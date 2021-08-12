Infinity Break 1 MT4

🚀 Prenez le contrôle de vos trades !

Infinity Breakout v1.0 transforme votre trading en une expérience simple et rentable.

Fini le stress des décisions de dernière minute : votre EA gère automatiquement les entrées, TP et SL.

✅ Version MT5 : Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTader 5

✅ Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile

💰 Informations sur le prix :

Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.

Prix final : $ ?

⚡ Fonctionnalités clés :

📈 Entrées précises à la clôture des chandelles

🎯 TP et SL automatiques, ajustables selon votre style

💰 Taille de lot personnalisable pour tous les comptes

🔎 Combinaison RSI + MACD = signaux fiables, moins de trades faux

🖥 Interface claire avec positions et indicateurs en temps réel

✅ Pas de martingale, arbitrage ou stratégies risquées

💡 Pour qui ?

Traders débutants et intermédiaires

Traders voulant un EA simple mais puissant

Convient aux paires majeures Forex et XAU/USD

⏱ Conseils pratiques :

Timeframes : Tous (OPTIMISÉ POUR M1)

Symboles : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (OPTIMISÉ POUR XAU/USD)

Ajustez SL/TP et lot selon votre tolérance au risque

Ne modifiez pas les paramètres si vous êtes débutant

🔥 Pourquoi vous allez l’adorer :

Stratégie prête à l’emploi, sans réglages complexes

Capture les mouvements clés du marché sans surveillance constante

Suivi en temps réel via GUI intégrée avec emojis → super intuitif !

💎 Résultat :

Infinity Breakout v1.0 = simplicité + performance + sécurité

Transformez chaque breakout du marché en opportunité. Tradez comme un pro dès aujourd’hui !



