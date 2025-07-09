Viop MACD Hedge

Viop MACD Hedge EA – Robot di Strategia per VIOP Basato su Segnali

Viop MACD Hedge EA è un robot di trading algoritmico ottimizzato per il mercato dei futures e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Trading Normale. È perfettamente compatibile anche con il mercato Forex.

🔀 1. Quattro Strategie in un Solo Sistema

L’utente può attivare una delle seguenti strategie:

  • Strategia Hedge: ordine limite in direzione opposta per proteggere la posizione principale

  • Strategia Limit: ordini limite di supporto nella stessa direzione durante i ritracciamenti

  • Strategia Martingale: riapertura della posizione con un lotto maggiore dopo una perdita

  • Trading Normale: apertura di una sola operazione nella direzione del segnale MACD

📈 2. Ingressi Potenti Basati su Segnali MACD

Il sistema monitora i crossover tra la linea MACD e la linea del segnale, valutandone la coerenza con il trend generale:

  • Incrocio al rialzo → Segnale di acquisto (BUY)

  • Incrocio al ribasso → Segnale di vendita (SELL)

  • I segnali vengono confermati tramite indicatori come Media Mobile e RSI

♻️ 3. Esecuzione Hedge Compatibile con VIOP (Ordini Limit)

Poiché il VIOP non supporta ordini stop, l’hedging viene eseguito tramite ordini limite:

  • Quando si apre una posizione BUY → viene inviato un ordine SELL LIMIT

  • Quando si apre una posizione SELL → viene inviato un ordine BUY LIMIT

📐 4. Strategia Limit con Griglia

Nella strategia Limit, gli ordini limite vengono inseriti a intervalli fissi (grid) nella direzione della posizione principale. Il lotto può aumentare progressivamente secondo le impostazioni dell’utente.

📊 5. Filtro di Volatilità Basato su ATR

Il sistema utilizza l’indicatore ATR (Average True Range) per misurare la volatilità del mercato:

  • Gli ordini vengono aperti solo se la volatilità è adeguata

  • I segnali vengono filtrati in condizioni di mercato troppo calme o troppo volatili

🛡️ 6. SL / TP Dinamici, Break Even e Trailing Stop

  • I livelli di Stop Loss e Take Profit sono calcolati dinamicamente tramite ATR

  • Il Trailing Stop aggiorna automaticamente lo SL man mano che il prezzo si muove a favore

  • Il sistema Break Even si attiva al raggiungimento di un profitto minimo

🧹 7. Pulizia Automatica degli Ordini Pendenti

Alla chiusura di una posizione, tutti gli ordini pendenti associati vengono automaticamente eliminati, garantendo un ambiente di trading pulito e sicuro.

🖥️ 8. Pannello Visivo per Monitoraggio in Tempo Reale

Un pannello colorato mostra sul grafico:

  • Simbolo (es: XU030, USDTRY)

  • Direzione del trend: Trend rialzista (Uptrend) / Trend ribassista (Downtrend)

  • Stato della posizione: Verde (profitto), Rosso (perdita), Arancione (neutro)

⚙️ 9. Struttura Flessibile degli Ordini

Facile passaggio tra due modalità operative:

  • Modalità Limit: BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

  • Modalità Hedge: BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Informazioni

Il robot viene fornito con impostazioni predefinite. Personalizza i parametri in base alla tua strategia di gestione del rischio e alla tua situazione finanziaria. Si consiglia vivamente di testarlo su un conto demo prima dell’uso su conto reale.


