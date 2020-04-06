TraderAi Algorithmic trading

Использование LLM как автономных торговых агентов

Торгуйте с помощью LLM и агентного ИИ, используя естественный язык вместо написания сложных алгоритмов, которые с трудом адаптируются к рыночным условиям.

Просто опишите свои торговые условия понятным языком — ИИ поймёт ваши инструкции, будет отслеживать рынок в реальном времени и выполнять сделки в оптимальный момент.

Будь то стратегия сеточной торговли, техника Мартингейла или скальпинг на основе ценового действия — просто скажите ИИ, что вы хотите сделать.
ИИ понимает ваши инструкции и может выполнять несколько сделок одновременно, при этом разумно управляя каждой позицией. Это делает его идеальным для стратегий с хеджированием и максимизацией прибыли по торговым парам.

Традиционные системы алгоритмической торговли требуют обширного программирования на основе правил и постоянной настройки для соответствия меняющимся рыночным условиям. В отличие от них, большие языковые модели (LLM), дополненные агентным ИИ, предлагают принципиально иной подход: трейдеры могут формулировать стратегии на естественном языке, а агент автоматически переводит эти высокоуровневые намерения в исполняемые действия в реальном времени.

Вместо жёсткого кодирования сложной логики вы задаёте торговые условия, параметры риска и ограничения стратегии на обычном английском. LLM интерпретирует этот ввод, преобразует его в структурированные задачи и запускает агента, способного на:

* Мониторинг рынка в реальном времени
* Динамическое принятие решений
* Управление позициями

Агентный ИИ обеспечивает параллельное выполнение различных стратегий (например, сеточная торговля, Мартингейл, скальпинг по импульсу), поддерживая независимые потоки задач, управление состоянием и адаптивные циклы обратной связи.

