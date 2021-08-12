Infinity Break 1 MT4

🚀 Prendi il controllo dei tuoi trade!
Infinity Breakout v1.0 trasforma il tuo trading in un’esperienza semplice e redditizia.

Niente più stress da decisioni dell’ultimo minuto: il tuo EA gestisce automaticamente entrate, TP e SL.

Versione MT5: Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5

Infinity EAs Channel: Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile

💰 Info prezzo:
Il prezzo aumenta di $50 ogni 10 acquisti.
Prezzo finale: $ ?

Caratteristiche principali:
📈 Entrate precise alla chiusura della candela
🎯 TP e SL automatici, personalizzabili
💰 Dimensione lotto personalizzabile per tutti i conti
🔎 Combinazione RSI + MACD = segnali affidabili, meno falsi trade
🖥 Interfaccia chiara con posizioni e indicatori in tempo reale
✅ Nessuna martingala, arbitraggio o strategie rischiose

💡 Per chi:

  • Trader principianti e intermedi

  • Trader che vogliono un EA semplice ma potente

  • Adatto a coppie Forex principali e XAU/USD

Suggerimenti pratici:

  • Timeframe: Tutti (OTTIMIZZATO PER M1)

  • Simboli: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (OTTIMIZZATO PER XAU/USD)

  • Regola SL/TP e lotto secondo il tuo rischio

  • Non modificare i parametri se sei nuovo

🔥 Perché lo adorerai:

  • Strategia pronta all’uso, senza impostazioni complesse

  • Cattura i movimenti chiave del mercato senza monitoraggio costante

  • Tracciamento in tempo reale tramite GUI con emoji → super intuitivo!

💎 Risultato:
Infinity Breakout v1.0 = semplicità + performance + sicurezza
Trasforma ogni breakout in opportunità. Inizia a fare trading da professionista oggi!


Altri dall’autore
Infinity Break 2 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Premium Porta il tuo trading al livello successivo con automazione intelligente e senza stress. InfinityBreak rileva automaticamente i breakouts chiave e gestisce TP, SL e dimensione del lotto con precisione chirurgica. Consigliato su timeframe M1 per XAU/USD . Versione MT5 :  Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Info pre
Infinity Gold Break 3 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v3.0 – Fai trading in modo più intelligente, non più difficile! Prendi il controllo dei mercati con l’ultima innovazione nel trading automatizzato. InfinityBreak v3.0 individua automaticamente i breakout chiave, gestisce TP, SL, TP parziali e dimensioni dei lotti, aiutandoti a fare trading su XAU/USD come un professionista. Ottimizzato per timeframe M1 – veloce, preciso e affidabile. Gestione intelligente del rischio – niente martingale, niente strategie rischiose. Adatto
Infinity Break 1
Evan Pierre Clement
Experts
Prendi il controllo delle tue operazioni! Infinity Breakout v1.0 trasforma il tuo trading in un’esperienza semplice e redditizia . Niente più stress da decisioni dell’ultimo minuto: il tuo EA gestisce entrate, TP e SL automaticamente . Versione MT4 :    Infinity Break 1 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5 Canale Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Informazioni sul prezzo : Il prezzo aumenta di 50 $ ogni
Infinity Break 2
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v2.0 – EA Breakout Premium . Opera in modo intelligente e senza stress . InfinityBreak rileva automaticamente i breakout chiave e gestisce TP, SL e dimensioni dei lotti con precisione chirurgica . Consigliato utilizzare sul **timeframe M1** per **XAU/USD** Versione MT4 : I nfinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5 Canale Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Informazioni sul prezz
Infinity Gold Break 3
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v3.0 – EA Breakout Premium Porta il tuo trading al livello successivo con trading 100% automatizzato e senza stress . InfinityBreak v3.0 rileva automaticamente i breakout chiave e gestisce TP, SL e dimensioni del lotto con precisione chirurgica. Ottimizzato per M1 su XAU/USD – veloce, affidabile e completamente automatico. Versione MT4 :  Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5 Canale Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Inf
