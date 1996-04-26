Footprint Hunter
- Индикаторы
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Версия: 1.4
- Обновлено: 25 мая 2025
- Активации: 5
🎯 Footprint Hunter – Ваш радар усилий и результата в MT4
📊 Footprint Hunter — это идеальный индикатор для трейдеров, которые хотят видеть настоящую игру за ценами на MetaTrader 4 Он четко и интуитивно показывает агрессивные объемы покупок и продаж на основе POC (Point of Control), позволяя визуализировать усилия рынка и реальный результат на каждом свече.
⚖️ Почему это важно?
Не весь объем двигает цену! Footprint Hunter показывает, действительно ли усилия (агрессивный объем) эффективно влияют на движение цены, помогая определить:
-
Где находятся настоящие агрессии и ловушки
-
Поглощается ли рынок или давление продолжается
-
Совпадение между доминирующим объемом и направлением цены
🔥 С Tape Hunter вы получаете профессиональный взгляд на чтение ленты (tape reading) для более точного принятия решений по входу и выходу из сделок.
🔗 Связанные индикаторы – расширьте анализ потока
Для более эффективной торговли комбинируйте Footprint Hunter с этими мощными индикаторами:
🔍 Big Player Range
Отслеживайте зоны активности институциональных игроков с проекциями и высокой вероятностью откатов. Используйте вместе с Footprint Hunter для подтверждения агрессий в областях, где крупные игроки активно работают.
⚖️ Imbalance DOM Pro
Чтение дисбалансов в книге ордеров (DOM) и прогноз скрытых ценовых давлений. Совместно с Footprint Hunter усиливает анализ данными с DOM.
🕒 Times and Sales Pro
Визуализируйте агрессивные ордера в реальном времени, чтобы понять истинные намерения рынка. Отлично дополняет Footprint Hunter для подтверждения потока.
🔁 SwingVolumePro
Анализируйте объем по свингам для подтверждения пробоев и разворотов. Используйте с Footprint Hunter для уверенных и безопасных входов.
📡 VolaMetrics VSA
Продвинутый Volume Spread Analysis для понимания институционального поведения за ценой и объемом. Footprint Hunter + VolaMetrics = полный и глубокий анализ рынка.
🧲 Создайте профессиональную экосистему технического анализа
Комбинируйте эти индикаторы для создания мощной, интегрированной системы анализа потока, объема и поведения крупных игроков. Освойте чтение ленты, понимание усилий и результатов, чтобы получить решающее преимущество в торговле на MT4!