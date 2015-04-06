Stealth MT4





STEALTH - 隐形力量，看得见的利润

STEALTH 是新一代智能交易系统，专为希望在雷达下操作的交易者打造。该 EA 采用独特的隐藏挂单机制，可消除经纪商的早期检测，并避免虚假市场波动造成的滑点。





STEALTH 不使用可见的挂单，而是使用不可见的水平线作为执行触发器。一旦价格触及这些水平线，EA 会立即开立市价单，并隐藏止损、获利和追踪止损，确保完全掌控，完全自主。





核心功能

隐藏挂单

买入/卖出止损逻辑，无需向经纪商公开订单——仅在价格触及隐形线时触发。





隐形止损/止盈/追踪止损

所有风险管理均以程序化方式执行，避免经纪商操作。





时间过滤控制

仅在您偏好的市场时段进行交易，并可自定义开始和停止时间。





动态交易手数调整

使用固定手数或基于余额计算的自动复利模式。





反经纪商和反回测模式

可选的隐形行为，以防止经纪商检测或模拟器误读。





输入设置

手数管理：固定手数/自动手数（基于余额）





待处理距离：可调整与当前价格的距离





止损/获利/追踪止损：完全隐藏风险控制





时间过滤器：可自定义交易窗口





价差过滤器：避免高价差入场





最适合

XAUUSD（黄金）、BTCUSD 或高波动性货币对





利用隐藏执行的新闻剥头皮交易





希望获得额外保护以免受猎杀止损的交易者





免责声明：

STEALTH 不使用马丁格尔、网格或过度杠杆策略。每笔交易都经过精心计算、控制和隐藏——就像一场真正的隐形任务。





提示：谨慎设置您的隐形水平。您不仅仅是在交易——您是在伏击市场。