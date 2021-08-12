Infinity Break 1 MT4

🚀 Prenez le contrôle de vos trades !
Infinity Breakout v1.0 transforme votre trading en une expérience simple et rentable.

Fini le stress des décisions de dernière minute : votre EA gère automatiquement les entrées, TP et SL.

Version MT5 : Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTader 5

Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile

💰 Informations sur le prix :
Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.
Prix final : $ ?

Fonctionnalités clés :
📈 Entrées précises à la clôture des chandelles
🎯 TP et SL automatiques, ajustables selon votre style
💰 Taille de lot personnalisable pour tous les comptes
🔎 Combinaison RSI + MACD = signaux fiables, moins de trades faux
🖥 Interface claire avec positions et indicateurs en temps réel
✅ Pas de martingale, arbitrage ou stratégies risquées

💡 Pour qui ?

  • Traders débutants et intermédiaires

  • Traders voulant un EA simple mais puissant

  • Convient aux paires majeures Forex et XAU/USD

Conseils pratiques :

  • Timeframes : Tous (OPTIMISÉ POUR M1)

  • Symboles : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (OPTIMISÉ POUR XAU/USD)

  • Ajustez SL/TP et lot selon votre tolérance au risque

  • Ne modifiez pas les paramètres si vous êtes débutant

🔥 Pourquoi vous allez l’adorer :

  • Stratégie prête à l’emploi, sans réglages complexes

  • Capture les mouvements clés du marché sans surveillance constante

  • Suivi en temps réel via GUI intégrée avec emojis → super intuitif !

💎 Résultat :
Infinity Breakout v1.0 = simplicité + performance + sécurité
Transformez chaque breakout du marché en opportunité. Tradez comme un pro dès aujourd’hui !


