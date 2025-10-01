Radar DI

Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA

Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO).

🆕 NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA

Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV, incluindo:

  • 💹 Variações dos DIs
  • 💰 Variação do Mini Índice (WIN)
  • 💵 Variação do Mini Dólar (WDO)

🤖 Análise Quantitativa com Inteligência Artificial

Com o arquivo CSV exportado, você pode:

  • Consultar LLMs de sua preferência (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.)
  • ✅ Realizar análises quantitativas avançadas antes de tomar decisões
  • ✅ Identificar padrões, correlações e divergências
  • ✅ Criar estratégias automatizadas baseadas em dados históricos
  • ✅ Desenvolver modelos preditivos personalizados
  • ✅ Integrar com sistemas de automação e robôs traders

💡 Exemplo de Prompt para IA (Pronto para Usar!):

Faça uma análise quantitativa completa do WIN usando os dados do CSV: 1. Calcule média, volatilidade e distribuição das variações 2. Analise momentum em 5, 10, 20 e 50 períodos 3. Identifique sequências anormais (>10 candles mesma direção) 4. Calcule correlação entre WIN e DIs 5. Detecte divergências técnicas 6. Avalie se está em zona de sobrecompra/sobrevenda Com base nisso, projete: - Próxima variação esperada do WIN (% específico) - Direção (alta/baixa) e intensidade (fraca/moderada/forte) - Confiança da previsão (baixa/média/alta) - 3 cenários possíveis com suas probabilidades - Principais fatores de risco - Recomendação: entrar comprado, vendido ou aguardar Use análise estatística rigorosa e apresente os números.

📥 Copie o prompt acima, carregue seu CSV na IA e receba análises detalhadas em segundos!

📊 Fundamento Econômico por Trás do Indicador

O conceito central do Radar DI se apoia na relação direta entre os juros futuros e o comportamento dos mercados de renda variável:

  • Queda na taxa DI: indica menor custo de capital, maior apetite ao risco e tendência de alta no índice.
  • Alta na taxa DI: representa maior aversão ao risco e tendência de queda no mini índice.
  • O mini dólar acompanha fortemente o movimento dos juros: taxas mais altas valorizam o real frente ao dólar; taxas mais baixas tendem a desvalorizar o real.

🚀 Aplicação Prática no Trading

Com dados em tempo real, o Radar DI detecta mudanças na taxa de juros e apresenta essas informações diretamente no gráfico, permitindo ao trader:

  • Antecipar reversões no mini índice com base na dinâmica dos juros;
  • Ler a direção provável do dólar futuro com base no comportamento da curva DI;
  • Combinar análise técnica e leitura macroeconômica em uma só ferramenta;
  • 🆕 Exportar dados históricos para análise externa e automação;
  • 🆕 Integrar com IA para decisões baseadas em análise quantitativa avançada.

Com o Radar DI, o trader deixa de operar apenas com base em preço e passa a entender a lógica que impulsiona os movimentos do mercado: os juros moldam o sentimento dos investidores.

💡 Ideal para:

  • Day traders que operam mini índice e mini dólar;
  • Analistas que acompanham o DI Futuro, Selic e risco Brasil;
  • Traders que buscam tomar decisões fundamentadas e contextuais;
  • 🆕 Desenvolvedores de estratégias automatizadas;
  • 🆕 Traders que utilizam IA para análise quantitativa;
  • 🆕 Quants e analistas quantitativos.

🎯 Casos de Uso da Exportação CSV:

  • 📊 Backtesting avançado de estratégias com correlação WIN x DIs
  • 🤖 Alimentar algoritmos de machine learning e IA
  • 📈 Análise estatística em Python, R ou Excel
  • ⚙️ Automação de trades baseada em padrões identificados
  • 🔍 Pesquisa de mercado e estudos acadêmicos
  • 💼 Relatórios personalizados para clientes e investidores

🔗 Outros Indicadores Recomendados:

Palavras-chave: Radar DI, indicador taxa DI, juros DI, taxa DI tempo real, mini índice e juros, mini dólar e juros, indicador para WIN, indicador para WDO, análise macroeconômica, indicador fundamentalista MT5, juros e bolsa, juros afetam bolsa, indicador taxa de juros MT5, radar DI, taxa Selic e índice, juros e câmbio, DI futuro, day trade com juros, análise juros DI, indicador financeiro, análise técnica e fundamental, juros DI no gráfico, juros e índice Bovespa, exportação CSV, integração IA, análise quantitativa, machine learning trading, automação trading, ChatGPT trading, Claude AI trading, IA para trading, dados para IA, CSV para análise, backtesting avançado, correlação DI WIN, estratégia automatizada

