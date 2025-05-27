TraderAi Algorithmic trading

LLM'leri Otonom Ticaret Ajanları Olarak Kullanmak

Karmaşık ve piyasa koşullarına uyum sağlamakta zorlanan algoritmalar yazmak yerine, doğal dil kullanarak LLM'ler ve ajan tabanlı yapay zeka ile ticaret yapın.

Ticaret koşullarınızı sade bir dille açıklamanız yeterli — yapay zeka talimatlarınızı anlar, piyasayı gerçek zamanlı izler ve işlemleri en uygun anda gerçekleştirir.

İster grid (ızgara) ticaret stratejisi, ister Martingale tekniği, ister sadece fiyat hareketine dayalı scalping yapıyor olun — yapay zekaya ne yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli.
Yapay zeka, talimatlarınızı anlar ve her pozisyonu akıllıca yöneterek aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirebilir. Bu da onu, hedge stratejileri ve işlem çiftlerinde maksimum kâr elde etmeye yönelik sistemler için ideal hale getirir.

Geleneksel algoritmik ticaret sistemleri, kapsamlı kural tabanlı kodlama ve piyasa dinamiklerine ayak uydurmak için sürekli ayarlama gerektirir. Buna karşılık, ajan tabanlı yapay zeka ile desteklenen Büyük Dil Modelleri (LLM), ticarette bir paradigma değişimi sunar: yatırımcılar stratejilerini doğal dil ile ifade eder ve ajan, bu yüksek seviyeli niyetleri gerçek zamanlı olarak uygulanabilir eylemlere dönüştürür.

Karmaşık mantığı kodlamak yerine, ticaret koşullarını, risk parametrelerini ve strateji kısıtlarını sade İngilizce ile tanımlarsınız. LLM bu girdiyi yorumlar, yapılandırılmış görevlere dönüştürür ve şu yeteneklere sahip bir ajan devreye girer:

* Gerçek zamanlı piyasa takibi
* Dinamik karar verme
* Pozisyon yönetimi

Ajan tabanlı yapay zeka, farklı stratejilerin (örneğin grid ticareti, Martingale, momentum bazlı scalping) eşzamanlı olarak yürütülmesini sağlar. Bunu da bağımsız görev dizileri, durum yönetimi ve uyarlanabilir geri bildirim döngüleri ile başarır.

