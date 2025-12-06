Iron Silk MT5

Iron Silk - Ticaretin Geleceği

  • Kurulum hakkında ekstra detaylar : (link)
  • Lütfen satın alma sonrası canlı sinyal bağlantısı için bize ulaşın.

  • Sadakat bonusu — satın aldıktan sonra bana mesaj göndererek hediye EA alabilirsiniz.

  • Lütfen bizimle MQL5 kanalı'na katılın (için Telegram benimle iletişime geçin): (link)


Geri testler, sağladığım ayarlarla daha iyi çalışıyor. Dosya için benimle iletişime geçin.

Fiyatlar 1000 ile başlıyor. Şu ana kadar yalnızca 1 Trader bu hizmetten yararlanmaktadır. 10 lisansı verildiğinde, fiyat 1295'ye yükselecektir.

****** Sadece demo kullanımı için bir Deneme sürümü dosyası  istemek isterseniz bana bildirin. ******


  • Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zararı durdurma ve kar alma özellikleri, işlemlerinizin her zaman korunmasını sağlar (daha fazla bilgi için benimle iletişime geçin).
  • Basit Kurulum: Tek Grafik EA- Iron Silk yalnızca bir grafikte çalışmalıdır (XAGUSD) M30  ve tüm sembollerde otomatik ticaret yapar.
  • Strateji: Potansiyel dönüş noktalarını tespit etmek için fiyat hareketlerinde beş dalga biçimlerini tanımlayarak "Wolfe Dalga Deseni"ni uygular.

Iron Silk?

  • Daha hızlı karar verme için gelişmiş algoritmalar.
  • XAGUSD gibi dalgalı pazarlar için optimize edilmiştir.
  • Herhangi bir spread ile çeşitli brokerleri destekler.
  • Prop-firm zorlukları ve fonlanan hesaplarla harika çalışır (daha fazla detay için benimle iletişime geçin).

Gelişmiş stratejilerimizi kullanarak, Iron Silk farklı piyasa koşullarında istikrarlı, verimli ve karlı ticaret sağlar. İster başlangıç ister deneyimli bir trader olun, bu EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.


Kurulum ve Ayar

  1. EA'yı MetaTrader platformunuza yükleyin ve bir grafik üzerine uygulayın (XAGUSD).
  2. Zaman dilimini seçin (M30), gerekirse lot boyutunu ayarlayın ve EA'ya işlemleri gerçekleştirmesine izin verin.
  3. Hesabınızın sürekli ticaret için bir VPS üzerinde çalıştığından emin olun.

Minimum Yatırım: En iyi sonuçlar için en az $200 öneriyoruz.


Bize Ulaşın

Satın aldıktan sonra, özel Telegram kanalına erişim sağlamak için lütfen bize bir özel mesaj gönderin; burada en son güncellemeleri, haberleri ve talimatları alacaksınız. Bu özel kanal yalnızca müşterilerimize açıktır!


Yazarın diğer ürünleri
Feyra
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Feyra - Ticaretin Geleceği Tek Grafik EA: Feyra yalnızca bir grafik üzerinde çalışmalıdır ( XAUUSD ) M15  ve otomatik olarak tüm semboller üzerinde işlem yapar. Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın aldıktan sonra bize canlı sinyal bağlantısı için ulaşın. Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131. Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar al özellikleri, işlemlerinizin h
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Uzman Danışmanlar
İşte Blue Chip Investing , karları en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir Forex robotu. Breakout ve Volatilite Ticareti'ne özelleşmiş olan bu robot, istikrarlı kazançlar arayan tüccarlar için ultimate araçtır. Optimal performans için Blue Chip Investing'i sadece EURCHF çiftinde ve saatlik ( H1 ) zaman diliminde çalıştırın. Ana Özellikler: Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen Blue Chip Investing, gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz ederek trendleri belirle
Frozen Pulse
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Frozen Pulse - Ticaretin Geleceği Tek Grafik EA: Frozen Pulse yalnızca bir grafikte ( XAGUSD ) M15  çalışmalı ve tüm sembollerde otomatik ticaret yapmalıdır. Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın alma sonrası canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin. Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 147. Kindly join our MQL5 channel : (link)
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt