Footprint Hunter

🎯 Footprint Hunter – MT4’te Çaba vs Sonuç Radarınız

📊 Tape Hunter, MetaTrader 4te fiyatların arkasındaki gerçek oyunu görmek isteyen trader’lar için nihai göstergedir. POC (Kontrol Noktası) temelli alım ve satım agresif hacimlerini net ve sezgisel bir şekilde gösterir; böylece her bir mumda piyasa çabasını ve gerçek sonucu görselleştirebilirsiniz.

⚖️ Neden önemli?
Tüm hacim fiyatı hareket ettirmez! Footprint Hunter, çabanın (agresif hacmin) gerçekten fiyatı hareket ettirip ettirmediğini ortaya koyarak şunları belirlemenize yardımcı olur:

  • Gerçek agresyonların ve tuzakların nerede olduğunu

  • Piyasanın emildiğini mi yoksa itildiğini mi

  • Baskın hacim ile fiyat yönü arasındaki uyumu

🔥 Tape Hunter ile profesyonel bir tape reading bakışı kazanır, giriş ve çıkış kararlarınızı çok daha hassas hale getirirsiniz.

🔗 İlgili Göstergeler – Akış Analizinizi Güçlendirin

Bakış açınızı genişletmek ve en yüksek verimle işlem yapmak için Footprint Hunter’ı şu güçlü göstergelerle birleştirin:

🔍 Big Player Range
Kurumsal oyuncuların işlem bölgelerini haritalandırır ve pullback ihtimalini öngörür. Footprint Hunter ile birlikte büyük oyuncuların yoğun olduğu alanlardaki agresyonu doğrulayın.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Order book (DOM) dengesizliklerini okuyun ve gizli fiyat baskılarını önceden tahmin edin. Footprint Hunter ile kullanarak book verileri ile analizlerinizi güçlendirin.

🕒 Times and Sales Pro
Agresif emirleri gerçek zamanlı görselleştirerek piyasanın gerçek niyetini anlayın. Saf akış onayı için Footprint Hunter’a mükemmel bir tamamlayıcı.

🔁 SwingVolumePro
Swing başına hacmi analiz ederek kırılmaları ve dönüşleri doğrulayın. Footprint Hunter ile birlikte kullanarak daha güvenli ve kesin girişler elde edin.

📡 VolaMetrics VSA
Fiyat ve hacmin arkasındaki kurumsal davranışı anlamak için gelişmiş Volume Spread Analysis. Footprint Hunter + VolaMetrics = eksiksiz ve derinlemesine piyasa okuması.

🧲 Profesyonel Teknik Analiz Ekosisteminizi Oluşturun

Bu göstergeleri bir araya getirerek akış, hacim ve büyük oyuncu davranışı analizini entegre eden güçlü bir sistem kurun. Tape reading’i ustalıkla kullanın, çaba vs sonuç ilişkisini anlayın ve MT4 işlemlerinizde belirleyici bir avantaj elde edin!


Önerilen ürünler
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
King Binary Forex Scalping
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
However, the difficult task here for traders is to understand and select the indicator or tool that can help them with their trading plan and benefit their trading style. Traders want a tool that requires minimal effort and provides as much support as it can. There are multiple reasons for which traders need an indicator. One such reason is to determine the buy-sell signals in the market. The   King Binary Forex Scalping Indicator   is a tool that can help traders get answers to many questions
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
Göstergeler
This indicator, Bull Bear Easy MTF, summarise the strength color graphic and percentage of power for both  Bull and Bear in current market emotion stage which will show you in multi time frames and sum of the total Bull and Bear power strength which is an important information for traders especially you can see all Bull and Bear power in visualized graphic easily, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Göstergeler
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
Powerfull Scalper
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
This product is optimally used for scalping. It is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  It works by analyzing dynamic support and resistance, and is based on the Ichimoku Indicator variables which is know to be the most consistent & holistic indicator out there.  Settings can also be adjusted to suite the market conditions. -> can be adjusted for longer term
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
Clidro FX
Mahmood Abdur Rafey Siddiqui
Göstergeler
Clidro FX is a complete trading system designed and developed by Auxrum Analytics targeting the EURUSD, USDJPY, and GBPUSD FX pairs. It is currently available to MetaTrader 4 users. The Clidro FX algorithm, along with the optimized money-management and order-management rules sets up the basis for excellent trading results consistently over an extended period of time. The fundamental premise of the system is that each FX pair displays its unique quantitative characteristics while oscillating thro
Focus
Jean Francois Le Bas
Göstergeler
This indicator is profitable on 28/28 forex pairs on H1 timeframe WITHOUT SPREAD. You need to substract the spread to the profit amounts shown The code is robust with a high chance to continue being profitable no matter how the price action evolves.  But profitable on 28 pairs doesn't mean you should trade all the pairs all the time:  On less popular ones, liquidity is low, so spread will usually be high and will eat all the profits. You have to be careful and trade only when the spread is low
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Göstergeler
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Göstergeler
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Göstergeler
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Göstergeler
This indicator displays signals on the price chart based on the data of the classic indicator - the Money Flow Index (MFI). The volume is taken into account when calculating the MFI values. MFI can be used to determine overbought or oversold zones in the market. This indicator allows you to display three types of signals on the price chart: MFI exit from the overbought or oversold zone; MFI entry into the overbought or oversold zone; MFI crossing the middle between the overbought and oversold zo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Göstergeler
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Göstergeler
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Göstergeler
This indicator is a conventional analytical tool for tick volumes changes. It calculates tick volumes for buys and sells separately, and their delta on every bar, and displays volumes by price clusters (cells) within a specified bar (usually the latest one). The algorithm used internally is the same as in the indicator VolumeDelta , but results are shown as cumulative volume delta bars (candlesticks). Analogous indicator for MetaTrader 5 exists - VolumeDeltaBars . This is a limited substitution
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Top Bottom Scalper
Shiffolika Kapila
Göstergeler
Top Bottom Scalper (MT4 Indicator) Pinpoint Reversals: Accurate Top/Bottom Signals for Forex & Binary Trading on MT4! The "Top Bottom Scalper" is a specialized trading indicator for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify highly accurate reversal points (market Tops and Bottoms). This powerful forex tool is your secret weapon for capturing precise entries at critical turning points, making it ideal for both forex trading and binary options trading . Beyond just trading signals ,
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Price Grid Navigator Göstergesi Price Grid Navigator, yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerini dinamik olarak belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve sezgisel bir işlem aracıdır. Potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgeleri için net görsel ipuçları sağlayarak, her seviyeden yatırımcı için vazgeçilmez bir araçtır. Bu seviyeleri dinamik olarak hesaplayıp çizerek, gösterge yatırımcılara potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölg
FREE
BBB Black Blue Binary Option
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
Giriş: İkili opsiyonlar ve forex ticaretinin hızlı tempolu dünyasında, doğru araçlara ve stratejilere sahip olmak başarı ile başarısızlık arasındaki fark yaratabilir. Bu tür bir araç, BBB Black Blue Binary Option Indicator System'dir (BBB Siyah Mavi İkili Opsiyon Göstergesi Sistemi), ticarete yeni bir yaklaşım sunan ve grafik modelleri, hareketli ortalamalar ve işlem hacmini kullanarak yatırımcıların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olan bir sistemdir. Bu kapsamlı kılavuzda, BBB sisteminin i
Super Volume
Jefr Alnafey
Göstergeler
this indicator is the way to get success entery point it give you the movement of market  this indicator build base on Artificial intelligent of mix algorithms   work on all time frames and all pairs important thing you need to take alook  on the signals on high time frame then apply the signals of lowest time frame (always take the first Arrow after close the candle on the chart  ) example if you want enter order on H1 time frame go take alook on D1 time frame and see the signalsit will tell
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Göstergeler
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
MTF Non Repaint Arrow Five RSI RTD
Anon Candra N
1 (1)
Göstergeler
[V 1.00] MTF NRPA 5 RSI RTD yayınlandı! Yeniden boyanmayan ok gerçek zamanlı pano. Çeşitli RSI göstergelerini kullanmaktan sıkıldıysanız ancak bunların hatalı olduğunu düşünüyorsanız, bu aracı deneyin. Genellikle insanlar bir zaman diliminde OBOS seviyesini belirlemek için yalnızca 1 RSI kurarlar. Kötü haber şu ki, aynı anda çeşitli zaman dilimlerinde OBOS seviyelerini ve trendlerini göremiyorsunuz. Bu ticaret aracını bu yüzden geliştirdim. İşte nasıl açıklandığı: Bu ticaret aracında beş RS
Quantum Trends Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
1 (1)
Göstergeler
One of the oldest maxims in trading is ‘let the trend be your friend’. You must have come across it! This is easier said than done! First, you have to identify one, then you have to stay in – not easy. Staying in a trend to maximise your profits is extremely difficult. In addition, how do you know when a trend has started? It’s very easy to look back and identify the trend. Not so easy at the live edge of the market. The Quantum Trends indicator is the ‘sister’ indicator to the Quantum Trend Mon
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Göstergeler
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 75 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 1st Jan -5th Jan MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structu
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret deneyimine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen   Quantum Breakout PRO   , yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna dayalı olara
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Göstergeler
TREND ÇİZGİLERİ PRO     Piyasanın gerçek yön değişimini anlamaya yardımcı olur. Gösterge, gerçek trend dönüşlerini ve büyük oyuncuların piyasaya yeniden girdiği noktaları gösterir. Anlıyorsun     BOS hatları  Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend değişiklikleri ve önemli seviyeler, karmaşık ayarlar veya gereksiz gürültü olmadan gösterilir. Sinyaller yeniden çizilmez ve çubuk kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin gösterdiği şey: Gerçek değişimler  trend (BOS çizgileri) Bir sinyal göründ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI !!! Bu gösterge, her iki ana göstergemizin ( Advanced Currency Strength 28  &   Advanced Currency IMPULSE with ALERT )  süper bir kombinasyonudur. TICK-UNITS için Para Birimi Gücü değerlerini ve 28 Forex çifti için uyarı sinyallerini gösterir. 11 farklı Tick-Unit kullanılabilir. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ve 30 Saniyedir. Alt penceredeki Tick-Unit çubuğu, saniyenin zamanlayıcısı içinde en az 1 tik olduğunda gösterilecek ve sola kaydırılacaktır.  Yalnızca BİR
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Göstergeler
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Şimdi %50 indirimle edinin | Önceki fiyat 90 $ | Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir | Büyük bir güncelleme yakında geliyor ve orijinal fiyat güncellenecektir. Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde göstere
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Göstergeler
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir. Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır. Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir. Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda karşıl
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Göstergeler
Delta Fusion Pro – Gün İçi İşlem için Gelişmiş Emir Akışı Analizi Delta Fusion Pro, MetaTrader 4 için profesyonel bir göstergedir. Agresif emir akışını ortaya çıkarır ve kurumsal baskının yoğunluğunu ve yönünü gerçek zamanlı olarak gösterir. Geleneksel hacim göstergelerinden farklı olarak, Ask ve Bid hacimleri arasındaki delta farkını analiz eder; dönüşleri önceden tahmin eder, trendleri doğrular ve profesyonel ilgi alanlarını belirler. Ana Özellikler Akıllı Otomatik Ayar Sistemi Tüm parametr
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Yazarın diğer ürünleri
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Tape Hunter – MT5’te Çaba vs Sonuç Radarınız Tape Hunter, MetaTrader 5’te fiyatların arkasındaki gerçek oyunu görmek isteyen trader’lar için nihai göstergedir. POC (Kontrol Noktası) temelli alım ve satım agresif hacimlerini net ve sezgisel bir şekilde gösterir; böylece her bir mumda piyasa çabasını ve gerçek sonucu görselleştirebilirsiniz. ️ Neden önemli? Tüm hacim fiyatı hareket ettirmez! Tape Hunter, çabanın (agresif hacmin) gerçekten fiyatı hareket ettirip ettirmediğini ortaya koyarak
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Göstergeler
Imbalance DOM Pro: Emir defteri dengesizlikleriyle işlemlerinizi güçlendirin MT5'TE EMİR DEFTERİNE ERİŞİMİNİZ VAR MI? İŞLEMLERİNİZİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIMAK İSTER MİSİNİZ? Eğer emir akışına dayalı işlem yapıyorsanız, Imbalance DOM Pro analizlerinizi devrim niteliğinde değiştirebilir. Scalperlar ve kısa vadeli traderlar için mükemmel olan bu araç, emir defterindeki dengesizlikleri tespit eder ve hızlı ve doğru giriş-çıkışlar için değerli işlem fırsatları sunar. Küçük fiyat hareketlerinde
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Göstergeler
BigPlayerRange – MT5 için En İyi Gösterge BigPlayerRange , MetaTrader 5 üzerinde Mini Endeks ve Mini Dolar için en iyi gösterge olarak kabul edilir. Bu güçlü araç, büyük oyuncuların stratejik faaliyet alanlarını vurgulayarak kurumsal teknik analizde yüksek hassasiyet sunar. BigPlayerRange Nasıl Kullanılır: Gösterge, alış bölgelerini (yeşil çizgi) ve satış bölgelerini (kırmızı çizgi) gösterir. Fiyat bu alanların dışına kapandığında trend oluşma olasılığı yüksektir. Yeşil çizginin üzerinde
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Göstergeler
Analizinizi Weis Wave Box ile Yükseltin! İşlemlerinizde hassasiyet ve netlik arıyorsanız, Weis Wave Box ideal araçtır. Bu gelişmiş hacim dalgası göstergesi , piyasa üzerindeki emek ve sonuç arasındaki dinamiği net şekilde görmenizi sağlar. Akış ve hacim okuması yapan traderlar için vazgeçilmezdir. Öne Çıkan Özellikler: Özelleştirilebilir Hacim Dalgaları – stratejinize uyacak şekilde ticks bazında ayarlayın. Ayarlanabilir Geçmiş – belirli dönemleri daha hassas analiz edin. Gerçek Ha
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Göstergeler
VWAP FanMaster: Geri çekilme stratejisini hassasiyetle yönetin! VWAP FanMaster , doğru girişler ve verimli geri çekilmeler arayan trader'lar için nihai göstergedir. VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat) ile Fibonacci Fan çizgilerini birleştirerek piyasadaki önemli fiyat bölgelerinin net bir haritasını sunar. Öne Çıkan Özellikler Basit ama güçlü : Dikey çizgileri sadece hareket ettirin, gösterge otomatik olarak VWAP ve Fibonacci Fan çizgilerini çizer. Akıllı ticaret stratejisi : Fiya
FREE
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Yardımcı programlar
Book Data Binance! Favori kripto para biriminizin emir defterine erişiminiz olduğunu, fiyatlar, hacimler ve dengesizlik analizi gibi detaylarla birlikte, borsa platformunuzun DOM'a erişim sağlamadığı durumlarda bile hayal ettiniz mi? Book Data Binance ile bu artık bir gerçek! Bu MQL5 scripti, piyasa dinamiklerini derinlemesine anlamak isteyen kripto para trader'ları için özel olarak geliştirilmiştir. Ana Özellikler: Script menüsünde bulunan herhangi bir kripto para biriminin emir
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Yardımcı programlar
Volume Flow Binance! Tercih ettiğiniz kripto paranın times and trades verilerine, işlem hacmi akışı ve fiyat hareketi analiziyle birlikte erişmeyi hayal ettiniz mi? Hatta aracınız işlem geçmişine tam erişim sağlamıyorsa bile? Volume Flow Binance ile bu artık bir gerçek! Bu MQL5 betiği, gerçek zamanlı piyasa dinamiklerini ayrıntılı bir şekilde incelemek isteyen kripto para trader’ları için tasarlandı. Ana Özellikler: Betik menüsünde mevcut olan herhangi bir kripto paranın times and
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
CVB Cumulative Volume Bands: Birikmiş Hacim ile İşlemlerinizi Güçlendirin! CVB Cumulative Volume Bands , birikmiş hacme dayalı kesin sinyaller arayan traderlar için tasarlanmış ileri düzey bir göstergedir. Birikmiş hacim bantlarını kullanarak, bu gösterge piyasanın alım ve satım baskılarının net okumasını sağlar ve dönüşleri ve güçlü fiyat hareketlerini tanımlamada yardımcı olur. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Temel Özellikler: Birikmiş Hacim Analizi : Hacme dayalı baskı no
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
ATR Projeksiyon Göstergesi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin potansiyel sınırları konusunda keskin görüşler sunmak amacıyla tasarlanmış teknik analizde güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Esnek yaklaşımı, kullanıcıların analiz ölçümlerini sezgisel bir şekilde özelleştirmelerine, her işlem yapılan varlığın özel ihtiyaçlarına uyarlamalarına izin verir. Özelleştirilebilir İşleyiş: Varsayılan olarak, ATR Projeke 100 mumun ortalamasının %30'unu göz önünde bulundurarak çalışır. Bu esneklik
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Long & Short Göstergesi - Pro Versiyon: Pazar Analizinizi Sınırsız Olanaklarla Güçlendirin! Tüm Varlıklar İçin Sınırsız Kullanım Long & Short göstergesinin Pro versiyonu, herhangi bir finansal varlık üzerinde tam özgürlük sunar. Artık sınırlama olmadan aynı göstergiyi tüm tercih ettiğiniz varlıklara uygulayabilirsiniz! Sınırsız Erişim Göstergeyi hiçbir kısıtlama olmadan kullanmanın tadını çıkarın. Pro versiyonu, size tam ve sınırsız bir deneyim sunarak her piyasa fırsatını en üst dü
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
AI Channel | MT5 için Yapay Zeka ile Fiyat Kanalı Göstergesi AI Channel: Yapay Zeka Tabanlı Gelişmiş Teknik Analiz Aracı AI Channel , finansal piyasalarda fiyat kanallarını analiz etmek için yapay zeka kullanan güçlü bir araçtır. Bu bölümde, bu devrim niteliğindeki göstergenin yatırımcılar ve traderlar için nasıl daha bilinçli ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz. AI Channel göstergesi nedir? AI Channel , ileri yapay zeka algoritmalarıyla geliştirilmi
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Sunuyoruz, Didi Index Volume adlı bir teknik analiz göstergesi. Bu gösterge, Brezilyalı trader Odir Aguiar tarafından geliştirilmiştir ve finansal piyasalardaki fırsatları tespit etmede ileri ve güçlü bir yaklaşımıyla öne çıkmaktadır. Çeşitli platformlarda mevcut olan Didi Index Volume, kesin bilgilere ve değerli bilgilere ihtiyaç duyan işlemciler için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Gösterge, Odir Aguiar tarafından oluşturulan saygın Didi Index ile işlem hacminin akıllı bir şekilde kull
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
The "Timechannel" is a powerful technical analysis tool designed specifically for traders who want to gain deeper and more accurate insights into price movements across multiple timeframes (multi-timeframe). This indicator is an essential addition to the toolbox of any serious trader seeking to make informed and data-driven trading decisions. Key Features: Advanced Multi-Timeframe Analysis : Timechannel allows traders to analyze price movements on different timeframes simultaneously. This is cr
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
MasterOBV: Pazar Trendlerini Hassasiyetle Yönetin! MasterOBV , hacim , pozitif korelasyon ve Hareketli Ortalama (MA) kombinasyonunu kullanarak finansal piyasalarda trendleri tanımlama yeteneğini artıran bir teknik analiz göstergesi dir. Ana Özellikler: Akıllı Hacim: Ticaret hacmini analiz ederek trend gücündeki önemli değişimleri belirler. Pozitif Korelasyon: Korele olmuş varlıkları dahil ederek daha geniş ve doğru bir bakış açısı sağlar, çiftlerin hacmine dayalı olarak fiyat kayması
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
VolaMetrics VSA | Teknik Analizde Güçlü Bir Yardımcı VolaMetrics VSA , Volume Spread Analysis (VSA) metodolojisini ayrıntılı işlem hacmi analizi ile birleştiren bir teknik analiz göstergesidir. Önemli fiyat hareketlerini belirlemek ve izlemek için tasarlanan bu araç, hacim ve fiyat yayılması arasındaki etkileşimi kullanarak, ticaret kararlarına yardımcı olabilecek değerli içgörüler sağlar. Volume Spread Analysis (VSA) Temelleri Volume Spread Analysis (VSA) , teknik analizde saygı gören bir
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Genel Bakış SwingVolumePro , geniş bir finansal varlık yelpazesi üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış gelişmiş ve çok yönlü bir göstergedir. Hacim ve fiyat analizi üzerine kurulmuş olan bu gösterge, tüm seviyelerdeki trader'ların yüksek kaliteli verilere dayanarak bilinçli kararlar almasını sağlayacak şekilde net ve hassas sinyaller sunar. SwingVolumePro.PDF Ana Özellikler Çok Yönlülük: SwingVolumePro, hisse senetleri, forex, kripto paralar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
CVD SmoothFlow Pro - Her Varlık İçin Sınırsız Hacim Analizi! CVD SmoothFlow Pro , hassas ve sınırsız bir hacim analizi arayan trader'lar için nihai çözümüdür. Cumulative Volume Delta (CVD) hesaplamasını ve gelişmiş gürültü filtrelemesini kullanarak, Pro sürümü herhangi bir finansal varlık için gereken esneklik ve doğruluğu sağlar. CVD SmoothFlow Pro Neler Sunar? Açık Analiz : Pazar gürültüsünü filtreler ve her finansal varlıkta önemli hacim hareketlerini vurgular. ️ Kesin Hesaplama : Alım
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
CVB Cumulative Volume Bands: Birikmiş Hacim ile İşlemlerinizi Güçlendirin! CVB Cumulative Volume Bands , birikmiş hacme dayalı kesin sinyaller arayan traderlar için tasarlanmış ileri düzey bir göstergedir. Birikmiş hacim bantlarını kullanarak, bu gösterge piyasanın alım ve satım baskılarının net okumasını sağlar ve dönüşleri ve güçlü fiyat hareketlerini tanımlamada yardımcı olur. Temel Özellikler: Birikmiş Hacim Analizi : Hacme dayalı baskı noktalarını tespit edin. Açık Giriş/Ç
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
ZigWave Oscillator: Osilatörler ve ZigZag ile İşlemlerinizi Güçlendirin! ZigWave Oscillator, finansal piyasalarda doğruluk ve netlik arayan traderlar için mükemmel bir araçtır. Bu gösterge, osilatörlerin gücünü ZigZag’ın görsel sadeliğiyle birleştirir ve en iyi alım ve satım fırsatlarını hızlı ve etkili bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Neden ZigWave Oscillator'ı Seçmelisiniz? Doğru Osilatör Analizi : RSI, Williams %R veya CCI’yi entegre ederek piyasanın ana hareketlerini yakala
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Times and Sales Pro: İşlemlerinizi İşlem Akışındaki Dengesizlik ile Güçlendirin Küçük Fiyat Hareketlerinde Fırsatlar Times and Sales Pro , Times and Trades üzerinden emir akışını kullanan analistler için vazgeçilmez bir araçtır. Scalperlar için ideal olan bu ürün, küçük fiyat dalgalanmalarını yüksek hassasiyetle değerlendirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Gelişmiş hesaplamalarla, bu gösterge işlemlerdeki dengesizlikleri belirleyerek hızlı giriş ve çıkışlar için değerli sinyaller sağl
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Kütüphaneler
LSTM Library - MetaTrader 5 için Gelişmiş Sinir Ağları Algoritmik Trading için Profesyonel Sinir Ağı Kütüphanesi LSTM Library, tekrarlayan sinir ağlarının gücünü MQL5 trading stratejilerinize getirir. Bu profesyonel düzeydeki uygulama, genellikle yalnızca özel makine öğrenimi çerçevelerinde bulunan gelişmiş özelliklere sahip LSTM, BiLSTM ve GRU ağlarını içerir. "Trading için makine öğreniminde başarının sırrı, verilerin uygun şekilde işlenmesindedir. Çöp Girer, Çöp Çıkar – tahminlerinizin kalite
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
CVD Divergence – Profesyonel Emir Akışı ve Diverjans Analizi CVD Divergence, fiyat ile Kümülatif Delta Hacmi (CVD) arasındaki güvenilir uyumsuzlukları tespit etmek için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Gerçek emir akışının fiyat hareketini doğrulamadığı anları yüksek hassasiyetle belirleyerek olası dönüşleri, momentum zayıflamasını ve kurumsal manipülasyonları ortaya çıkarır. Gösterge, agresif hacim analizini fiyat yapısıyla birleştirerek net, objektif ve erken sinyaller sağlar. Göstergenin Ö
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt