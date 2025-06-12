AW Heiken Ashi EA

Çok işlevli otomatik danışman, trend göstergesi AW Heiken Ashi'nin sinyalleri üzerinde çalışır. Riskleri, hacimleri, giriş mantığını ve pozisyon desteğini yönetmek için gelişmiş ve esnek ayarlarla. Gerektiğinde ortalama, ayarlanabilir TakeProfit ve StopLoss seviyeleri, dahili örtüşme işlevi, emirler arasında dinamik adım kullanır.

AW Heiken Ashi göstergesi - BURADA / Danışmanın MT5 versiyonu - BURADA

Ana fonksiyonları:

AW Heiken Ashi göstergesiyle çalışma - Gösterge sinyalinin yönü değiştiğinde danışman otomatik olarak işlemleri açar. Tüm gösterge parametreleri (dönem, filtreleme, vb.) doğrudan danışman ayarlarında ayarlanır.
    Otomatik hacim hesaplama (otolot) - Sabit lot ile işlem yapma veya mevduat büyüklüğüne bağlı bir otolot kullanma olanağı.
      TP / SL (Kar Al ve Zararı Durdur) - Desteklenen: Nokta cinsinden sanal TP, breakeven'dan itibaren bir emir grubu için hesaplanır. Tek emirler için SL (açılış fiyatından), bir emir ızgarası için SL — breakeven'dan itibaren yöndeki tüm emir grubu için hesaplanır.
        Emirler arasındaki dinamik adım - Danışman, trende göre ilk emri açar. Sonra aralarındaki adım: sabit veya dinamik olabilir - belirli sayıda emirden sonra bir adım çarpanı ile (örneğin, ortalamanın saldırganlığını kontrol etmek için).
          Sepet Siparişleri İçin Hacim Artırımı - Sepette yeni sipariş açarken opsiyonel lot artışı.
            Çakışma - İlk emrin son emirle çakıştırılması fonksiyonu, bazı durumlarda, kâr sepetteki tüm emirleri kapatmaya yetmediğinde, sadece iki emir (ilk ve son) kapatılır.
              Yön filtreleme - AL veya SAT yönünü devre dışı bırakarak yalnızca bir yönde işlem yapabilirsiniz (trend veya haber arka planının manuel kontrolü için kullanışlıdır).
                Bildirimler - Danışman, pozisyonlar kapatıldığında uyarılar/bildirimler gönderir (devre dışı bırakılabilir).
                  Dahili kontrol paneli - Grafikte bilgilendirici panel: cari işlemler, düşüş, kar, ALIM veya SATIM yönünün hızlı manuel kapatılması için butonlar.

                    Avantajları:

                    • Gösterge sinyalleri (periyot, filtreleme vb.) danışman ayarlarında düzenlenir,
                    • Tam otomatik ticaret robotu, eksiksiz bir stratejiyle,
                    • Tüm zaman dilimleri ve semboller için uygundur (en uygunu - M15 ve üzeri),
                    • Grafikte kullanışlı bir panel ile esnek, sezgisel ayarlar.

                        Giriş ayarları:

                        ANA AYARLAR

                        Size_of_the_first_order - Birinci derecenin boyutunu tanımlayan değişken
                        Enable_Autolot_calculation - Bu fonksiyon, mevduatı değiştirirken risk ayarlarını kaydetmenize olanak tanır
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Autolot kullanırken her 0,01 için yatırılan miktar
                        Maximum_size_of_orders - Bir sipariş için partiler halinde ölçülen maksimum hacim

                        KÂR ALMA AYARLARI

                        Take_Profit - Sanal Take Profit'in boyutu. Mevcut emir grubu için breakeven fiyatından hesaplanır ve puan olarak ölçülür

                        Overlap_Recovery_Algorithm - İlk emirle son emirin örtüşmesini kullanır, pozisyonun bir kısmını daha hızlı kapatmaya yardımcı olur
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Belirtilen sayıda açık emirden sonra Çakışmayı kullan

                        DURDURMA ZARARI AYARLARI

                        Use_StopLoss - Stop loss fonksiyonunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - Puan cinsinden stop loss değerini girin. Sipariş sepetleri için, breakeven fiyatından, bireysel siparişler için açılış fiyatından hesaplanır.

                        ORTALAMA AYARLARI

                        Çarpan_sipariş_boyutu_için - Danışman tarafından sipariş sepetinde açılan her bir sonraki sipariş, bu katsayı kadar bir öncekinden daha büyük olacaktır
                        Fixed_Step - Siparişler arasındaki adımı kontrol eden değişken, puanlarla ölçülür
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Belirtilen sipariş sayısından sonraki her sipariş için dinamik adım kullan
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - Dinamik adım için çarpanı girin

                        SİNYALLER

                        _Periyot_ - Gösterge periyodu, ne kadar büyükse, gösterge sinyalleri o kadar az hassastır. (Ne kadar büyükse, gösterge sinyalleri o kadar az hassastır. Ne kadar küçükse, gösterge sinyalleri o kadar hassastır).
                        Smoothing_type - Gösterge mumlarının yumuşatma türü, ekranın yumuşatılmasını, piyasa değişikliklerine tepki hızını ve yanlış sinyallerin sayısını etkiler. Dört seçenekten seçilebilir: Basit, Yumuşatılmış, Üstel, Doğrusal ağırlıklı.
                        Candle_number_for_signal - Sinyali görüntülemek için mum sayısına göre filtreleyin, piyasa gürültüsünü ve yanlış sinyalleri filtreleyin. Sinyal onaylandıktan sonra, giriş sinyali belirtilen mum sayısında görüntülenecektir.
                        Maximum_bars - Gösterge hesaplamalarının yapılacağı mum sayısı.

                          DANIŞMAN AYARLARI

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - Danışmanın SATIN ALMA türü emirleri açma yeteneğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - Danışmanın SATIŞ türü emirleri açma yeteneğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - İşlemler bittiğinde, bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz ve böylece danışman, önceki emirler kapatıldıktan sonra yeni emirler açamaz.
                          Magic_number - Danışmanın emirlerinin ana tanımlayıcısı
                          Yorumlar - Danışman tarafından açılan emirlere ilişkin yorumlar

                            KORUMA AYARLARI

                            Maximum_slippage_in_points - Emirleri açmak ve kapatmak için izin verilen maksimum puan kayması
                            Maximum_spread_in_points - Açılış emirleri için izin verilen maksimum spread. Puan olarak ölçülür
                            Maximum_number_of_orders - Bir tür için izin verilen maksimum sipariş sayısı

                              BİLDİRİM AYARLARI

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - Terminalin mobil sürümüne bildirim gönderilmesine izin ver. Siparişler kapatıldığında mektuplar gönderilir
                              Send_mails_when_closing_orders - Kullanıcının e-posta adresine e-posta gönderilmesine izin ver. E-postalar, siparişler kapatıldığında gönderilir
                              Send_alerts_when_closing_orders - Kullanıcının terminalinde açılır bildirimler gönderilmesine izin ver. Uyarılar, siparişler kapatıldığında gönderilir

                              PANEL AYARLARI

                              Show_panel_of_advisor - Danışman panelini göster veya gizle
                              Size_for_panel - Panelin boyutunu ayarlayın
                              Font_in_panels - Panel yazı tipi boyutunu ayarla
                              Buy_Lines_and_Text_Color - TakeProfit seviyesini görüntülemek ve bir sonraki Buy emrini işaretlemek için satırların rengi
                              Sell_Lines_and_Text_Color - TakeProfit seviyesini görüntülemek ve bir sonraki Satış emrini işaretlemek için satırların rengi

