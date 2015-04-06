Stealth MT4
- 专家
-
Agus Santoso
- 版本: 1.2
- 更新: 20 七月 2026
- 激活: 5
STEALTH - 隐形力量，看得见的利润
STEALTH 是新一代智能交易系统，专为希望在雷达下操作的交易者打造。该 EA 采用独特的隐藏挂单机制，可消除经纪商的早期检测，并避免虚假市场波动造成的滑点。
STEALTH 不使用可见的挂单，而是使用不可见的水平线作为执行触发器。一旦价格触及这些水平线，EA 会立即开立市价单，并隐藏止损、获利和追踪止损，确保完全掌控，完全自主。
核心功能
隐藏挂单
买入/卖出止损逻辑，无需向经纪商公开订单——仅在价格触及隐形线时触发。
隐形止损/止盈/追踪止损
所有风险管理均以程序化方式执行，避免经纪商操作。
时间过滤控制
仅在您偏好的市场时段进行交易，并可自定义开始和停止时间。
动态交易手数调整
使用固定手数或基于余额计算的自动复利模式。
反经纪商和反回测模式
可选的隐形行为，以防止经纪商检测或模拟器误读。
输入设置
手数管理：固定手数/自动手数（基于余额）
待处理距离：可调整与当前价格的距离
止损/获利/追踪止损：完全隐藏风险控制
时间过滤器：可自定义交易窗口
价差过滤器：避免高价差入场
最适合
XAUUSD（黄金）、BTCUSD 或高波动性货币对
利用隐藏执行的新闻剥头皮交易
希望获得额外保护以免受猎杀止损的交易者
免责声明：
STEALTH 不使用马丁格尔、网格或过度杠杆策略。每笔交易都经过精心计算、控制和隐藏——就像一场真正的隐形任务。
提示：谨慎设置您的隐形水平。您不仅仅是在交易——您是在伏击市场。