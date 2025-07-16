✅ Viop MACD Hedge EA – Robot de Stratégie VIOP Basé sur des Signaux

Viop MACD Hedge EA est un robot de trading algorithmique optimisé pour le marché à terme et d’options de la Bourse d’Istanbul (VIOP). Grâce à sa structure flexible, il prend en charge quatre stratégies différentes : Hedge, Limit, Martingale et Trading Normal. Il est également parfaitement compatible avec le marché Forex.

🔀 1. Quatre Stratégies, Un Seul Système

L'utilisateur peut activer l'une des stratégies suivantes :

Stratégie Hedge : ordre limite dans la direction opposée pour couvrir la position principale

Stratégie Limit : ordres limites supplémentaires dans la même direction en cas de retracement

Stratégie Martingale : réouverture de position avec lot augmenté après une perte

Trading Normal : une seule position dans le sens du signal MACD

📈 2. Entrées Solides Basées sur les Signaux MACD

Le système surveille les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal, et évalue leur conformité avec la tendance générale :

Croisement vers le haut → Signal d’achat (BUY)

Croisement vers le bas → Signal de vente (SELL)

Les signaux sont validés par des indicateurs supplémentaires tels que la Moyenne Mobile et le RSI

♻️ 3. Couverture Compatible avec le VIOP (Ordres Limites)

Le VIOP ne prenant pas en charge les ordres stop, les opérations de couverture sont réalisées via des ordres limites :

Position BUY → SELL LIMIT

Position SELL → BUY LIMIT

📐 4. Stratégie en Grille avec Ordres Limites

Dans la stratégie Limit, des ordres limites sont placés à des intervalles définis dans la direction de la position principale. Le lot peut augmenter progressivement selon les paramètres utilisateur.

📊 5. Filtre de Volatilité Basé sur l’ATR

Le système utilise l’indicateur ATR (Average True Range) pour évaluer la volatilité du marché :

Les ordres ne sont ouverts que si la volatilité est appropriée

Les signaux sont filtrés en cas de marchés trop calmes ou trop volatils

🛡️ 6. SL / TP Dynamiques, Break Even et Trailing Stop

Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont calculés dynamiquement avec l’ATR

Le Trailing Stop ajuste automatiquement le SL en fonction de l’évolution du prix

Le système Break Even s’active une fois un certain profit atteint

🧹 7. Suppression Automatique des Ordres en Attente

À la clôture d’une position, tous les ordres en attente associés sont automatiquement supprimés pour garantir un environnement propre et sécurisé.

🖥️ 8. Panneau Visuel de Suivi en Temps Réel

Le graphique affiche un panneau coloré indiquant :

Le symbole (ex : XU030 , USDTRY )

La direction de la tendance : Hausse (Uptrend) / Baisse (Downtrend)

L’état de la position : Vert (gains), Rouge (pertes), Orange (neutre)

⚙️ 9. Structure Flexible des Ordres

Facilité de bascule entre deux modes :

Mode Limit : BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

Mode Hedge : BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Information

Ce robot est fourni avec des paramètres par défaut. Veuillez les adapter selon votre propre gestion des risques et situation financière. Il est fortement recommandé de le tester sur un compte démo avant de l'utiliser en réel.



