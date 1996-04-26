Footprint Hunter

🎯 Footprint Hunter – MT4에서 노력과 결과를 확인하는 레이더

📊 Tape Hunter는 MetaTrader 4에서 가격 뒤에 숨겨진 진짜 움직임을 보고자 하는 트레이더를 위한 최고의 인디케이터입니다. POC(Point of Control)를 기반으로 매수와 매도의 공격적인 거래량을 명확하고 직관적으로 보여주며, 각 캔들에서 시장의 노력과 실제 결과를 시각화할 수 있습니다.

⚖️ 왜 중요한가요?
모든 거래량이 가격을 움직이는 것은 아닙니다! Tape Hunter는 노력(공격적인 거래량)이 실제로 가격을 움직이고 있는지 강조하며, 다음을 파악하는 데 도움을 줍니다:

  • 진짜 공격과 함정이 어디에 있는지

  • 시장이 흡수되고 있는지, 아니면 밀리고 있는지

  • 지배적인 거래량과 가격 방향의 일치 여부

🔥 Tape Hunter를 사용하면 프로페셔널한 테이프 리딩 관점을 얻어 더 정확한 진입과 청산 결정을 내릴 수 있습니다.

🔗 관련 인디케이터 – 플로우 분석 강화하기

보다 효율적인 트레이딩을 위해 Tape Hunter와 아래 강력한 인디케이터들을 함께 사용하세요:

🔍 Big Player Range
기관 투자자의 활동 구역을 매핑하고, 되돌림 가능성이 높은 구간을 예측합니다. Footprint Hunter와 함께 사용해 대형 플레이어가 활동하는 구역의 공격을 검증하세요.

⚖️ Imbalance DOM Pro
오더북(DOM)의 불균형을 읽고 숨겨진 가격 압력을 예측합니다. Footprint Hunter와 함께 사용하면 DOM 데이터 분석이 강화됩니다.

🕒 Times and Sales Pro
실시간으로 공격적인 주문을 시각화하여 시장의 진정한 의도를 파악합니다. Footprint Hunter의 순수한 플로우 확인에 이상적입니다.

🔁 SwingVolumePro
스윙 단위의 거래량을 분석하여 돌파와 반전을 검증합니다. Footprint Hunter와 함께 사용하면 더 확신 있고 안전한 진입이 가능합니다.

📡 VolaMetrics VSA
가격과 거래량 뒤에 숨겨진 기관 투자자의 행동을 이해하는 고급 거래량 스프레드 분석입니다. Footprint Hunter + VolaMetrics로 완벽하고 깊이 있는 시장 분석을 경험하세요.

🧲 전문적인 기술적 분석 생태계 구축하기

이 인디케이터들을 조합해 유동성, 거래량, 대형 플레이어 행동을 통합 분석하는 강력한 시스템을 만드세요. 테이프 리딩을 마스터하고 노력과 결과를 이해하며 MT4 트레이딩에서 결정적인 우위를 확보하세요.


