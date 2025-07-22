Momentum Hunter – Indicateur Avancé de Momentum sans Redessiner

Momentum Hunter est un indicateur puissant et fiable conçu pour détecter les nouveaux mouvements et aider les traders à capturer les tendances du marché avec précision. Spécialement optimisé pour le timeframe M1, il fonctionne également parfaitement sur des timeframes supérieurs, ce qui le rend idéal pour les scalpeurs et les swing traders.

Caractéristiques principales :

Pas de redessin ni de décalage : Les signaux sont stables et les flèches apparaissent uniquement après la clôture de la bougie.

Interface simple : Graphique propre avec des flèches, des étiquettes de stop loss et de trailing stop – sans boutons complexes.

Alertes instantanées : Recevez des notifications directement sur MetaTrader et votre appareil mobile dès qu’un signal apparaît.

Conçu pour tous les traders : Que vous scalpez en M1 ou tradiez sur des timeframes supérieurs, Momentum Hunter s’adapte à votre style.

Cet outil avancé combine plusieurs stratégies éprouvées en utilisant :

Moyennes mobiles pour la direction de la tendance

Bandes de Bollinger pour détecter la volatilité

RSI pour mesurer la force du momentum

Analyse des bougies pour un timing précis

Grâce à cette combinaison intelligente, Momentum Hunter identifie les points d’entrée à haute probabilité et affiche des flèches directement sur le graphique, rendant vos décisions plus rapides et claires.

Conçu pour votre sécurité

Momentum Hunter ne se limite pas aux signaux d’entrée :

Prix du stop loss sécurisé – Affiché avec une étiquette rouge sur les précédents points de swing pour protéger vos trades.

Prix du trailing stop – Affiché avec une étiquette dorée pour vous aider à sécuriser vos profits pendant la tendance.

Ces étiquettes dynamiques aident les traders manuels à ajuster leur stop loss au bon moment pour maximiser leurs gains et réduire les risques.

Si vous avez déjà acheté ce produit, contactez-moi. Je peux vous fournir un PDF contenant le concept complet de la stratégie pour vous aider à mieux comprendre cette méthode de trading. Ce produit, comme tous mes autres, est régulièrement mis à jour Rejoignez le canal Koala Trading Solution sur la communauté MQL5 pour connaître les dernières nouvelles sur mes produits. Lien ci-dessous : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution



