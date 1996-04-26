Footprint Hunter

🎯 Footprint Hunter – 您在MT4上的努力与结果雷达

📊 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。

⚖️ 这为何重要？
并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别：

  • 真正的激进行为和陷阱所在

  • 市场是否被吸收或持续推动

  • 主导成交量与价格方向的一致性

🔥 使用 Footprint Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。

🔗 相关指标 – 提升您的流动性分析

为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标：

🔍 Big Player Range
映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Footprint Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。

⚖️ Imbalance DOM Pro
读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Footprint Hunter 共同使用，加强订单簿数据分析。

🕒 Times and Sales Pro
实时可视化激进订单，洞察市场真实意图。完美补充 Footprint Hunter，确认流动性信号。

🔁 SwingVolumePro
通过波段分析成交量，验证突破和反转。与 Footprint Hunter 配合使用，确保更有信心和安全性的入场。

📡 VolaMetrics VSA
高级成交量价差分析，洞察机构背后的价格与成交量行为。Footprint Hunter + VolaMetrics = 全面深度的市场解析。

🧲 构建您的专业技术分析生态系统

结合这些指标，打造强大且整合的流动性、成交量及大玩家行为分析系统。掌握Tape Reading，理解努力与结果，助您在MT4交易中赢得决定性优势！


推荐产品
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
指标
专业累计德尔塔与成交量中位线指标 通过这款强大的成交量分析工具，追踪 真实的买卖压力 。 成交量比较指标 (Volume Compare Indicator) 结合了 累计德尔塔 (Cumulative Delta) 和 成交量中位线 (Volume Medians) ，帮助您识别机构活动、失衡以及潜在的反转。 主要特点： 累计德尔塔直方图 – 实时可视化净买入成交量与净卖出成交量。 买入/卖出成交量中位线 – 显示平均买入和卖出成交量水平的水平线。 智能成交量分类 – 分隔： 强劲买入（绿色） – 看涨压力。 强劲卖出（红色） – 看跌压力。 买入成交量中位线（蓝色线） – 典型买入量的参考。 卖出成交量中位线（橙色线） – 典型卖出量的参考。 可自定义参数 – 调整 CDIPeriod 和 CDIRange 以设置敏感度。 EMA 平滑成交量 – 减少噪音，使信号更清晰。 如何帮助交易者： 发现机构活动 – 异常的成交量尖峰指示大玩家进场。 确认突破/反转 – 强烈的德尔塔背离警告假动作。 基于成交量的支撑/阻力 – 中位线充当动态
King Binary Forex Scalping
Md Meraz Mahmud
指标
However, the difficult task here for traders is to understand and select the indicator or tool that can help them with their trading plan and benefit their trading style. Traders want a tool that requires minimal effort and provides as much support as it can. There are multiple reasons for which traders need an indicator. One such reason is to determine the buy-sell signals in the market. The   King Binary Forex Scalping Indicator   is a tool that can help traders get answers to many questions
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
指标
This indicator, Bull Bear Easy MTF, summarise the strength color graphic and percentage of power for both  Bull and Bear in current market emotion stage which will show you in multi time frames and sum of the total Bull and Bear power strength which is an important information for traders especially you can see all Bull and Bear power in visualized graphic easily, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
指标
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
指标
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
Powerfull Scalper
Ellan Dirgantara Tholkhah
指标
This product is optimally used for scalping. It is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  It works by analyzing dynamic support and resistance, and is based on the Ichimoku Indicator variables which is know to be the most consistent & holistic indicator out there.  Settings can also be adjusted to suite the market conditions. -> can be adjusted for longer term
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
指标
VR 网格指示器 设计 用于创建具有用户定义设置的图形网格。与 标准网格 不同，VR 网格用于构建 圆形关卡 。根据用户的选择，轮次级别之间的步长可以是任意的。此外，与其他指标和实用程序不同，即使时间段发生变化或终端重新启动，VR Grid 也能保持网格的位置 。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 垂直级别 基于实际时间间隔并 忽略缺失 或不存在的周期。因此，级别之间的步长严格对应于用户选择的值。 使用 VR 网格指标时，交易者 可以更改任何级别的垂直线和水平线的样式 、颜色和粗细。这使您可以控制金融工具的 回合水平 。 整数位是 以两个或多个零结尾 的价格（例如：1.23500、5.65900、1923.200）。人们相信，这样的水平 经常充当 作为支撑或阻力的强点。 Horizontal line settings Horizontal line step Horizontal line color Horizontal line style Horizonta
FREE
Clidro FX
Mahmood Abdur Rafey Siddiqui
指标
Clidro FX is a complete trading system designed and developed by Auxrum Analytics targeting the EURUSD, USDJPY, and GBPUSD FX pairs. It is currently available to MetaTrader 4 users. The Clidro FX algorithm, along with the optimized money-management and order-management rules sets up the basis for excellent trading results consistently over an extended period of time. The fundamental premise of the system is that each FX pair displays its unique quantitative characteristics while oscillating thro
Focus
Jean Francois Le Bas
指标
This indicator is profitable on 28/28 forex pairs on H1 timeframe WITHOUT SPREAD. You need to substract the spread to the profit amounts shown The code is robust with a high chance to continue being profitable no matter how the price action evolves.  But profitable on 28 pairs doesn't mean you should trade all the pairs all the time:  On less popular ones, liquidity is low, so spread will usually be high and will eat all the profits. You have to be careful and trade only when the spread is low
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
指标
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
指标
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
指标
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
指标
This indicator displays signals on the price chart based on the data of the classic indicator - the Money Flow Index (MFI). The volume is taken into account when calculating the MFI values. MFI can be used to determine overbought or oversold zones in the market. This indicator allows you to display three types of signals on the price chart: MFI exit from the overbought or oversold zone; MFI entry into the overbought or oversold zone; MFI crossing the middle between the overbought and oversold zo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
指标
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
指标
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
指标
This indicator is a conventional analytical tool for tick volumes changes. It calculates tick volumes for buys and sells separately, and their delta on every bar, and displays volumes by price clusters (cells) within a specified bar (usually the latest one). The algorithm used internally is the same as in the indicator VolumeDelta , but results are shown as cumulative volume delta bars (candlesticks). Analogous indicator for MetaTrader 5 exists - VolumeDeltaBars . This is a limited substitution
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Top Bottom Scalper
Shiffolika Kapila
指标
Top Bottom Scalper (MT4 Indicator) Pinpoint Reversals: Accurate Top/Bottom Signals for Forex & Binary Trading on MT4! The "Top Bottom Scalper" is a specialized trading indicator for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify highly accurate reversal points (market Tops and Bottoms). This powerful forex tool is your secret weapon for capturing precise entries at critical turning points, making it ideal for both forex trading and binary options trading . Beyond just trading signals ,
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
指标
价格网格导航指标 价格网格导航指标是一款功能强大且直观的交易工具，旨在帮助交易者动态识别关键支撑位和阻力位。它为潜在的入场点、出场点和反转区域提供清晰的视觉提示，使其成为所有经验水平交易者的必备工具。通过动态计算和绘制这些水平，该指标为交易者提供潜在入场点、出场点和反转区域的清晰可视化呈现。无论您交易的是外汇、指数还是商品，该工具都能简化动态原则的应用，帮助您精准自信地做出明智的交易决策。 优势和特点 1. 精准的支撑位和阻力位： 该指标根据当前价格区间动态计算并绘制关键价格水平，确保其准确性和相关性。 2. 可自定义周期： P 参数允许您调整计算最高价和最低价的周期，使该指标能够适应不同的交易风格和时间框架。 3. 实时警报： 当价格接近或突破关键水平位时，例如 0/8（终极支撑位）、4/8（主要支撑/阻力位）和 8/8（终极阻力位），该指标会发出实时警报。 4. 交易建议： 每次警报都包含基于水平位和价格走势的可操作交易建议（例如，“考虑买入”或“考虑卖出”）。 在进行交易前，可将其用于每日、每周或每月的分析。 5. 可视化效果： 水平位以不同颜色的水平
FREE
BBB Black Blue Binary Option
Ramzi Abuwarda
指标
简介： 在二元期权和外汇交易的快节奏世界中，拥有合适的工具和策略可以为您在成功和失败之间取得成功。其中一种工具是 BBB 黑蓝二元期权指标系统，这是一种革命性的交易方法，它利用图表模式、移动平均线和交易量来帮助交易者做出明智的决策。在本全面指南中，我们将深入探讨 BBB 系统的细节，解释其工作原理、何时使用以及如何潜在地增强您的交易表现。 BBB 指标系统简介： BBB 黑蓝二元期权指标系统是一款复杂的技术分析工具，旨在帮助交易者识别二元期权和外汇交易的最佳入场和退出点。它得名于其主要组成部分：“黑色”和“蓝色”，它们代表执行交易的关键信号。 图表模式： BBB 系统首先通过分析交易图表的已计数部分进行分析。这涉及识别价格走势中的特定模式或形态，例如支撑和阻力水平、趋势线和蜡烛图模式。这些图表模式为做出交易决策提供了关键的背景，是系统运行的基础。 移动平均线： 该系统使用两种不同类型的移动平均线进行比较：简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)。这些移动平均线帮助交易者判断市场总体趋势和动量。 SMA（简单移动平均线）： SMA 计算特定时间段内的平均价格，提供价格走势
Super Volume
Jefr Alnafey
指标
this indicator is the way to get success entery point it give you the movement of market  this indicator build base on Artificial intelligent of mix algorithms   work on all time frames and all pairs important thing you need to take alook  on the signals on high time frame then apply the signals of lowest time frame (always take the first Arrow after close the candle on the chart  ) example if you want enter order on H1 time frame go take alook on D1 time frame and see the signalsit will tell
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
指标
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
MTF Non Repaint Arrow Five RSI RTD
Anon Candra N
1 (1)
指标
[V 1.00] MTF NRPA 5 RSI RTD 已发布！ 非重绘箭头实时仪表板。 如果您厌倦了使用各种 RSI 指标但发现它们不准确，那么试试这个工具。 通常人们只设置 1 个 RSI 来确定一个时间范围内的 OBOS 水平。 坏消息是您无法同时看到不同时间范围内的 OBOS 水平和趋势。 这就是我开发此交易工具的原因。 解释如下： 在这个交易工具上，我使用了五个 RSI。 是的，五个！ 默认情况下，我在较大的时间范围内设置 RSI 1 和 RSI 2，即 M30。 RSI 1 和 RSI 2 的交集意味着 M30 时间框架上有趋势变化。 然后我在当前（小）时间范围内设置 RSI 3 和 RSI 4，例如您在 M5 上打开图表。 RSI 3 和 RSI 4 的交集意味着当前时间帧 (M5) 有趋势变化。 然后为了确保趋势运动，我在更高的时间框架 (H1) 上设置了 RSI 5。 当 RSI 5 越过 50 水平（您可以设置时间范围和 OBOS 水平）时，箭头将出现。 这个交易工具有很多令人惊奇的东西： 您可以根据自己的意愿更改五个 RSI 时间范围。 您可以更改线
Quantum Trends Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
1 (1)
指标
One of the oldest maxims in trading is ‘let the trend be your friend’. You must have come across it! This is easier said than done! First, you have to identify one, then you have to stay in – not easy. Staying in a trend to maximise your profits is extremely difficult. In addition, how do you know when a trend has started? It’s very easy to look back and identify the trend. Not so easy at the live edge of the market. The Quantum Trends indicator is the ‘sister’ indicator to the Quantum Trend Mon
该产品的买家也购买
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 75 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 1st Jan -5th Jan MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structu
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
指标
目前有26%的折扣！! 这个指标是我们两个主要指标（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）的一个超级组合。它显示了28个外汇对的TICK-UNITS货币强度值和警报信号。可以使用11种不同的Tick-Units。它们是1、2、3、4、5、6、10、12、15、20和30秒。子窗口中的Tick-Unit栏将被显示并向左移动，当在一秒钟的定时器中至少有一个Tick。 只用一个图表，你就可以剥28个外汇货币对的头皮！想象一下，你的剥头皮将如何提高。想象一下，你的剥头皮将如何改善，因为你能够准确地确定剥头皮机会的触发点？ 这是市场上第一个在比1分钟更短的时间内工作的货币强度指标! 它是为那些希望快速进出并从市场中切出小点数的快速剥头皮者准备的。 用户手册：点击这里 https://www.mql5.com/en/blogs/post/727178 特点。 为28个货币对提供嘀嗒单位的卖出/买入警报，有一个按钮可以快速打开目标图表。 在3种敏感模式中选择一种（慢-中-快
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
指标
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
指标
目前31%的折扣！! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个秘密的公式。只需一张图表，它就能给出所有28种货币对的警报。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 货币动量的垂直线和箭头将指导你的交易! 动态的市场斐波那契23水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动触及黄色触发线，您将在MetaTrader或您的电子邮件或推送警报中收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只要点击警报按钮，就可以切换到该货币对或打开一个新的图表，以便进一步分析。警报级别可以通过用户输入来改变，可以选择3个敏感度级别。 尽
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Point Directions - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send emai
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
指标
趋势指标是用于金融市场交易的技术分析领域之一。 Angular Trend Lines - 全面确定趋势方向并产生入场信号。除了平滑蜡烛的平均方向 它还利用趋势线的倾斜角度。构建江恩角度的原理被当作倾斜角度的基础。 技术分析指标结合了烛台平滑和图表几何。 趋势线和​​箭头有两种类型：红线和箭头表示看涨方向。紫线和箭头表示看跌方向。 指示器功能 该指标使用简单、参数配置方便，可用于趋势分析和接收开仓信号。 指示器不会重新绘制，箭头出现在蜡烛的收盘处。 当信号发生时提供多种类型的警报。 可用于任何金融工具（外汇、加密货币、金属、股票、指数）。 该指标可以在任何时间范围和图表上发挥作用。 该指标采用轻量级算法，不加载处理器，确保在多个窗口中使用。 根据时间范围和交易方法选择参数。 主要输入参数 Period - 用于分析计算的蜡烛数量。 Angle ——趋势线的斜率。
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
指标
Delta Fusion Pro – 高级订单流分析，专为日内交易设计 Delta Fusion Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，能够揭示市场中的主动订单流，实时显示机构压力的强度和方向。与传统的成交量指标不同，它分析买盘（Ask）与卖盘（Bid）之间的成交量差值（Delta），用于提前预测反转、确认趋势并识别专业兴趣区域。 主要特点 智能自动调节系统 根据以下条件自动调整所有参数： 交易品种类型（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票） 操作周期 市场波动率（ATR） 最近平均成交量 无需手动配置，适合新手交易者——指标自动完成校准！ 核心功能 净Delta与累计Delta 计算主动买盘/卖盘成交量差值，支持自定义 EMA 平滑 实时显示方向性压力 可自定义直方图颜色（买入/卖出） 价格/成交量背离 自动检测常规与隐藏背离 强度分类：强/中/弱 高级过滤：成交量确认、趋势、时间距离 图形信号（彩色箭头） 市场失衡 识别显著的买盘/卖盘比例失衡（可配置比率） 最小成交量阈值验证 图表显示彩色点（多头/空头） Infusion Volume 检测异常成交量峰值（
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
作者的更多信息
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Tape Hunter – 您在MT5上的努力与结果雷达 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。 ️ 这为何重要？ 并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别： 真正的激进行为和陷阱所在 市场是否被吸收或持续推动 主导成交量与价格方向的一致性 使用 Tape Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。 相关指标 – 提升您的流动性分析 为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标： Big Player Range 映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Tape Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。 ️ Imbalance DOM Pro 读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Tape Hunter 共同使用，
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
Imbalance DOM Pro：通过订单簿不平衡提升您的交易 您在MT5上有订单簿的访问权限吗？想将您的交易提升到一个新水平吗？ 如果您是依靠订单流来做决策的交易员，Imbalance DOM Pro可以改变您的分析方式。专为短线交易员和剖析订单流的交易员设计，它能识别订单簿中的不平衡，揭示出宝贵的机会，让您能够快速精确地进行交易。 抓住小幅价格波动中的机会 Imbalance DOM Pro是那些希望捕捉细微价格波动的交易员的理想工具。凭借先进的计算，指标能解读订单簿中的不平衡，为快速的进出提供重要的见解。 重要提示：请确认MT5上是否提供订单簿的访问权限 在使用Imbalance DOM Pro之前，请确保您的经纪商提供MT5上的订单簿访问权限。该指标依赖这些实时数据，因为MT5不存储订单簿的历史数据。因此，Imbalance DOM Pro只能实时工作，提供市场上买卖订单的即时解读。 Imbalance DOM Pro的优势 通过特定颜色进行订单簿的高级分析 Imbalance DOM Pro通过颜色编码简化了订单流的解读： 绿色： 买单。
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
提升您的分析水平，使用 Weis Wave Box ！ 如果您追求 交易的精准与清晰 ， Weis Wave Box 是您的理想工具。此 高级成交量波动指标 清晰展现市场中努力与结果的动态，对于使用流量和成交量阅读的交易者至关重要。 主要功能： 可自定义的成交量波 — 按ticks调整以匹配您的策略。 可调节的历史数据 — 更精准地分析特定时间段。 真实成交量与Ticks — 了解市场的真实影响。 能量可视盒 — 看到市场在哪些地方付出了更多努力但价格位移较少。 ️ 5种摆动形式 — 根据totalVol、length、width、barDVol和lengthDVol自定义。 实际优势： 成交量逻辑的视觉清晰度 识别买方或卖方力量的主导地位 潜在反转或持续趋势的视觉信号 相关指标 Big Player Range — 识别机构活动区，预测回调概率。 Imbalance DOM Pro — 通过DOM阅读不平衡，预测价格压力。 Times and Sales Pro — 实时读取主动买卖订单，识别市场隐藏意图。 SwingVol
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
指标
VWAP FanMaster：精准掌握回调策略！ VWAP FanMaster 是专为追求 精准入场点 和 高效回调交易 的交易者打造的终极指标。 它结合了 VWAP（加权平均成交价） 与 斐波那契扇形线 ，清晰标绘出市场中的重要价格区域。 主要特点 简单而强大 ：只需移动垂直线，指标将自动绘制 VWAP 和 斐波那契扇形线 。 智能交易策略 ：等待价格回到绘制的区域，以捕捉 完美回调 的支撑和阻力点。 高级可视化工具 ：快速识别 价格共振区域 ，做出果断的交易决策。 为什么选择 VWAP FanMaster？ 易于使用 ，适合新手和资深交易者。 提升交易精度 ，通过结合两种强大的分析工具。 改善风险管理 ，提供清晰一致的价格预测。 优化您的交易策略，用 VWAP FanMaster 轻松掌控市场！
FREE
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Book Data Binance! 你是否曾想过能够访问你最喜欢的加密货币的订单簿，获取价格、交易量和不平衡分析的详细信息，即使你的交易所不提供DOM访问？ 有了Book Data Binance，这一切都成为现实！这个MQL5脚本专为寻求深入了解市场动态的加密货币交易者开发。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何可用加密货币的订单簿。 来自全球领先交易所之一的Binance的实时数据更新。 精确的订单不平衡分析，帮助你识别和预测价格走势。 与 Imbalance DOM Crypto 指标 的集成，将你的市场分析提升到新的水平。 为什么选择Book Data Binance？ 这是希望了解每个价格水平上买卖方行为的完美补充！有了这个脚本，你将获得深入的见解，并在其他交易者中获得竞争优势。 不要错过这个机会！通过Book Data Binance解锁市场的力量，领先于加密货币革命！ 安装和配置说明： 安装脚本： 将Book Data Binance代码保存到你的MetaTrader 5 (MT5)的Scripts文件夹中。 在MT5中
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Volume Flow Binance! 您是否曾想过能够访问您最喜欢的加密货币的 times and trades 数据，了解交易量流动和价格波动分析，即使您的经纪商不提供完整的交易历史记录？ 有了 Volume Flow Binance ，这一切现在变为现实！这个 MQL5 脚本是为寻求实时市场动态详细视图的加密货币交易者而设计的。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何加密货币的 times and trades 数据。 从全球领先的交易所 Binance 实时更新数据。 精确的交易量流动分析，让您能够识别并预测价格走势。 与 Times and Sales Crypto 指标 集成，将您的市场分析提升到一个新水平。 为什么选择 Volume Flow Binance？ 这是那些希望通过观察每笔交易来实时了解买卖行为的完美工具！通过这个脚本，您将获得深入的见解，并在其他交易者面前获得竞争优势。 不要错过这个机会！ 通过 Volume Flow Binance 解锁市场的力量，在加密货币革命中保持领先一步！ 安装和设置说明： 脚本安装
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 Cumulative Volume Bands for MT5 ! 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ATR Projection指标在技术分析中脱颖而出，旨在提供有关金融市场潜在价格移动极限的准确见解。其灵活的方法允许用户直观地定制分析指标，以适应每个交易资产的特定需求。 可定制的运行方式： 默认情况下，ATR Projection考虑最近100根蜡烛的平均值的30%。这种灵活性使用户能够根据其偏好和每个资产的独特特征调整指标，提供更个性化的分析。 选择30%和100根蜡烛背后的逻辑： 对百分比和蜡烛数量的慎重选择旨在捕捉最近过去的相关动向，提供更精确的预测。这种战略性方法突显了价格有显著概率移动的区域，为交易员提供更明智的视角。 ATR Projection的优势： 1. 可定制的技术准确性：用户可以根据每个交易资产的特定条件自由定制指标。 2. 专注于高概率：通过仅关注最近100根蜡烛的平均值的30%，ATR Projection将注意力集中在可能性较高的移动上，优化了明智的决策制定。 3. 适应交易资产：该指标的灵活性允许适应不同的资产，提供根据每种金融工具的独特特征定制的分析。 此外，值得注意的是，ATR Projection对于创建交易机器人非常友好，使用
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Long & Short 指标 - Pro 版：解锁无限市场分析潜力！ 适用于任何资产的无限制 Long & Short 指标的 Pro 版允许您在任何金融资产上使用，无需再受限 - 将同一指标应用于您所有的首选资产！ 无任何限制 享受指标的所有功能，不受任何限制。Pro 版提供完整且无限制的体验，确保您能够最大化每一个市场机会。 Pro 版特点 无限访问 ：在所有金融资产上使用指标，探索其全部潜力。 高级精确度 ：受益于详细的分析和清晰的信号，以做出明智且安全的决策。 完全灵活 ：根据您的具体交易需求调整指标，无论是资产还是策略。 接收关键机会的提醒 启用提醒，密切监控重要水平，确保您始终领先于市场机会。 EA 构建的缓冲区参数 构建 Expert Advisors (EAs) 时，请使用以下缓冲区： 缓冲区符号 1 = 0 缓冲区符号 2 = 2 为什么选择 Pro 版？ 完全自由 ：将指标应用于任何资产，无限制使用。 完整体验 ：享受所有功能和详细分析。 全面分析 ：适合那些希望在各种市场中最大化其潜力的交易者。 立
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
AI Channel | MT5智能指标，人工智能价格通道分析 AI Channel：利用人工智能引领技术分析新时代 AI Channel 是一款强大的工具，采用 人工智能 技术，专注于金融市场的 价格通道 分析。本章节将介绍这款革命性指标如何帮助投资者和交易员做出更有策略、更明智的决策。让我们开始吧！ 什么是 AI Channel 指标？ AI Channel 是基于先进的人工智能算法开发的指标。它利用金融资产的历史价格数据，识别并绘制交易通道，突出图表中重要的支撑位和阻力位。 基于此分析，该指标提供有关可能的市场进出点的宝贵见解。 ️ AI Channel 如何工作？ AI Channel 通过运用 人工智能 分析价格通道，研究资产的趋势、形态和历史价格走势。该指标动态适应市场变化，适用于不同时间周期和各种金融工具。 它识别通道的 上限 和 下限 ，为交易者提供清晰的趋势反转或延续的潜在信号。 主要功能与优势： 精准识别价格通道，帮助把握趋势方向和力度。 实时提醒，当资产接近通道边界时快速反应。 自动分析价格通道，提升交易效
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
介绍一下Didi指数成交量（Didi Index Volume），这是由巴西交易员Odir Aguiar开发的一种技术分析指标，以其先进而强大的方法在金融市场中发现机会而脱颖而出。Didi指数成交量在各种平台上提供，已成为追求精确见解和有价值信息的交易员们的重要工具。 该指标将著名的Didi指数与智能使用的交易量结合起来。这种组合可以更深入地分析价格行为和交易量之间的相互作用，提供了独特的资产运动视角。 通过复杂的算法和加权平均计算，Didi指数成交量可以根据交易量提前预测价格变动。这一特点对于识别新兴趋势、市场反转和适时的入场和出场点非常重要。 使用Didi指数成交量，您可以获得客观可靠的信息，帮助避免草率决策，提高准确解读市场的能力。该指标具有直观且可自定义的界面，适应个人偏好，提供高度个性化的交易体验。 立即尝试Didi指数成交量，发现为什么如此多的交易员信任这个工具，在金融市场中获得竞争优势。扩展您的可能性，推动您的交易业绩，这是一款为最苛刻的交易员需求而设计的智能解决方案。 使用提示： - 始终关注MA Slow（红色）的趋势。当MA Slow下降时，价格有可能上
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
"Timechannel"似乎是一款强大而多功能的技术分析工具，专为希望深入了解多个时间段内价格波动并做出更准确决策的交易员而设计。您提到的主要功能和好处都非常引人注目，对于渴望在金融市场上最大化潜力的严肃交易员可能非常有价值。以下是一些关键要点： 1. **高级多时间段分析**：同时分析不同时间段内的价格波动的能力对于获取全面的市场洞察至关重要。这有助于识别长期趋势、短期机会和理想的入场/出场点。 2. **可定制的价格通道**：用户可以调整指标的参数，根据其偏好和交易策略自定义价格通道。这包括设置通道宽度、颜色和样式。 3. **自动趋势检测**：Timechannel配备了先进的算法，可以自动检测不同时间段内的趋势。这使交易员能够轻松识别上升趋势、下降趋势和盘整。 工作原理： 1. **资产选择**：交易员选择他们想要使用Timechannel进行分析的资产。 2. **时间框架配置**：配置多时间段分析的所需时间框架。这可以包括每日、每小时和分钟图表等。 3. **参数定制**：交易员可以根据自己的偏好自定义指标参数，如通道宽度、颜色和样式。 4. **趋势分析
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
MasterOBV：精准掌握市场趋势！ MasterOBV 是一个 技术分析指标 ，结合了 成交量 、 正相关性 和 移动平均线（MA） ，以提高在金融市场中识别趋势的能力。 主要功能： 智能成交量： 分析交易量，以识别趋势强度的显著变化。 正相关性： 包括相关资产，以获得更广泛和准确的视角，基于对价格的位移潜力强化。 视觉通道： 利用视觉通道清晰准确地评估趋势的延续和反转潜力，提供直观的视觉分析。 平滑移动平均线： MA 平滑价格波动，使得识别主要趋势方向更加容易。 为什么选择 MasterOBV？ 决策信心： 集成多个因素，帮助您自信地做出进出市场的决策。 全面分析： 不仅考虑价格，还考虑成交量、资产相关性和视觉通道，提供市场的完整视角。 价格位移潜力： 使用在同一方向移动的相关对，增强价格位移机会，最大化交易的影响力。 点击这里访问无限版
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
VolaMetrics VSA | 技术分析中的强大助手 VolaMetrics VSA 是一种技术分析指标，结合了 Volume Spread Analysis (VSA) 方法论和详细的 交易量分析 。旨在 识别 和 跟踪重大价格变动 ，VolaMetrics VSA 利用 交易量 和 价格差 的互动，提供有价值的洞察，帮助做出交易决策。 Volume Spread Analysis (VSA) 的基础 Volume Spread Analysis (VSA) 是一种在技术分析中受到尊敬的方法，专注于理解 交易量 、 价格差（spread） 和 价格收盘 在特定时间段内的关系。VSA 基于这样一个理念，即最有信息的操盘手（ 聪明的钱 ）影响价格变动，通过识别 积累或分配信号 ，可以预测价格的重要变化。 VolaMetrics VSA 的工作原理 ️ VolaMetrics VSA 自动化了传统的 VSA 分析，提供了一个可靠的工具来 检测潜在的反转信号 或 趋势延续信号 。它分析 交易量 和 价格差 在多个周期中的表现，寻找可能指示重大机构活动的模式。 交易量分析
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
总览 SwingVolumePro 是一个先进且多功能的指标，设计用于广泛的金融资产，并支持不同的交易风格。基于严格的成交量和价格分析开发，它提供清晰且准确的信号，使各级交易者能够根据高质量的数据做出明智的决策。 SwingVolumePro.PDF 主要特点 多功能性: SwingVolumePro 可应用于各种资产，包括股票、外汇、加密货币等。它适用于不同的交易策略，从剥头皮到长期持有。 准确且可靠的信号: SwingVolumePro 侧重于提供高精度信号，采用复杂的技术识别价格吸收模式和市场攻击。这些信号以清晰的方式呈现，便于快速且有效的决策。 先进的成交量和价格分析: 该指标通过详细分析成交量与价格之间的互动，检测出努力与结果之间的差异，提示潜在的市场动向。 易于解释: 借助直观且友好的界面，SwingVolumePro 生成的信号易于理解，即使是经验较少的交易者也能轻松掌握。使用箭头来指示努力与结果的关系，使信息的读取更加直接。 与EA（智能交易系统）兼容 SwingVolumePro 设计时提供了技术支持，便于创建智能交易系统
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD SmoothFlow Pro - 适用于任何资产的无限量分析！ CVD SmoothFlow Pro 是寻求精确和无限量分析的交易者的终极解决方案。该专业版利用累计成交量 delta (CVD) 并结合高级噪声过滤，为交易任何金融资产提供所需的灵活性和精确度。 CVD SmoothFlow Pro 提供了什么？ 清晰分析 ：过滤市场噪声，突显任何金融资产中的重要成交量变动。 ️ 精确计算 ：监测买卖差异，提供外汇、指数、加密货币等资产的成交量行为的详细视图。 直观界面 ：提供易于理解和高效的分析，数据呈现清晰明了。 趋势识别 ：更自信地识别市场趋势，帮助做出明智决策。 实际应用： 实时监测任何资产中买卖双方的平衡。 基于成交量识别趋势反转。 精确过滤，关注外汇、指数、加密货币等资产中的重要变动。 无限制的专业版！ 专业版提供无限制的所有功能访问权限，让您能够对任何金融资产进行详细和无限量的分析。
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ZigWave Oscillator: 提升您的交易，运用振荡器和ZigZag！ ZigWave Oscillator 是为寻求精准和清晰金融市场分析的交易者量身定制的完美工具。此指标将振荡器的强大功能与ZigZag的视觉简洁性结合起来，帮助您快速高效地识别最佳买卖机会。 为什么选择 ZigWave Oscillator？ 精准的振荡器分析 : 集成 RSI、Williams %R 或 CCI，以捕捉市场关键动向。 动态 ZigZag 和精细调整 : ZigZag 的波动在振荡器的超买和超卖区域进行精细调整，清晰地突出反转点。 全面自定义 ️: 根据您的策略调整振荡器和 ZigZag 的设置。 直观且易于使用的设计 ZigWave Oscillator 具有优雅且可自定义的视觉布局，使市场信号易于读取，让您专注于真正重要的事情：您的交易。 适用于所有资产的多功能性 无论是股票、外汇、指数还是加密货币，ZigWave Oscillator 在任何资产和所有时间框架中都能有效运作。
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Times and Sales Pro: 利用交易流不平衡提升您的交易表现 抓住细微的价格波动机会 Times and Sales Pro 是专为通过 Times and Trades 操作订单流的分析师打造的重要工具。它非常适合剥头皮交易者，专为那些希望以高精度捕捉细微价格波动的用户设计。通过先进的计算，该指标能够识别交易中的不平衡，为快速进出场提供宝贵的信号。 重要提示：MT5 中 Times and Trades 数据的可用性 在使用 Times and Sales Pro 之前，请确保您的经纪商提供 Times and Trades 数据访问权限。该指标依赖这些数据来进行实时精确计算，因为 MT5 不会存储历史交易记录。因此，该指标只能实时工作，提供对市场已执行交易的即时分析。 Times and Sales Pro 的优势 清晰颜色显示的高级交易流分析 Times and Sales Pro 通过特定的颜色代码简化了交易不平衡的可视化： 绿色: 代表买单。 红色: 代表卖单。 金色: 表示买单和卖单之间的不平衡。 这些颜色使得交易流的读取快速
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
程序库
LSTM Library - MetaTrader 5的高级神经网络 专业算法交易神经网络库 LSTM Library为您的MQL5交易策略带来递归神经网络的强大功能。这个专业级实现包括LSTM、BiLSTM和GRU网络，具有通常只在专业机器学习框架中才能找到的高级功能。 "交易机器学习成功的秘诀在于正确的数据处理。 垃圾进，垃圾出 –您的预测质量永远不会超过您的训练数据质量。" — 马科斯·洛佩兹·德·普拉多博士, 金融机器学习进展 主要特点 完整实现LSTM、BiLSTM和GRU 递归Dropout实现更好的泛化 多种优化算法(Adam, AdamW, RAdam) 高级归一化技术 全面的指标评估系统 训练进度可视化 支持通过类权重处理不平衡数据 技术规格 纯MQL5实现 - 无外部依赖 为交易应用程序优化 全面的错误处理和验证 完全支持保存/加载训练模型 详尽的文档 集成说明 要将LSTM Library集成到您的Expert Advisor中，请按照以下步骤操作： 1. 完整库导入 #import "LSTM_Library.ex5"    // 库信息    void Get
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD Divergence —— 专业级订单流与背离分析 CVD Divergence 是一款技术指标，用于检测价格与累计成交量差（Cumulative Delta Volume，CVD）之间的可靠背离。它能够精准识别真实订单流未能确认价格走势的时刻，从而揭示潜在的反转、动能枯竭以及机构操控行为。 该指标结合了主动成交量分析与价格结构解析，提供清晰、客观且提前的交易信号。 指标功能 CVD Divergence 使用累计成交量差来比较订单流方向与价格方向。当二者出现显著偏离时，指标会在图表上标记并指出背离方向。 它可以检测： 看涨背离（CVD 上升而价格下跌） 看跌背离（CVD 下降而价格上涨） 多空力量枯竭 由机构失衡造成的假突破或假下跌 价格可能被人为压制或推高的市场环境 为什么 Cumulative Delta Volume 如此强大 CVD 反映了市场参与者的真实意图。典型场景包括： 价格上涨但 CVD 下跌，意味着尽管表面看涨，但机构在主动卖出 价格下跌但 CVD 上升，显示资金在暗中吸筹，真实需求增加 价格与 CVD 大幅背离通常领先于反转或假突破 价格图形可能具有迷惑性
筛选:
无评论
回复评论