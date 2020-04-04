AdaptiveQ Trader
Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас.
🤖 Что Это?
AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а живой, самообучающийся агент, основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего участия. Чем дольше он работает, тем умнее становится.
💎 Почему Это Революция?
- ✅ Самообучение в реальном времени: Каждая сделка — это опыт. Советник анализирует прибыль, риск, просадку и частоту торговли, чтобы находить оптимальные решения.
- ✅ Уникальная Q-таблица с 16 384 корзинами: Никакого "смешивания" состояний! Каждая рыночная ситуация получает свою "ячейку памяти". Это как если бы у вас был трейдер, который никогда не путает одну сделку с другой.
- ✅ Гибридная система наград: Агент не гонится за прибылью любой ценой. Он оптимизирует устойчивую доходность, учитывая Risk/Reward, просадку и частоту торговли.
- ✅ Multi-Timeframe анализ + 7 индикаторов: Принимает решения, анализируя M1, M5, M15 одновременно. Использует RSI, CCI, MACD, SMA, ATR, режим рынка (тренд/флэт) и свечные паттерны.
- ✅ Полный контроль рисков: Equity Stop, Trailing Stop, CCI Exit, Time Exit — ваш капитал всегда под защитой.
📈 Технические Характеристики
- Платформа: MetaTrader 4 (MQL4)
- Таймфрейм: Любой (рекомендуется M1 для максимальной детализации обучения)
- Инструменты: Любые (Forex, Metals, CFD)
- Тип счета: Любой (ECN, STP, Market Maker)
- Управление капиталом: Экспоненциальное усреднение (LotExponent)
- Сохранение прогресса: Q-таблица автоматически сохраняется и загружается между сессиями.
🧠 Как Это Работает? (Простыми Словами)
- На каждом новом баре советник "фотографирует" состояние рынка: цены, индикаторы, ваши открытые позиции, баланс счета.
- Это состояние превращается в уникальный цифровой "отпечаток" (хэш) и попадает в одну из 16 384 корзин.
- ИИ выбирает действие (Buy, Sell, Hold, Close) на основе накопленного опыта в этой корзине.
- После сделки он получает "награду" (или штраф) и обновляет свою "карту знаний".
- Со временем он учится избегать убыточных ситуаций и чаще попадать в прибыльные.
📊 Для Кого Этот Советник?
- Для трейдеров, уставших от ручной оптимизации. Пусть ИИ делает это за вас.
- Для тех, кто верит в будущее алгоритмической торговли. Это не "черный ящик", а прозрачная и настраиваемая система.
- Для опытных пользователей. Вы можете настроить веса награды, параметры обучения (Learning Rate, Discount Factor), политику исследования (ε-greedy или Softmax) и многое другое.
- Для новичков. Просто запустите советника с настройками по умолчанию — он сам найдет свою стратегию.
🎁 Что Вы Получаете
- ✅ Техническая поддержка — мы поможем с настройкой и ответим на вопросы.
- ✅ Будущие обновления — мы постоянно улучшаем алгоритмы обучения.
❗ Важно: Это Инвестиция в Будущее
AdaptiveQ Trader — это инструмент для долгосрочного инвестирования в обучение ИИ. Не ждите мгновенной прибыли. Первые 1-3 месяца — это "фаза обучения", когда советник собирает опыт и настраивает свою стратегию. Чем дольше он работает — тем стабильнее и прибыльнее становятся его сделки.
🛒 Купите AdaptiveQ Trader сегодня и получите:
Советника, который не просто торгует, а мыслит, учится и растет вместе с вами.
Инвестируйте в будущее — инвестируйте в искусственный интеллект.
P.S. Количество лицензий ограничено. Не упустите шанс быть в числе первых, кто использует технологии будущего уже сегодня!