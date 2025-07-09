Viop MACD Hedge
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versione: 1.80
- Aggiornato: 16 luglio 2025
- Attivazioni: 10
✅ Viop MACD Hedge EA – Robot di Strategia per VIOP Basato su Segnali
Viop MACD Hedge EA è un robot di trading algoritmico ottimizzato per il mercato dei futures e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Trading Normale. È perfettamente compatibile anche con il mercato Forex.
🔀 1. Quattro Strategie in un Solo Sistema
L’utente può attivare una delle seguenti strategie:
-
Strategia Hedge: ordine limite in direzione opposta per proteggere la posizione principale
-
Strategia Limit: ordini limite di supporto nella stessa direzione durante i ritracciamenti
-
Strategia Martingale: riapertura della posizione con un lotto maggiore dopo una perdita
-
Trading Normale: apertura di una sola operazione nella direzione del segnale MACD
📈 2. Ingressi Potenti Basati su Segnali MACD
Il sistema monitora i crossover tra la linea MACD e la linea del segnale, valutandone la coerenza con il trend generale:
-
Incrocio al rialzo → Segnale di acquisto (BUY)
-
Incrocio al ribasso → Segnale di vendita (SELL)
-
I segnali vengono confermati tramite indicatori come Media Mobile e RSI
♻️ 3. Esecuzione Hedge Compatibile con VIOP (Ordini Limit)
Poiché il VIOP non supporta ordini stop, l’hedging viene eseguito tramite ordini limite:
-
Quando si apre una posizione BUY → viene inviato un ordine SELL LIMIT
-
Quando si apre una posizione SELL → viene inviato un ordine BUY LIMIT
📐 4. Strategia Limit con Griglia
Nella strategia Limit, gli ordini limite vengono inseriti a intervalli fissi (grid) nella direzione della posizione principale. Il lotto può aumentare progressivamente secondo le impostazioni dell’utente.
📊 5. Filtro di Volatilità Basato su ATR
Il sistema utilizza l’indicatore ATR (Average True Range) per misurare la volatilità del mercato:
-
Gli ordini vengono aperti solo se la volatilità è adeguata
-
I segnali vengono filtrati in condizioni di mercato troppo calme o troppo volatili
🛡️ 6. SL / TP Dinamici, Break Even e Trailing Stop
-
I livelli di Stop Loss e Take Profit sono calcolati dinamicamente tramite ATR
-
Il Trailing Stop aggiorna automaticamente lo SL man mano che il prezzo si muove a favore
-
Il sistema Break Even si attiva al raggiungimento di un profitto minimo
🧹 7. Pulizia Automatica degli Ordini Pendenti
Alla chiusura di una posizione, tutti gli ordini pendenti associati vengono automaticamente eliminati, garantendo un ambiente di trading pulito e sicuro.
🖥️ 8. Pannello Visivo per Monitoraggio in Tempo Reale
Un pannello colorato mostra sul grafico:
-
Simbolo (es: XU030, USDTRY)
-
Direzione del trend: Trend rialzista (Uptrend) / Trend ribassista (Downtrend)
-
Stato della posizione: Verde (profitto), Rosso (perdita), Arancione (neutro)
⚙️ 9. Struttura Flessibile degli Ordini
Facile passaggio tra due modalità operative:
-
Modalità Limit: BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT
-
Modalità Hedge: BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT
ℹ️ Informazioni
Il robot viene fornito con impostazioni predefinite. Personalizza i parametri in base alla tua strategia di gestione del rischio e alla tua situazione finanziaria. Si consiglia vivamente di testarlo su un conto demo prima dell’uso su conto reale.