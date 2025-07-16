Viop MACD Hedge

Viop MACD Hedge EA – Robot de Stratégie VIOP Basé sur des Signaux

Viop MACD Hedge EA est un robot de trading algorithmique optimisé pour le marché à terme et d’options de la Bourse d’Istanbul (VIOP). Grâce à sa structure flexible, il prend en charge quatre stratégies différentes : Hedge, Limit, Martingale et Trading Normal. Il est également parfaitement compatible avec le marché Forex.

🔀 1. Quatre Stratégies, Un Seul Système

L'utilisateur peut activer l'une des stratégies suivantes :

  • Stratégie Hedge : ordre limite dans la direction opposée pour couvrir la position principale

  • Stratégie Limit : ordres limites supplémentaires dans la même direction en cas de retracement

  • Stratégie Martingale : réouverture de position avec lot augmenté après une perte

  • Trading Normal : une seule position dans le sens du signal MACD

📈 2. Entrées Solides Basées sur les Signaux MACD

Le système surveille les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal, et évalue leur conformité avec la tendance générale :

  • Croisement vers le haut → Signal d’achat (BUY)

  • Croisement vers le bas → Signal de vente (SELL)

  • Les signaux sont validés par des indicateurs supplémentaires tels que la Moyenne Mobile et le RSI

♻️ 3. Couverture Compatible avec le VIOP (Ordres Limites)

Le VIOP ne prenant pas en charge les ordres stop, les opérations de couverture sont réalisées via des ordres limites :

  • Position BUYSELL LIMIT

  • Position SELLBUY LIMIT

📐 4. Stratégie en Grille avec Ordres Limites

Dans la stratégie Limit, des ordres limites sont placés à des intervalles définis dans la direction de la position principale. Le lot peut augmenter progressivement selon les paramètres utilisateur.

📊 5. Filtre de Volatilité Basé sur l’ATR

Le système utilise l’indicateur ATR (Average True Range) pour évaluer la volatilité du marché :

  • Les ordres ne sont ouverts que si la volatilité est appropriée

  • Les signaux sont filtrés en cas de marchés trop calmes ou trop volatils

🛡️ 6. SL / TP Dynamiques, Break Even et Trailing Stop

  • Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont calculés dynamiquement avec l’ATR

  • Le Trailing Stop ajuste automatiquement le SL en fonction de l’évolution du prix

  • Le système Break Even s’active une fois un certain profit atteint

🧹 7. Suppression Automatique des Ordres en Attente

À la clôture d’une position, tous les ordres en attente associés sont automatiquement supprimés pour garantir un environnement propre et sécurisé.

🖥️ 8. Panneau Visuel de Suivi en Temps Réel

Le graphique affiche un panneau coloré indiquant :

  • Le symbole (ex : XU030, USDTRY)

  • La direction de la tendance : Hausse (Uptrend) / Baisse (Downtrend)

  • L’état de la position : Vert (gains), Rouge (pertes), Orange (neutre)

⚙️ 9. Structure Flexible des Ordres

Facilité de bascule entre deux modes :

  • Mode Limit : BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

  • Mode Hedge : BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Information

Ce robot est fourni avec des paramètres par défaut. Veuillez les adapter selon votre propre gestion des risques et situation financière. Il est fortement recommandé de le tester sur un compte démo avant de l'utiliser en réel.


Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Hedge and Grid EA – Un trading intelligent et sécurisé basé sur les tendances Le robot Hedge and Grid EA ne se limite pas aux ordres de marché : il utilise également des ordres en attente intelligents de type hedge et grid , permettant de réagir avec souplesse aux mouvements du marché tout en contrôlant le risque. 1. Détection de tendance avec MA, RSI et ATR Le robot combine plusieurs indicateurs pour détecter la tendance avec précision : Deux moyennes mobiles (MA) RSI pour identifier les z
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
️ Candle Forms EA – Robot Forex Intelligent Basé sur les Figures de Chandeliers (6 Stratégies) Candle Forms EA est un robot de trading polyvalent fonctionnant avec des algorithmes avancés de Price Action. Il détecte les points de retournement à forte probabilité en analysant des figures de chandeliers spécifiques et déclenche des opérations à l'aide de signaux filtrés techniquement. Il prend en charge 6 stratégies différentes, offrant ainsi une flexibilité maximale. Entrées Basées sur les
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
1. Fondement stratégique : Croisements MACD et Moyennes Mobiles Le robot MACD Hedge EA repose sur les signaux de croisement des indicateurs MACD et Moyennes Mobiles (MA) . Ces signaux permettent d’identifier des tendances haussières ou baissières fortes et d’ouvrir des positions dans la direction du marché. 2. Gestion flexible des positions avec le système de hedging et de grille Une fois la tendance détectée, le robot ouvre une position principale dans le sens du marché (ACHAT/VENTE). Simultané
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Candle Hedge Strategy EA – Robot de trading intelligent basé sur le Price Action Candle Hedge Strategy EA est un robot de trading avancé qui détermine les points d'entrée non pas à l'aide d'indicateurs classiques , mais directement à partir du Price Action . Il fonctionne avec six formations de chandeliers différentes pour détecter intuitivement la direction du marché. 1. Système d’entrée basé sur le Price Action Le robot analyse six formations de chandeliers spécifiques sur le graphique
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Robot Forex Bollinger Bands et ATR Réussir sur le marché du Forex nécessite une stratégie puissante et intelligente. Le robot Forex "Bollinger Bands et ATR" a été conçu avec une approche innovante basée sur l'analyse de la volatilité et la détection des tendances . Ce robot utilise les indicateurs Bollinger Bands et ATR pour identifier les opportunités d'achat et de vente les plus précises et gère les opérations automatiquement. Grâce à la nouvelle fonction de stratégie de couverture (hedge) , i
Viop Hedge EA
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Hedge EA – Robot de trading stratégique pour le marché VIOP Viop Hedge EA est un robot de trading algorithmique spécialement conçu pour le marché turc VIOP (Marché à Terme et d'Options de Borsa Istanbul). Il peut également être utilisé sur le marché Forex . Grâce à sa structure flexible, il prend en charge quatre stratégies différentes : Hedge , Limit Orders , Martingale , et Normal Trade . 1. Quatre stratégies pour une flexibilité maximale Selon vos préférences, le robot peut activer
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
MACD Hedge EA : Robot de Trading Intelligent Multi-Stratégies 1. Signaux Techniques : MACD + RSI Combinés MACD Hedge EA génère des signaux de trading à partir de deux indicateurs clés : MACD : identifie la direction de la tendance et la dynamique RSI : filtre les zones de surachat/survente pour confirmer les signaux Cette combinaison améliore la précision des entrées sur le marché. 2. 6 Stratégies Disponibles Ce robot prend en charge 6 stratégies différentes : Stratégie Normale Martingale
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Bollinger Hedge EA : Un robot de mouvement dynamique et stratégique 1. Stratégie basée sur un modèle : Bandes de Bollinger + Alignement avec la tendance Bollinger Hedge EA combine les Bandes de Bollinger avec l’analyse de la direction de la tendance pour générer des signaux techniques d’achat/vente puissants. Bandes de Bollinger : détectent les zones de surachat/survente en fonction du comportement du prix proche des bandes supérieure et inférieure. Filtre de tendance : détermine la directio
Viop Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Bollinger Hedge EA – Robot de trading VIOP basé sur les bandes de Bollinger Viop Bollinger Hedge EA est un robot de trading algorithmique multi-stratégies basé sur des signaux, optimisé pour le   marché à terme et d’options de Borsa Istanbul (VIOP) . Grâce à son infrastructure flexible, il prend en charge   quatre stratégies   : Hedge, Limit, Martingale et Normale. Il est également   parfaitement utilisable dans les marchés Forex .   1. Quatre stratégies, un seul système L’utilisateu
