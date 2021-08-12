Infinity Break 1 MT4
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Version: 1.0
- Activations: 5
🚀 Prenez le contrôle de vos trades !
Infinity Breakout v1.0 transforme votre trading en une expérience simple et rentable.
Fini le stress des décisions de dernière minute : votre EA gère automatiquement les entrées, TP et SL.
✅ Version MT5 : Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTader 5
✅ Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Informations sur le prix :
Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.
Prix final : $ ?
⚡ Fonctionnalités clés :
📈 Entrées précises à la clôture des chandelles
🎯 TP et SL automatiques, ajustables selon votre style
💰 Taille de lot personnalisable pour tous les comptes
🔎 Combinaison RSI + MACD = signaux fiables, moins de trades faux
🖥 Interface claire avec positions et indicateurs en temps réel
✅ Pas de martingale, arbitrage ou stratégies risquées
💡 Pour qui ?
-
Traders débutants et intermédiaires
-
Traders voulant un EA simple mais puissant
-
Convient aux paires majeures Forex et XAU/USD
⏱ Conseils pratiques :
-
Timeframes : Tous (OPTIMISÉ POUR M1)
-
Symboles : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (OPTIMISÉ POUR XAU/USD)
-
Ajustez SL/TP et lot selon votre tolérance au risque
-
Ne modifiez pas les paramètres si vous êtes débutant
🔥 Pourquoi vous allez l’adorer :
-
Stratégie prête à l’emploi, sans réglages complexes
-
Capture les mouvements clés du marché sans surveillance constante
-
Suivi en temps réel via GUI intégrée avec emojis → super intuitif !
💎 Résultat :
Infinity Breakout v1.0 = simplicité + performance + sécurité
Transformez chaque breakout du marché en opportunité. Tradez comme un pro dès aujourd’hui !