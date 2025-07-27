Stealth MT4





STEALTH - Görünmez Güç, Görünür Kâr

STEALTH, radar altında işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır. Benzersiz bir gizli bekleyen emir mekanizmasıyla tasarlanan bu Uzman Danışman, aracı kurumların erken tespitini ve sahte piyasa hareketlerinden kaynaklanan kaymaları ortadan kaldırır.





Görünür bekleyen emirler vermek yerine, STEALTH, yürütme tetikleyicileri olarak görünmez yatay çizgiler kullanır. Fiyat bu seviyelere ulaştığında, Uzman Danışman anında gizli SL, TP ve Trailing Stop ile piyasa emirleri açar; böylece tam kontrol ve tam takdir yetkisi sağlanır.





Temel Özellikler

Gizli Bekleyen Emirler

Emirleri aracı kuruma ifşa etmeden Al/Sat Stop mantığı — yalnızca fiyat gizli çizgilere ulaştığında tetiklenir.





Görünmez SL/TP/Trailing Stop

Tüm risk yönetimi, aracı kurum tarafı manipülasyonlarından gizlenerek programatik olarak yürütülür.





Zaman Filtresi Kontrolü

Özel başlangıç ve bitiş zamanlarıyla yalnızca tercih ettiğiniz piyasa seanslarında işlem yapın.





Dinamik Lot Boyutlandırma

Bakiye bazlı hesaplama ile sabit lot veya otomatik bileşik faiz modunu kullanın.





Anti-Broker ve Anti-Backtest Modu

Aracı kurum tespitini veya simülatör yanlış okumalarını önlemek için isteğe bağlı gizli davranış.





Giriş Ayarları

Lot Yönetimi: Sabit lot / Otomatik Lot (bakiye bazlı)





Bekleyen Mesafe: Mevcut fiyattan ayarlanabilir mesafe





SL / TP / Trailing Stop: Tam gizli risk kontrolü





Zaman Filtresi: Özelleştirilebilir işlem aralığı





Spread Filtresi: Yüksek spread girişlerinden kaçının





En Uygun Olduğu Alanlar

XAUUSD (Altın), BTCUSD veya yüksek volatiliteli pariteler





Gizli işlem ile haber scalpingi





Stop avcılığından ekstra koruma isteyen yatırımcılar





Sorumluluk Reddi:

STEALTH, martingale, grid veya aşırı kaldıraçlı taktikler kullanmaz. Her işlem, tıpkı gerçek bir gizlilik görevi gibi, hesaplanmış, kontrol edilmiş ve gizlidir.





İpucu: Gizlilik seviyelerinizi dikkatlice belirleyin. Sadece işlem yapmıyorsunuz; aynı zamanda piyasayı pusuya düşürüyorsunuz.