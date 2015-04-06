Stealth MT4
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Agus SantosoОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Автор торгового советника (EA) не несет ответственности за любые убытки или проблемы, возникшие в результате прямого или косвенного использования данной программы.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 20 июля 2026
- Активации: 5
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144741
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144742
STEALTH — невидимая сила, видимая прибыль
STEALTH — это советник нового поколения, созданный для трейдеров, которые предпочитают работать незаметно. Благодаря уникальному механизму скрытых отложенных ордеров, этот советник исключает раннее обнаружение брокером и проскальзывание, вызванное ложными рыночными движениями.
Вместо размещения видимых отложенных ордеров, STEALTH использует невидимые горизонтальные линии в качестве триггеров исполнения. Как только цена достигает этих уровней, советник мгновенно открывает рыночные ордера со скрытыми стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп, обеспечивая полный контроль и полную свободу действий.
Основные функции
Скрытые отложенные ордера
Логика ордеров Buy/Sell Stop без раскрытия информации брокеру — срабатывает только при достижении ценой скрытых линий.
Невидимые SL/TP/Trailing Stop
Всё управление рисками осуществляется программно, скрытно от манипуляций со стороны брокера.
Управление временными фильтрами
Торгуйте только во время предпочитаемых вами рыночных сессий с настраиваемым временем начала и окончания.
Динамический размер лота
Используйте фиксированный лот или режим автоматического начисления процентов с расчётом на основе баланса.
Режимы защиты от брокера и бэктестинга
Дополнительная функция скрытого поведения для предотвращения обнаружения брокером или ошибок в симуляторе.
Настройки входных данных
Управление лотом: Фиксированный лот / Автолот (на основе баланса)
Расстояние ожидания: Регулируемое расстояние от текущей цены
SL / TP / Трейлинг-стоп: Полный контроль скрытых рисков
Временной фильтр: Настраиваемое торговое окно
Фильтр спреда: Избегайте входов с высоким спредом
Идеально подходит для
XAUUSD (золото), BTCUSD или пар с высокой волатильностью
Новостного скальпинга со скрытым исполнением
Трейдеров, которым нужна дополнительная защита от охоты за стопами
Отказ от ответственности:
STEALTH не использует мартингейл, сетку или тактику с чрезмерным кредитным плечом. Каждая сделка рассчитывается, контролируется и скрыта — как настоящая стелс-миссия.
Совет: Размещайте уровни стелс-трейдинга с умом. Вы не просто торгуете — вы атакуете рынок.