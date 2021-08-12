Infinity Break 1 MT4
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🚀 Prendi il controllo dei tuoi trade!
Infinity Breakout v1.0 trasforma il tuo trading in un’esperienza semplice e redditizia.
Niente più stress da decisioni dell’ultimo minuto: il tuo EA gestisce automaticamente entrate, TP e SL.
✅ Versione MT5: Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5
✅ Infinity EAs Channel: Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Info prezzo:
Il prezzo aumenta di $50 ogni 10 acquisti.
Prezzo finale: $ ?
⚡ Caratteristiche principali:
📈 Entrate precise alla chiusura della candela
🎯 TP e SL automatici, personalizzabili
💰 Dimensione lotto personalizzabile per tutti i conti
🔎 Combinazione RSI + MACD = segnali affidabili, meno falsi trade
🖥 Interfaccia chiara con posizioni e indicatori in tempo reale
✅ Nessuna martingala, arbitraggio o strategie rischiose
💡 Per chi:
-
Trader principianti e intermedi
-
Trader che vogliono un EA semplice ma potente
-
Adatto a coppie Forex principali e XAU/USD
⏱ Suggerimenti pratici:
-
Timeframe: Tutti (OTTIMIZZATO PER M1)
-
Simboli: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (OTTIMIZZATO PER XAU/USD)
-
Regola SL/TP e lotto secondo il tuo rischio
-
Non modificare i parametri se sei nuovo
🔥 Perché lo adorerai:
-
Strategia pronta all’uso, senza impostazioni complesse
-
Cattura i movimenti chiave del mercato senza monitoraggio costante
-
Tracciamento in tempo reale tramite GUI con emoji → super intuitivo!
💎 Risultato:
Infinity Breakout v1.0 = semplicità + performance + sicurezza
Trasforma ogni breakout in opportunità. Inizia a fare trading da professionista oggi!