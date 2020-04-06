TraderAi Algorithmic trading

AI Trading Agent Desarrollado por ChatGPT

Negocie de forma más inteligente con el Agente de Negociación AI Powered By ChatGPT.

Simplemente describa sus condiciones de trading en un lenguaje sencillo, el AI Trading Agent entiende sus instrucciones, monitoriza el mercado en tiempo real, y ejecuta las operaciones en el momento óptimo.

Si usted está ejecutando una estrategia de negociación de cuadrícula, utilizando técnicas de Martingala, o simplemente scalping basado en la acción del precio, sólo tiene que decirle al AI Trading Agent lo que quiere hacer.

El AI Trading Agent entiende sus instrucciones y puede ejecutar múltiples operaciones simultáneamente mientras gestiona cada posición de forma inteligente. Esto lo hace ideal para estrategias de cobertura y maximización de beneficios entre pares.

Los sistemas tradicionales de negociación algorítmica requieren una extensa codificación basada en reglas y un ajuste constante para seguir el ritmo de la evolución de la dinámica del mercado. En cambio, los Agentes Comerciales con IA permiten un cambio de paradigma: los operadores pueden expresar sus estrategias en lenguaje natural, y el agente comercial traduce de forma autónoma estas intenciones de alto nivel en acciones ejecutables en tiempo real.

¿Tiene una estrategia de negociación en mente? Sólo tiene que indicarla. La IA integrada interpretará sus instrucciones, analizará los datos del mercado en tiempo real y ejecutará las operaciones de acuerdo con la estrategia especificada. Todas las operaciones se llevan a cabo directamente en la cuenta de negociación seleccionada, en función de la indicación que usted proporcione.

Instead of hard coding complex logic, you define trading conditions, risk parameters, and strategy constraints using plain English. The AI interprets this input, converts it into structured tasks, and is capable of Real-time market monitoring, Dynamic decision-making and Position management.

Trading Agent permite la ejecución simultánea de diversas estrategias (por ejemplo, grid trading, Martingale, momentum-based scalping).

Este Asesor Experto (EA) está diseñado para permitir a los usuarios interactuar con un modelo de IA, como ChatGPT, a través de mensajes en lenguaje natural. En lugar de codificar las estrategias de negociación, los usuarios pueden definir la lógica de negociación de forma dinámica mediante instrucciones en lenguaje sencillo.

Aviso importante:

Este EA no garantiza la rentabilidad. La mera conexión a un modelo de IA no se traducirá en operaciones exitosas o rentables sin un diseño adecuado y una entrada estratégica por parte del usuario. La efectividad del EA depende en gran medida de la calidad y claridad de las instrucciones proporcionadas.

Los usuarios son totalmente responsables de la optimización de sus propios avisos y estrategias de negociación.

Advertencia de riesgo:
Para evitar posibles pérdidas financieras, se recomienda encarecidamente utilizar una cuenta demo durante las pruebas iniciales y la experimentación.


Nota importante:

Debido a las limitaciones de la Solicitud Web dentro del Probador de Estrategias MetaTrader, las funciones de IA no están disponibles en el entorno de backtesting. Esta es una restricción técnica impuesta por la propia plataforma MetaTrader y no es una limitación del EA.

Parámetros del EA:

Habilitar Modo IA

Este EA opera en dos modos distintos. Por defecto, funciona como un sistema de comercio totalmente autónomo, la ejecución de operaciones basadas en los niveles de soporte y resistencia, mientras que automáticamente el establecimiento de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL). Esto garantiza el pleno cumplimiento de las Reglas de la Comunidad MQL, que requieren que todos los Asesores Expertos deben ser capaces de operar de forma independiente sin depender de servicios externos.

Este EA puede aprovechar potentes modelos externos de gran lenguaje (LLMs) de los principales proveedores de IA para ayudar en las decisiones de trading. Para utilizar estas funciones basadas en IA, los usuarios deben proporcionar sus propias credenciales de acceso a la API de las plataformas de IA compatibles.

El modo IA está desactivado por defecto. Los usuarios deben habilitarlo manualmente en los ajustes para activar la funcionalidad de IA. Al habilitar el modo de IA, se omitirá la acción de negociación automática predeterminada y sólo se dependerá de la IA para las decisiones de negociación.

Al activar el Modo IA, el EA puede interactuar con potentes modelos de IA de proveedores líderes como OpenAI (ChatGPT), Google Gemini, DeepSeek yMistral. Estos modelos le ayudarán a comprender mejor las operaciones y a tomar decisiones en función de sus indicaciones.

Cuando utilice la IA para operar, sólo tiene que describir su estrategia en un lenguaje sencillo, sin necesidad de escribir códigos complejos. La IA interpretará sus instrucciones y ejecutará las operaciones en consecuencia, ofreciendo un enfoque flexible e intuitivo para la ejecución de estrategias.

Importante: Sin una configuración de IA válida, el EA no realizará ninguna actividad de trading, ya que depende totalmente de servicios de IA externos. Dado que no tenemos control sobre estas plataformas de terceros, todo el acceso y uso dependen exclusivamente de su configuración.

Motor de IA:

Seleccione la plataforma de IA que desea utilizar (por ejemplo, Gemini, DeepSeek, OpenAI, Mistral, etc.). Cada proveedor ofrece capacidades únicas adaptadas a diferentes necesidades de negociación.

Razonamiento:

Active esta opción si planea utilizar un modelo de IA con capacidades avanzadas de razonamiento. Establézcala como true para activarla.

Algunos ejemplos de modelos de razonamiento compatibles son:

  • OpenAI's o-series
  • Razonador DeepSeek
  • Gemini Thinker

Temperatura:

Ajusta la creatividad y aleatoriedad de las respuestas generadas por la IA.

  • Baja (0,1 - 0,3): Produce resultados más deterministas y consistentes. Ideal para estrategias de negociación precisas y basadas en reglas.
  • Media (0,4 - 0,7): Ofrece una mezcla equilibrada de estructura y creatividad, adecuada para estrategias adaptativas o semiautomatizadas.
  • Alto (0,8 - 1,0): Introduce mayor aleatoriedad y creatividad. Útil para explorar ideas de negociación poco convencionales o experimentales.

Max Tokens:

Especifica el número máximo de fichas que el modelo de IA puede utilizar en una sola respuesta. Esto incluye tanto tu pregunta como la respuesta de la IA.

Los modelos de razonamiento suelen requerir un límite de tokens más alto para manejar instrucciones complejas y ofrecer resultados más precisos y conscientes del contexto.

Ejecutar el:

Define cuándo debe activarse la IA durante la actividad del mercado.

  • Barra: La IA se activa una vez por cada vela/barra completa en el marco temporal seleccionado (por ejemplo, cada minuto, cada hora, etc.).
  • Tic: La IA se activa en cada nuevo tick del mercado, lo que permite tomar decisiones con alta frecuencia.

El uso de la opción Tick puede dar lugar a un elevado número de solicitudes API. Tenga en cuenta los límites de velocidad impuestos por su proveedor de IA para evitar interrupciones.

Configuración de la entrada del modelo:

Configure los datos de mercado que se introducen en el modelo de IA para el análisis y la toma de decisiones:

  • Incluir OH LC: Habilitar para incluir datos de velas (Open, High, Low, Close) en la entrada del modelo.
  • Número de Datos OHLC Pasados: Especifique cuántas velas anteriores incluir cuando se habilitan los datos OHLC.
  • Incluir Ticks: Habilitar para incluir datos de tick de compra y venta en la entrada del modelo.
  • Número de Ticks Pasados: Establezca cuántos puntos de datos de ticks pasados deben incluirse.
  • Incluir profundidad de mercado: Habilite esta opción para proporcionar datos de profundidad de mercado (libro de órdenes) al modelo AI.

Configuración del tamaño de la operación:
Defina los límites de volumen de operaciones y las restricciones de posición para las operaciones ejecutadas por la IA:
  • Volumen mínimo de operación: Establezca el volumen de operación más pequeño (en lotes) que la IA puede ejecutar.
  • Volumen máximo de operación: Establece el mayor volumen de operación (en lotes) que puede ejecutar la IA.
Número máximo de posiciones abiertas simultáneas :

Especifique el número total máximo de posiciones abiertas que la IA puede mantener simultáneamente.

Símbolo del sistema:

Introduzca aquí su estrategia o instrucciones de negociación. El EA interpretará sus instrucciones, analizará las condiciones del mercado y ejecutará las operaciones basándose en la estrategia especificada.

ElEA creará automáticamente un archivo Prompt.txt en el directorio MT5 Files. Usted puede agregar un aviso más largo y complejo allí. Para utilizar el prompt externo de Prompt.txt , simplemente deje el parámetro Command Prompt vacío - el sistema volverá al contenido de Prompt.txt .

Cómo editar Prompt.txt

Para editar el archivo prompt:

  1. En el terminal MetaTrader 5, vaya al menú Herramientas y seleccione MetaQuotes Language Editor.

  2. En el programa MetaEditor, abra el panel Navegador, luego vaya a Archivos → Prompt.txt para editar el prompt.

Si no ves el panel Navegador en MetaEditor, ve al menú Ver y selecciona Navegador para activarlo.

Configuración de la API del modelo:

BOYK: Trae tu propia clave

Para acceder a estos modelos de IA, debe proporcionar sus propias claves API. El EA no suministra ni gestiona claves API, así que asegúrese de que dispone de claves válidas de su proveedor de IA elegido antes de activar las funciones de IA.

Puede utilizar sus propias claves API gratuitas de proveedores como Google Gemini y Mistral para activar las funciones de IA en este EA. Esto le permite interactuar con modelos avanzados de IA de terceros, como Gemini de Google, sin coste adicional, para recibir información sobre operaciones o ayudarle en la toma de decisiones.

Configuración de Gemini

Clave API Gemini: Para utilizar las funciones de IA de Google Gemini, debe proporcionar su propia clave Gemini API. Sin una clave válida, el EA no podrá acceder a los servicios de IA de Gemini.

Puede obtener una clave API Gemini GRATUITA en Google AI Studio[https://aistudio.google.com/apikey]

Modelo Gemini: Introduzca el nombre exacto del modelo Gemini que desea utilizar (por ejemplo, gemini-2.0-flash).

Lista de modelos Gemini:

  • gemini-2.5-flash-preview-04-17 (anteriormente conocido como gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21)
  • gemini-2.5-pro-exp-03-25
  • gemini-2.0-flash
  • gemini-2.0-flash-lite
  • gemini-1.5-flash
  • gemini-1.5-flash-8b
  • learnlm-1.5-pro-experimental
  • learnlm-2.0-flash-experimental
  • gemma-3-1b-it (alucinar, no se puede seleccionar el id de ticket exacto)
  • gemma-3-4b-it
  • gemma-3-12b-it
  • gemma-3-27b-it
  • no probado:
  • gemini-2.5-pro-preview-05-06 (no probado)
  • gemini-1.5-pro (no accesible )

Consulte la web oficial para obtener una lista actualizada[https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini].

Configuración de ChatGPT

Clave API ChatGPT: Proporcione su clave API ChatGPT. Obtenga la clave API de OpenAI[https://platform.openai.com/settings/organization/api-keys].

Modelo ChatGPT: Introduzca el nombre exacto del modelo de ChatGPT que desea utilizar (por ejemplo, gpt-4o-mini).

Lista de modelos de ChatGPT admitidos:

  • o4-mini
  • o3-mini
  • o1
  • gpt-4.1
  • gpt-4o

Modelos de coste optimizado:

  • o4-mini
  • gpt-4.1-mini
  • gpt-4.1-nano
  • gpt-4o-mini

No compatible:

  • o1-mini (no disponible)
  • o1-preview (no compatible con la API de respuestas)

No probado:

  • o3
  • o1-pro

Consulte la web oficial para obtener una lista actualizada[https://platform.openai.com/docs/models]

Configuración de Mistral:

Clave API de Mistral: Proporcione su clave de API Mistral. Obtenga gratis la clave API de Mistral https://console.mistral.ai/api-keys]

Modelo Mistral: Introduzca el nombre exacto del modelo de Mistral que desea utilizar (por ejemplo, mistral-8b-lates).

Lista de modelos Mistral:
  • mistral-8b-lates
  • mistral-large-latest
  • codestral-latest
  • ministral-3b-latest
  • ministral-8b-última
  • pixtral-large-latest
  • mistral-small-latest
  • open-mistral-nemo
Consulte el sitio web oficial para obtener una lista actualizada [https://docs.mistral.ai/getting-started/models/models_overview/#premier-models].


Configuración de DeepSeek:

Clave API DeepSeek: Proporcione su clave API DeepSeek. Obtenga la clave API de DeepSeek[http://platform.deepseek.com]

Modelo DeepSeek: Introduzca el nombre exacto del modelo DeepSeek que desea utilizar (por ejemplo, deepseek-reasoner).

Lista de modelos DeepSeek:

  • deepseek-chat
  • deepseek-reasoner

Consulte el sitio web oficial para obtener una lista actualizada[https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing].


Uso de API de IA de terceros Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto (EA) integra soporte opcional para servicios de IA de terceros (como ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini) a través de claves API proporcionadas por el usuario. Estos servicios no están integrados en el propio EA y no son gestionados, controlados o alojados por el desarrollador del EA.

Todas las limitaciones, cuotas y restricciones asociadas al uso de la API se rigen exclusivamente por las condiciones de los respectivos proveedores externos y dependen por completo de la suscripción a la API o del nivel de uso del usuario. El desarrollador de la EA no tiene ninguna influencia ni responsabilidad sobre dichas limitaciones.

El EA no implementa ningún sistema externo de control de licencias, recopilación de datos o gestión de actualizaciones, y cumple plenamente con las normas de MetaQuotes relativas a la integración de sistemas de terceros y la privacidad del usuario.

Todas las interacciones del EA se gestionan a través de su clave API y no son gestionadas, controladas o limitadas por el propio EA.

For updates and new features, join the Community Channel.

