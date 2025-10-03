Tek Grafik EA: Frozen Pulse yalnızca bir grafikte (XAGUSD) M15 çalışmalı ve tüm sembollerde otomatik ticaret yapmalıdır.

Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın alma sonrası canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin. - Lütfen satın alma sonrası canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 147.

Frozen Pulse - Ticaretin Geleceği

Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zararı durdurma ve kar al özellikleri ticaretlerinizin her zaman korunduğundan emin olur.

Basit Kurulum: Karmaşık ayarlar gerekmez. EA'yı grafiğinize yükleyin, hepsi bu kadar!

Strateji: Dalgalanma tabanlı bantları kullanarak potansiyel kırılma ticaretlerini belirlemek için "Keltner Kanalı Kırılmalarını" kullanır.



Frozen Pulse?

Daha hızlı karar verme için gelişmiş algoritmalar.

XAGUSD gibi dalgalı piyasalara optimize edilmiştir.

Düşük spread'lerle çeşitli brokerları destekler.

Prop-firma zorlukları ve fonlu hesaplarla harika çalışır.

Gelişmiş stratejilerimizi kullanarak, Frozen Pulse farklı piyasa koşullarında istikrarlı, verimli ve karlı ticaret sağlar. İster acemi ister deneyimli bir trader olun, bu EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Kurulum ve Ayar

EA'yı MetaTrader platformunuza yükleyin ve bir grafiğe uygulayın (XAGUSD). Zaman dilimini seçin (M15), gerekirse lot büyüklüğünü ayarlayın ve EA'nın geri kalanını yapmasına izin verin. Ticaretin sürekliliği için hesabınızın bir VPS üzerinde çalıştığından emin olun.

Minimum Depozito: En iyi sonuçlar için en az $200 öneriyoruz.

Bize Ulaşın

Satın aldıktan sonra, en son güncellemeler, haberler ve talimatlar alacağınız özel Telegram kanalına erişim için lütfen bize özel bir mesaj gönderin. Bu özel kanal yalnızca müşterilerimize açıktır!