend is easy. The tricky part is knowing when you have to TURN AROUND. TURN AROUND is a system that detects the end of the trend and operates that point against the market. It is therefore a PULLBACK system. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 00 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on hi
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Trend Exploit
Casimiro Zampetti
Experts
The logic behind Trend Exploit EA is very simple but effective , the EA uses breakouts of the Bollinger Bands for entry and exit signals, enter in the market in the direction of a strong trend, after a reasonable correction is detected. The exit logic is also based on the Bollinger Bands indicator and it will close the trade even on a loss when the price breaks Bollinger Bands line.  Trend Exploit was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology
Josmellon Gold EA V5
Jiju Jose J
Experts
Welcome to Josmellon GOLD EA V5, an automated trading solution designed for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 4. It uses automation and a sophisticated strategy tailored for the dynamic Gold market. Overview : Crafted for Gold trading to capitalize on its liquidity and movements. Relies on two Triangular Moving Average-based indicators for trade decisions. Key Features: Automated Execution: Executes precise and timely orders in the volatile Gold market. Indicator-Based Signals: Rel ies on two selecte
Reserve Gold
Huynh Van Cong Luan
Experts
Reserve Gold   is a fully automated trading expert advisor robot that has been designed explicitly for scalping during the period of weak market volatility.   EA contains self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements.   This EA uses an advanced algorithm to find bespoke entry points and several additional filters for entering and exiting the market with ease. The EA has been subjected to stress tests for a period of 10 years and passes every year with a very advantageous
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.78 (9)
Experts
Questo è un metodo semplice ma potenzialmente efficace se usato correttamente, basato sulle operazioni aperte se si verificano degli spazi tra le candele. I valori di input per le dimensioni dello spazio sono misurati in punti. L'ultimo intervallo tra due candele e anche il tempo dell'intervallo vengono visualizzati nel commento del grafico. Non tutti i broker potrebbero essere adatti a questo robot commerciale. I test e l'ottimizzazione si basano sullo storico dei prezzi MQL 5. Dispone inoltr
FREE
EA Smart Golden Wolf Scalper MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The scalper EA uses strategies based on intra-bar trading on the H1 and H2 timeframes. Also many filters are used to find the right signals to open an order. The EA uses pending orders BuyStop and SellStop. The EA trades on two pairs: EURUSD, USDJPY and two timeframes H1, H2. Also, the adviser can be installed on other currencies using the instructions:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 The EA places a protective stop order on all orders. The adviser is safe and does not require any set
St MA
Ting Fung Ku
Experts
Trend Trading with signal based on Moving Average Indicator (Fast MA, Slow MA (in) and Slow MA (out)) Fast MA crossover Slow MA (in) to open order, and Fast MA crossover Slow MA (out) to close order Suggested to trade all 28 pairs currencies in combination of USD, EUR , AUD, CAD, CHF, GBP, NZD and JPY with  a same magic number , and use Take Profit by Magic No Recommended Timeframe: H1 Minimal recommended deposit: USD $1000 per 0.01 lot (28 pairs currencies) As Strategy Tester of MT4 cannot back
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                         You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for 
EMA SignalLine Pro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EMA Crossover Pro MT4
Gabriel Selegean
Experts
EMA Crossover Pro MT4 (see EMA Crossover Pro for MT5 variant) this EA uses two exponential moving average crossover, a slow ema, and a fast ema on which it takes buy/sell decision. A default ema configuration is 12 and 35 where 12 is the value of slow ema, and 35 is the value of fast ema. Expert advisor parameters: stop loss (greater than 40, but some brokers accept stop loss under 40) take profit (greater than 40, but some brokers accept stop loss under 40) trailing_stop (set it as 0 for disabl
Cross MA
Cumhur Yugnuk
2.5 (2)
Experts
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Settings : Buy Settings 1.Moving Average Period 1.Moving Average Method 2.Moving Average Period 2.Moving Average Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings 3.Moving Average Period 3.Moving Average Method 4.Moving Average Period 4.Moving Average Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level Ve
FREE
GND Average Price
Nguyen Dang Giang
Experts
The Expert Advisor relies on a grid strategy and identifies a strong trend. It can also work on all pairs with a minimal spread. The EA uses average price deals, users can install martingale, hedging and scalping. This is an automated system that is optimized and ready to use. The configuration is simple. Recommendations Deposit min 1000$ or appropriate cent account Use a small spread Parameters MagicNumber : unique (magic) number of the EA TrailingStopLoss: as a position gains in profit, a st
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
2 (2)
Experts
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
SparkLight EA
Radek Reznicek
3.75 (4)
Experts
SparkLight EA  is a fully automated expert advisor that uses advanced algorithms for the price analysis of the latest trends.  Every order has StopLoss and every order is placed based on the primary or the secondary trend analysis algorithm. This EA does  NOT use  Martingale or Arbitrage strategy.  It can trade more orders at the same time but every order has the same Lot size if using FixedLotSize. SparkLight EA is  NOT  a minute scalper or tick scalper that produces high number of trades per
FREE
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
HFT Evaluation MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
5 (1)
Experts
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of only $30 The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market inefficienc
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT4. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT5 version of this expert: News Advisor MT5 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1055)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (32)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Altri dall’autore
MAM Gold MT4
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Overview MAM Gold MT4 is an Expert Advisor for stocks only (equities/stock-CFDs). Long-only, trend-confirmed entries with volatility filters and adaptive trailing. No martingale or uncontrolled averaging. On non-stock symbols, the EA remains idle. What it does Long entries on stocks when EMA alignment and volatility filters agree ATR/EMA-aware trailing; optional partial exits Optional pyramiding with cooldown Pre-trade checks for broker stop/freeze levels, margin and volume Recommended use Tim
MAM Black MT4
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Overview MAM Black MT4 is an Expert Advisor for MetaTrader 4 designed as a profit-only grid system for S&P 500 / US500 symbols. It builds positions only in the direction of the EMA slope, adapts grid spacing with ATR, and closes baskets exclusively in profit using equity targets and trailing. When risk conditions deteriorate, the system automatically activates freeze, pause, or light-hedge modes for protection. Key Features Trend-aligned grid: trades are opened only when price and EMA slope ar
FREE
SP500 Smart Grid PRO
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Philosophy — “Profit First. Calm Always.” Markets breathe. They trend, stall, and spike. Most grid systems suffocate in that noise; they either over-average, panic-close in red, or grind the equity into a cliff. SP500 Smart Grid is built around a simple, stubborn philosophy: protect the equity curve and harvest only green . It does this by staying on one side of the market at a time (guided by the EMA slope) and only banking in profit . There’s no “pray and close at a loss” button buried inside
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Solo 7/10 copie rimaste al prezzo di lancio di $85! Filosofia — “Costruire solo quando il mercato dice sì.” La maggior parte delle griglie piazza livelli a caso e spera. MAM White chiede prima il permesso: al trend, alla volatilità, al tuo broker. Costruisce una griglia LIMIT unilaterale solo quando la EMA veloce è allineata con un forte trend EMA lento e il prezzo è correttamente distante dal centro. Nessun trend? Nessuna costruzione. Nuovo flip? Raffreddamento. Spread troppo ampio o fuori
FREE
MAM Forecast Indicator
Matei-Alexandru Mihai
Indicatori
Overview MAM Forecast is an indicator designed to replace guesswork with probabilities. It generates two adaptive levels—UP and DN—along with probabilities that always sum to 100%, giving you a clear idea of which level price is more likely to reach within the chosen horizon. Key Features Displays UP (upper) and DN (lower) adaptive levels calibrated to market volatility. Shows touch probabilities (e.g., 62% vs 38%) for likelihood within the defined horizon. Clean, informative HUD indicates sym
FREE
MAM Black
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Overview MAM Black is a profit-only grid Expert Advisor for MetaTrader 5, built for S&P 500 / US500 instruments. It opens positions only in the direction of the EMA slope, adapts grid spacing with ATR, and closes baskets strictly in profit using equity targets and trailing. When risk thresholds are reached, it automatically applies freeze, pause, or light-hedge protection. Key Features Trend-aligned grid: entries occur only when price and EMA slope confirm direction. ATR-adaptive steps: grid l
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Solo 5/10 copie rimaste al prezzo di lancio di $99! Filosofia — “Disciplina all’ingresso, profitti all’uscita. Un motore pulito per le azioni.” MAM Gold è progettato esclusivamente per le azioni e funziona su qualsiasi timeframe. Opera come un motore long sempre attivo: ingressi deliberati con contesto EMA/ATR, gestione disciplinata del rischio, trailing intelligente e aggiunte solo quando il trend paga davvero. Niente hype—solo esecuzione strutturata per azioni. Tecnici — Cosa fa esattamen
Quantum Edge EA MT5
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Systematic long-only engine that builds into strength. Adaptive step (ATR/points/percent), add-only-in-profit pyramiding, near-entry TPs for frequent skims, and a basket trail to secure runs. Includes spread/time filters, RSI gate, volatility brake, margin/exposure guards, and auto-fix for missing TPs. What it does Opens first long when spread ok, inside trading window, RSI not overbought Adds only above highest entry, step scales with volatility or fixed rules Each layer gets a small, near-ent
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione