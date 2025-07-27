Stealth MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2331538
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144741
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144742
STEALTH - Potere invisibile, profitto visibile
STEALTH è un Expert Advisor di nuova generazione, pensato per i trader che desiderano operare in modo discreto. Progettato con un esclusivo meccanismo di ordini pendenti nascosti, questo EA elimina la rilevazione precoce da parte del broker e lo slippage dovuto a falsi movimenti di mercato.
Invece di piazzare ordini pendenti visibili, STEALTH utilizza linee orizzontali invisibili come trigger di esecuzione. Una volta che il prezzo tocca questi livelli, l'EA apre istantaneamente ordini a mercato con SL, TP e Trailing Stop nascosti, garantendo pieno controllo e piena discrezionalità.
Funzionalità principali
Ordini pendenti nascosti
Logica di stop di acquisto/vendita senza esporre gli ordini al broker: si attiva solo quando il prezzo raggiunge le linee stealth.
SL/TP/Trailing Stop Invisibili
Tutta la gestione del rischio viene eseguita programmaticamente, nascosta alla manipolazione da parte del broker.
Controllo del Filtro Temporale
Fai trading solo durante le tue sessioni di mercato preferite con orari di inizio e fine personalizzati.
Dimensionamento Dinamico del Lotto
Utilizza la modalità a lotto fisso o a capitalizzazione automatica con calcolo basato sul saldo.
Modalità Anti-Broker e Anti-Backtest
Funzionamento stealth opzionale per impedire il rilevamento del broker o letture errate del simulatore.
Impostazioni di input
Gestione lotti: Lotto fisso / AutoLot (basato sul saldo)
Distanza in sospeso: Distanza regolabile dal prezzo corrente
SL / TP / Trailing Stop: Controllo completo del rischio nascosto
Filtro temporale: Finestra di trading personalizzabile
Filtro spread: Evita ingressi con spread elevati
Ideale per
XAUUSD (oro), BTCUSD o coppie ad alta volatilità
Scalping con esecuzione nascosta
Trader che desiderano una maggiore protezione dallo stop hunting
Avvertenza:
STEALTH non utilizza tattiche di martingala, griglia o leva finanziaria eccessiva. Ogni operazione è calcolata, controllata e nascosta, proprio come una vera missione stealth.
Suggerimento: Imposta i tuoi livelli di stealth con cura. Non stai solo facendo trading, stai tendendo un'imboscata al mercato.