Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – MT5’te Çaba vs Sonuç Radarınız

📊 Tape Hunter, MetaTrader 5’te fiyatların arkasındaki gerçek oyunu görmek isteyen trader’lar için nihai göstergedir. POC (Kontrol Noktası) temelli alım ve satım agresif hacimlerini net ve sezgisel bir şekilde gösterir; böylece her bir mumda piyasa çabasını ve gerçek sonucu görselleştirebilirsiniz.

⚖️ Neden önemli?
Tüm hacim fiyatı hareket ettirmez! Tape Hunter, çabanın (agresif hacmin) gerçekten fiyatı hareket ettirip ettirmediğini ortaya koyarak şunları belirlemenize yardımcı olur:

  • Gerçek agresyonların ve tuzakların nerede olduğunu

  • Piyasanın emildiğini mi yoksa itildiğini mi

  • Baskın hacim ile fiyat yönü arasındaki uyumu

🔥 Tape Hunter ile profesyonel bir tape reading bakışı kazanır, giriş ve çıkış kararlarınızı çok daha hassas hale getirirsiniz.

🔗 İlgili Göstergeler – Akış Analizinizi Güçlendirin

Bakış açınızı genişletmek ve en yüksek verimle işlem yapmak için Tape Hunter’ı şu güçlü göstergelerle birleştirin:

🔍 Big Player Range
Kurumsal oyuncuların işlem bölgelerini haritalandırır ve pullback ihtimalini öngörür. Tape Hunter ile birlikte büyük oyuncuların yoğun olduğu alanlardaki agresyonu doğrulayın.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Order book (DOM) dengesizliklerini okuyun ve gizli fiyat baskılarını önceden tahmin edin. Tape Hunter ile kullanarak book verileri ile analizlerinizi güçlendirin.

🕒 Times and Sales Pro
Agresif emirleri gerçek zamanlı görselleştirerek piyasanın gerçek niyetini anlayın. Saf akış onayı için Tape Hunter’a mükemmel bir tamamlayıcı.

🔁 SwingVolumePro
Swing başına hacmi analiz ederek kırılmaları ve dönüşleri doğrulayın. Tape Hunter ile birlikte kullanarak daha güvenli ve kesin girişler elde edin.

📡 VolaMetrics VSA
Fiyat ve hacmin arkasındaki kurumsal davranışı anlamak için gelişmiş Volume Spread Analysis. Tape Hunter + VolaMetrics = eksiksiz ve derinlemesine piyasa okuması.

🧲 Profesyonel Teknik Analiz Ekosisteminizi Oluşturun

Bu göstergeleri bir araya getirerek akış, hacim ve büyük oyuncu davranışı analizini entegre eden güçlü bir sistem kurun. Tape reading’i ustalıkla kullanın, çaba vs sonuç ilişkisini anlayın ve MT5 işlemlerinizde belirleyici bir avantaj elde edin!


BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Göstergeler
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Tiger Speed Indicator: Unleash the Power of Market Velocity For just a one-time payment of $30, gain a lifetime edge in identifying explosive market moves before they happen. Are you tired of lagging indicators that only show you what has already occurred? The Visual Tiger Speed Indicator is a next-generation tool designed to measure the true, unfiltered velocity of price action, giving you a unique advantage in any market condition. It moves beyond simple price analysis to decode the mo
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Göstergeler
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Göstergeler
The professional tool of stock traders in now available on MetaTrader 5 . The Actual depth of market chart indicator visualizes the depth of market in the form of a histogram displayed on a chart, which refreshes in the real-time mode. Meet new updates according to user requests! Now Actual Depth of Market indicator displays the current ratio of volume of buy and sell requests (B/S ratio). It shows the share of volume of each type of requests in the entire flow of requests as well as the absolu
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Göstergeler
FourAverage, trend tespitinde yeni bir kelimedir. Bilgi teknolojilerinin ve çok sayıda katılımcının gelişmesiyle birlikte, finansal piyasalar modası geçmiş göstergelerle giderek daha az analiz edilebilir hale geliyor. Hareketli Ortalama veya Stokastik gibi olağan teknik analiz araçları, en saf haliyle trendin yönlerini veya tersine dönmesini belirleyemez. Bir gösterge, parametrelerini değiştirmeden 14 yıllık bir geçmişe göre gelecekteki fiyatın doğru yönünü gösterebilir mi? Aynı zamanda, piyasan
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
MetaTrader 5 için Renkli Hacim Histogramı Bu gösterge, hacmi ayrı bir pencerede histogram olarak gösterir. Çubuklar mum yönüne göre renklendirilir: yeşil yükseliş (kapanış > açılış), kırmızı düşüş (kapanış < açılış) için. Ana Özellikler Hacim kaynağı: Tick hacmi veya gerçek hacim (kullanıcı seçimi). Opsiyonel hareketli ortalama çizgisi eklenebilir. Desteklenen ortalama türleri: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Ortalama periyodu ayarlanabilir. MetaTrader 5’te tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur.
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Göstergeler
AW Mum Kalıpları göstergesi, güçlü bir mum kalıbı tarayıcı ile birleştirilmiş gelişmiş bir trend göstergesinin birleşimidir. En güvenilir otuz mum kalıbını tanımak ve vurgulamak için kullanışlı bir araçtır. Ek olarak, renkli çubuklara dayalı güncel bir trend analizörüdür.       yeniden boyutlandırılabilen ve konumlandırılabilen eklenti çoklu zaman çerçevesi trend paneli. Trend filtrelemeye bağlı olarak kalıpların görünümünü ayarlamak için benzersiz bir yetenek. Avantajlar: Mum desenlerini kolayc
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
ML Key Levels for MT5
Minh Truong Pham
Göstergeler
OVERVIEW This script plots   Machine Learning Key Levels   on your chart by detecting historical pivot points and grouping them using agglomerative clustering to highlight price levels with the most past reactions. It combines a pivot detection, hierarchical clustering logic, and an optional silhouette method to automatically select the optimal number of key levels, giving you an adaptive way to visualize price zones where activity concentrated over time. CONCEPTS Agglomerative cluster
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Göstergeler
The Smart Supply and Demand Rectangle Tool Indicator is your ultimate MT5 companion for instantly visualizing key supply and demand data—right where you need it: on your zones, in real time. This tool automatically overlays rich, actionable data ontop of your zones, such as zone classification, pip distance, strength, and zone size—cleanly positioned inside each zone. No more clutter, no more guessing—just clear, dynamic insights to support your decisions. Built for Traders. Powered by Precis
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
Göstergeler
Do you like trade Technical Analysis like I do? Then you will like this indicator, because it automatically calculates the support and resistance of the asset in simultaneous timeframes, or the famous MTF (Multi Time Frame). In addition to support and resistance, it is possible to have alert signals when the price breaks or touches (or both). Its configuration is very simple. The visual is fully configurable. Enjoy it!
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Göstergeler
MetaTrader 5 için geliştirilen Weis Wave Scouter ile gelişmiş hacim analizinin gücünü keşfedin! Bu devrim niteliğindeki gösterge, Wyckoff yönteminin ve Hacim Yayılımı Analizinin (VSA) kanıtlanmış ilkelerini birleştiriyor. Operasyonlarında doğruluk ve derinlik arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve kümülatif hacim dalgası analizi yoluyla piyasanın taktiksel bir okumasını sunar. Weis Wave Scouter, Classic, NightVision ve OceanBreeze gibi özelleştirilebilir renk temaları ile renkli histogramlar
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
4 (1)
Göstergeler
The Sessions and Bar Time indicator is a professional utility tool designed to enhance your trading awareness and timing precision on any chart. It combines two key features every trader needs — market session visualization and real-time bar countdown — in one clean, efficient display. Key Features: Candle Countdown Timer – Shows the remaining time before the current candle closes, helping you anticipate new bar formations. Market Session Display – Automatically highlights the four main trading
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Göstergeler
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Accuracy M1 Scalper MT5 - High-Frequency Precision Signals Accuracy M1 Scalper is a high-performance indicator developed specifically for traders operating on lower timeframes (M1 and M5). In the scalping environment, every second counts; therefore, this algorithm has been optimized to offer ultra-fast visual execution without overloading your terminal's CPU. The indicator uses a mathematical model based on price momentum and adaptive volatility, identifying micro-trends before the explosive m
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Göstergeler
Delta Aggression Volume PRO is an indicator developed to monitor the strength and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of data, that is, it does not work with them. O Delta Agrression Volume PRO has features that allow you to view beyond the delta volume of the day. Operation Multi symbols  (those who provid
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
Göstergeler
This indicator provides an original mix of WPR, VSA, and volume delta. It shows ratio of buy/sell volumes scaled on 100% range based on total volume change for a selected period. The convetional VSA (Volume Spread Analysis) studies interconnections of price action and volume change in absolute values, whereas WPR (Williams Percent Range) offers a convenient approach of price moves normalization into the fixed percentage metric: 0 - 100%. Hence overbough and oversold states are easily spotted. N
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Göstergeler
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Göstergeler
MT5 için WAPV Fiyat ve Hacim Göstergesi, (Wyckoff Academy Wave Market) ve (Wyckoff Academy Fiyat ve Hacim) araç setinin bir parçasıdır. MT5 için WAPV Fiyat ve Hacim Göstergesi, grafikteki hacim hareketini sezgisel bir şekilde görselleştirmeyi kolaylaştırmak için oluşturuldu. Bununla, piyasanın profesyonel bir ilgisinin olmadığı en yüksek hacim anlarını ve anları gözlemleyebilirsiniz. Piyasanın "akıllı para" hareketiyle değil, ataletle hareket ettiği anları belirleyin. Kullanıcı tarafından değişt
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Donchian Zaman Senkronizasyon Analizörü,   klasik Donchian kanal analizine güçlü   bir çoklu zaman   dilimi boyutu kazandırarak, yatırımcıların beş farklı grafik periyodu boyunca   trend gücünü   ve olası   geri dönüş sinyallerini   aynı anda izlemelerine olanak tanır. Bu gelişmiş gösterge, seçtiğiniz zaman dilimlerindeki en yüksek zirveleri ve en düşük dipleri hesaplayarak, trend yönünün birden fazla zaman ufkunda birleşmesini belirlemeye yardımcı olan   net görsel sinyaller   üretir. Dakikadan
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
HACİM YÖNÜ MT5 Normalde, mevcut ses seviyesi öncekinden daha yüksek olduğunda ses seviyesi göstergesi varsayılan bir renk değişikliğine sahiptir, bu önemlidir ancak çok kullanışlı değildir. Bu nedenle, bu gösterge, normal hacme ek olarak, mum yükseliş veya düşüş olduğunda, onları farklı bir renge boyar, varsayılan olarak yükseliş için mavi ve düşüş için kırmızıdır, ancak bu renkler özelleştirilebilir. Tüccar tadı. Ticaretinizi geliştirmenize yardımcı olacak diğer göstergelerime göz atmayı
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Göstergeler
Haven Fibonacci Volume Profiles — Otomatik Piyasa Aralığı Analistiniz Piyasa analizini bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir araç olan Haven Fibonacci Volume Profiles ile tanışın. Bu gösterge, önemli pivot noktaları üzerine kurulu kilit fiyat aralıklarını otomatik olarak belirler ve her birinin üzerine ayrıntılı bir Hacim Profili ile Fibonacci seviyelerini yerleştirir. Bu, yatırımcıların likiditenin nerede yoğunlaştığını ve gerçek destek ve direnç seviyelerinin nerede olduğunu anında görmelerini sa
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Göstergeler
Signal Strike is a professional trading indicator designed for MetaTrader 5 that delivers clear, high‑confidence entry signals directly on your chart. Built with advanced logic that combines trend, momentum, volatility, and volume confirmation, this tool helps traders identify precise BUY and SELL opportunities with confidence. Unlike generic indicators, Signal Strike is engineered to filter out indecision candles and weak setups. When conditions align, the indicator plots entry, stop loss, an
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
