Stealth MT4





STEALTH — невидимая сила, видимая прибыль

STEALTH — это советник нового поколения, созданный для трейдеров, которые предпочитают работать незаметно. Благодаря уникальному механизму скрытых отложенных ордеров, этот советник исключает раннее обнаружение брокером и проскальзывание, вызванное ложными рыночными движениями.





Вместо размещения видимых отложенных ордеров, STEALTH использует невидимые горизонтальные линии в качестве триггеров исполнения. Как только цена достигает этих уровней, советник мгновенно открывает рыночные ордера со скрытыми стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп, обеспечивая полный контроль и полную свободу действий.





Основные функции

Скрытые отложенные ордера

Логика ордеров Buy/Sell Stop без раскрытия информации брокеру — срабатывает только при достижении ценой скрытых линий.





Невидимые SL/TP/Trailing Stop

Всё управление рисками осуществляется программно, скрытно от манипуляций со стороны брокера.





Управление временными фильтрами

Торгуйте только во время предпочитаемых вами рыночных сессий с настраиваемым временем начала и окончания.





Динамический размер лота

Используйте фиксированный лот или режим автоматического начисления процентов с расчётом на основе баланса.





Режимы защиты от брокера и бэктестинга

Дополнительная функция скрытого поведения для предотвращения обнаружения брокером или ошибок в симуляторе.





Настройки входных данных

Управление лотом: Фиксированный лот / Автолот (на основе баланса)





Расстояние ожидания: Регулируемое расстояние от текущей цены





SL / TP / Трейлинг-стоп: Полный контроль скрытых рисков





Временной фильтр: Настраиваемое торговое окно





Фильтр спреда: Избегайте входов с высоким спредом





Идеально подходит для

XAUUSD (золото), BTCUSD или пар с высокой волатильностью





Новостного скальпинга со скрытым исполнением





Трейдеров, которым нужна дополнительная защита от охоты за стопами





Отказ от ответственности:

STEALTH не использует мартингейл, сетку или тактику с чрезмерным кредитным плечом. Каждая сделка рассчитывается, контролируется и скрыта — как настоящая стелс-миссия.





Совет: Размещайте уровни стелс-трейдинга с умом. Вы не просто торгуете — вы атакуете рынок.