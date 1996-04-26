Footprint Hunter

🎯 Footprint Hunter – MT4で努力と結果を見極めるレーダー

📊 Tape Hunterは、MetaTrader 4で価格の裏にある真実の動きを見たいトレーダーのための究極のインジケーターです。POC（ポイント・オブ・コントロール）に基づく買いと売りのアグレッシブな出来高を明確かつ直感的に表示し、各ローソク足の市場の努力と実際の結果を視覚化します。

⚖️ なぜ重要なのか？
すべての出来高が価格を動かすわけではありません！Footprint Hunterは、努力（アグレッシブな出来高）が価格を本当に動かしているかを示し、以下を見極めるのに役立ちます：

  • 本当のアグレッションとトラップの位置

  • 市場が吸収されているのか押し込まれているのか

  • 支配的な出来高と価格の方向性の一致

🔥 Tape Hunterを使えば、プロのテープリーディング視点を得て、より精度の高いエントリーとエグジットの判断が可能になります。

🔗 関連インジケーター – フロー分析を強化

より効率的なトレードのために、Tape Hunterと以下の強力なインジケーターを組み合わせて使いましょう：

🔍 Big Player Range
機関投資家の活動ゾーンをマッピングし、プルバックの高確率を予測。Footprint Hunterと組み合わせて、大口プレイヤーの強力な操作エリアでのアグレッションを検証できます。

⚖️ Imbalance DOM Pro
オーダーブック（DOM）のアンバランスを読み取り、隠れた価格圧力を予測。Footprint Hunterと併用することで、DOMデータによる分析が強化されます。

🕒 Times and Sales Pro
リアルタイムでアグレッシブな注文を可視化し、市場の真の意図を把握。Footprint Hunterの純粋なフロー確認に最適です。

🔁 SwingVolumePro
スイングごとの出来高を分析し、ブレイクアウトや反転を検証。Footprint Hunterと併用すれば、より確信と安全性のあるエントリーが可能です。

📡 VolaMetrics VSA
高度なボリュームスプレッド分析で、価格と出来高の背後にある機関投資家の行動を理解。Footprint Hunter + VolaMetricsで、包括的かつ深い市場分析が実現します。

🧲 プロフェッショナルなテクニカル分析エコシステムを構築

これらのインジケーターを組み合わせて、流動性、出来高、大口プレイヤーの行動を統合的に分析する強力なシステムを作りましょう。テープリーディングを極め、努力と結果を理解し、MT4トレードで決定的なアドバンテージを手に入れましょう。


おすすめのプロダクト
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
プロフェッショナルな累積デルタ＆ボリューム中央値インジケーター この強力なボリューム分析ツールを使用して、 実際の売買圧力 を追跡します。 ボリューム比較インジケーター (Volume Compare Indicator) は、 累積デルタ (Cumulative Delta) と ボリューム中央値 (Volume Medians) を組み合わせて、 機関投資家の活動、 不均衡、 および潜在的な反転を特定するのに役立ちます。 主な特徴： 累積デルタヒストグラム – リアルタイムで純粋な買いボリュームと売りボリュームを視覚化します。 売買ボリューム中央値 – 平均的な買いボリュームと売りボリュームのレベルを示す水平線。 スマートなボリューム分類 – 以下を区別します： 強い買い（緑） – 強気（ブル）の圧力。 強い売り（赤） – 弱気（ベア）の圧力。 買いボリューム中央値（青線） – 標準的な買いボリュームの基準。 売りボリューム中央値（オレンジ線） – 標準的な売りボリュームの基準。 カスタマイズ可能なパラメーター – 感度に合わせて CDIPeriod と
King Binary Forex Scalping
Md Meraz Mahmud
インディケータ
However, the difficult task here for traders is to understand and select the indicator or tool that can help them with their trading plan and benefit their trading style. Traders want a tool that requires minimal effort and provides as much support as it can. There are multiple reasons for which traders need an indicator. One such reason is to determine the buy-sell signals in the market. The   King Binary Forex Scalping Indicator   is a tool that can help traders get answers to many questions
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
インディケータ
This indicator, Bull Bear Easy MTF, summarise the strength color graphic and percentage of power for both  Bull and Bear in current market emotion stage which will show you in multi time frames and sum of the total Bull and Bear power strength which is an important information for traders especially you can see all Bull and Bear power in visualized graphic easily, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
インディケータ
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
インディケータ
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
Powerfull Scalper
Ellan Dirgantara Tholkhah
インディケータ
This product is optimally used for scalping. It is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  It works by analyzing dynamic support and resistance, and is based on the Ichimoku Indicator variables which is know to be the most consistent & holistic indicator out there.  Settings can also be adjusted to suite the market conditions. -> can be adjusted for longer term
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
インディケータ
VR グリッド インジケーターは、ユーザー定義の設定を使用してグラフィカル グリッドを作成するように 設計 されています。 標準グリッド とは異なり、VR グリッドは 円形レベル を構築するために使用されます。ユーザーの選択に応じて、ラウンド レベル間のステップは任意に設定できます。さらに、他のインジケーターやユーティリティとは異なり、VR Grid は期間が変更されたり、端末が再起動されたりした場合でも、 グリッドの位置を維持 します。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] 垂直レベル は実際の時間間隔に基づいており、 欠落している または存在しない期間は無視します。したがって、レベル間のステップは、ユーザーが選択した値に厳密に対応します。 VR グリッド インジケーターを使用すると、トレーダーは任意のレベルで 垂直線と水平線のスタイル 、色、太さを変更できます。これにより、金融商品の ラウンドレベル を制御できます。 ラウンド
FREE
Clidro FX
Mahmood Abdur Rafey Siddiqui
インディケータ
Clidro FX is a complete trading system designed and developed by Auxrum Analytics targeting the EURUSD, USDJPY, and GBPUSD FX pairs. It is currently available to MetaTrader 4 users. The Clidro FX algorithm, along with the optimized money-management and order-management rules sets up the basis for excellent trading results consistently over an extended period of time. The fundamental premise of the system is that each FX pair displays its unique quantitative characteristics while oscillating thro
Focus
Jean Francois Le Bas
インディケータ
This indicator is profitable on 28/28 forex pairs on H1 timeframe WITHOUT SPREAD. You need to substract the spread to the profit amounts shown The code is robust with a high chance to continue being profitable no matter how the price action evolves.  But profitable on 28 pairs doesn't mean you should trade all the pairs all the time:  On less popular ones, liquidity is low, so spread will usually be high and will eat all the profits. You have to be careful and trade only when the spread is low
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
インディケータ
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
インディケータ
Last 50 Pips インジケーターは、最近の価格動向に基づいて買いと売りのチャンスを素早く特定するために設計されています。直近のローソク足の価格変動を測定し、価格が方向を変える可能性がある瞬間を黄色で強調表示します。 買いシグナル： インジケーターが 赤 から 黄色 に変わったとき、 買い ポジションを開く必要があります。これは、下降トレンドから上昇トレンドへの転換を示唆します。簡単さを確認するために画像をご覧ください。 売りシグナル： インジケーターが 緑 から 黄色 に変わったとき、 売り ポジションを開く必要があります。これは、上昇トレンドから下降トレンドへの転換を示唆します。 アラート： インジケーターはまた、音声、メール、またはプッシュ通知を通じてリアルタイムアラートを受け取るオプションを含んでおり、ユーザーがどのデバイスからでも迅速にチャートの新しいシグナルに反応できるようにします。 ご質問があれば、お気軽にご連絡ください :)
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
インディケータ
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
インディケータ
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
インディケータ
This indicator displays signals on the price chart based on the data of the classic indicator - the Money Flow Index (MFI). The volume is taken into account when calculating the MFI values. MFI can be used to determine overbought or oversold zones in the market. This indicator allows you to display three types of signals on the price chart: MFI exit from the overbought or oversold zone; MFI entry into the overbought or oversold zone; MFI crossing the middle between the overbought and oversold zo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
インディケータ
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
インディケータ
This indicator is a conventional analytical tool for tick volumes changes. It calculates tick volumes for buys and sells separately, and their delta on every bar, and displays volumes by price clusters (cells) within a specified bar (usually the latest one). The algorithm used internally is the same as in the indicator VolumeDelta , but results are shown as cumulative volume delta bars (candlesticks). Analogous indicator for MetaTrader 5 exists - VolumeDeltaBars . This is a limited substitution
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Top Bottom Scalper
Shiffolika Kapila
インディケータ
Top Bottom Scalper (MT4 Indicator) Pinpoint Reversals: Accurate Top/Bottom Signals for Forex & Binary Trading on MT4! The "Top Bottom Scalper" is a specialized trading indicator for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify highly accurate reversal points (market Tops and Bottoms). This powerful forex tool is your secret weapon for capturing precise entries at critical turning points, making it ideal for both forex trading and binary options trading . Beyond just trading signals ,
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
インディケータ
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
インディケータ
価格グリッドナビゲーターインジケーター 価格グリッドナビゲーターは、トレーダーが主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを動的に特定できるように設計された、強力で直感的な取引ツールです。潜在的なエントリーポイント、エグジットポイント、そして反転ゾーンを明確に視覚的に表示するため、経験レベルを問わずトレーダーにとって不可欠なツールとなっています。これらのレベルを動的に計算・描画することで、このインジケーターは潜在的なエントリーポイント、エグジットポイント、そして反転ゾーンを明確に視覚的に表示します。外国為替、指数、コモディティなど、どのような取引でも、このツールは動的な原則の適用を簡素化し、正確かつ自信を持って情報に基づいた取引判断を下せるよう支援します。 メリットと機能 1. 正確なサポートレベルとレジスタンスレベル： このインジケーターは、現在の価格帯に基づいて主要な価格レベルを動的に計算・描画することで、正確性と関連性を確保します。 2. カスタマイズ可能な期間： Pパラメーターを使用すると、最高値と最安値を計算する期間を調整できるため、さまざまな取引スタイルや時間枠に適応で
FREE
BBB Black Blue Binary Option
Ramzi Abuwarda
インディケータ
はじめに バイナリーオプションと外国為替取引の高速な世界では、成功と失敗の違いを生み出すことができる適切なツールと戦略を手にすることが重要です。そのようなツールの1つは、チャートパターン、移動平均、取引量の組み合わせを活用してトレーダーが情報に基づいた意思決定を支援する、画期的な取引手法であるBBBブラックブルーバイナリーオプションインジケーターシステムです。この包括的なガイドでは、BBBシステムの複雑な部分を掘り下げ、その仕組み、使用方法、そしてあなたの取引パフォーマンスを潜在的に向上させる方法を説明します。 BBBインジケーターシステムの説明 BBBブラックブルーバイナリーオプションインジケーターシステムは、バイナリーオプションと外国為替取引の最適なエントリーと出口ポイントを特定するのを支援するために設計された洗練されたテクニカル分析ツールです。その名前は、主要な取引シグナルを表す「黒」と「青」から来ています。 チャートパターン BBBシステムは、取引チャートの特定された部分を分析することから始まります。これは、サポートとレジスタンスレベル、トレンドライン、ろうそく足パターンなどの
Super Volume
Jefr Alnafey
インディケータ
this indicator is the way to get success entery point it give you the movement of market  this indicator build base on Artificial intelligent of mix algorithms   work on all time frames and all pairs important thing you need to take alook  on the signals on high time frame then apply the signals of lowest time frame (always take the first Arrow after close the candle on the chart  ) example if you want enter order on H1 time frame go take alook on D1 time frame and see the signalsit will tell
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
インディケータ
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
MTF Non Repaint Arrow Five RSI RTD
Anon Candra N
1 (1)
インディケータ
【V1.00】MTF NRPA 5 RSI RTDがリリースされました！ 非再描画矢印リアルタイム ダッシュボード。 さまざまな RSI インジケーターを使用するのにうんざりしていて、それらが不正確であると感じた場合は、このツールを試してください。 通常、時間枠内の OBOS レベルを決定するために RSI を 1 つだけインストールします。 悪いニュースは、さまざまな時間枠の OBOS レベルと傾向を一度に確認できないことです。 それが私がこの取引ツールを開発した理由です。 それは次のように説明されています。 この取引ツールでは、5 つの RSI を使用します。 はい、5つです！ デフォルトでは、RSI 1 と RSI 2 を大きな時間枠、つまり M30 に設定します。 RSI 1 と RSI 2 の交差は、M30 タイムフレームでトレンドの変化があることを意味します。 次に、現在の（小さい）時間枠に RSI 3 と RSI 4 を設定します。たとえば、M5 でチャートを開いたとします。 RSI 3 と RSI 4 の交差点は、現在のタイムフレーム (M5) でトレンドの変
Quantum Trends Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
1 (1)
インディケータ
One of the oldest maxims in trading is ‘let the trend be your friend’. You must have come across it! This is easier said than done! First, you have to identify one, then you have to stay in – not easy. Staying in a trend to maximise your profits is extremely difficult. In addition, how do you know when a trend has started? It’s very easy to look back and identify the trend. Not so easy at the live edge of the market. The Quantum Trends indicator is the ‘sister’ indicator to the Quantum Trend Mon
