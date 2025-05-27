TraderAi Algorithmic trading

AI Trading Agent Powered By ChatGPT

Handeln Sie intelligenter mit dem AI Trading Agent von Powered By ChatGPT.

Beschreiben Sie einfach Ihre Handelsbedingungen in einfacher Sprache, der AI Trading Agent versteht Ihre Anweisungen, überwacht den Markt in Echtzeit und führt die Trades zum optimalen Zeitpunkt aus.

Egal, ob Sie eine Grid-Trading-Strategie verfolgen, Martingale-Techniken anwenden oder einfach nur auf Basis der Preisentwicklung scalpieren - sagen Sie dem KI-Handelsagenten einfach, was Sie tun möchten.

Der KI-Handelsagent versteht Ihre Anweisungen und kann mehrere Trades gleichzeitig ausführen und dabei jede Position intelligent verwalten. Dies macht ihn ideal für Strategien, die Hedging und Gewinnmaximierung über mehrere Handelspaare hinweg beinhalten.

Herkömmliche algorithmische Handelssysteme erfordern eine umfangreiche regelbasierte Kodierung und ständige Anpassung, um mit der sich entwickelnden Marktdynamik Schritt zu halten. Im Gegensatz dazu ermöglicht der mit KI angereicherte Handelsagent einen Paradigmenwechsel: Händler können ihre Strategien in natürlicher Sprache formulieren, und der Handelsagent setzt diese hochrangigen Absichten selbstständig und in Echtzeit in ausführbare Aktionen um.

Sie haben eine Handelsstrategie im Sinn? Geben Sie sie einfach als Aufforderung ein. Die integrierte KI interpretiert Ihre Anweisungen, analysiert die Marktdaten in Echtzeit und führt die Trades gemäß der von Ihnen festgelegten Strategie aus. Alle Trades werden direkt auf Ihrem ausgewählten Handelskonto ausgeführt, basierend auf der von Ihnen angegebenen Aufforderung.

Instead of hard coding complex logic, you define trading conditions, risk parameters, and strategy constraints using plain English. The AI interprets this input, converts it into structured tasks, and is capable of Real-time market monitoring, Dynamic decision-making and Position management.

Trading Agent ermöglicht die gleichzeitige Ausführung verschiedener Strategien (z.B. Grid-Trading, Martingale, Momentum-basiertes Scalping).

Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Nutzern die Interaktion mit einem KI-Modell wie ChatGPT durch natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen zu ermöglichen. Anstatt Handelsstrategien fest zu kodieren, können Benutzer die Handelslogik dynamisch mit Anweisungen in einfacher Sprache definieren.

Wichtiger Haftungsausschluss:

Dieser EA garantiert keine Rentabilität. Die bloße Verbindung mit einem KI-Modell führt nicht zu erfolgreichen oder profitablen Trades, wenn der Benutzer nicht die richtigen Eingabeaufforderungen und strategischen Vorgaben macht. Die Effektivität des EA hängt stark von der Qualität und Klarheit der Anweisungen ab.

Die Benutzer sind für die Optimierung ihrer eigenen Handelsaufforderungen und Strategien voll verantwortlich.

Risikowarnung:
Um mögliche finanzielle Verluste zu vermeiden, wird dringend empfohlen, während der ersten Tests und Experimente ein Demokonto zu verwenden.


Wichtiger Hinweis:

Aufgrund von Beschränkungen der Webanfragen im MetaTrader Strategy Tester sind die KI-Funktionen in der Backtesting-Umgebung nicht verfügbar. Dies ist eine technische Einschränkung, die von der MetaTrader-Plattform selbst auferlegt wird, und stellt keine Einschränkung des EAs dar.

EA-Parameter:

AI-Modus aktivieren

Dieser EA arbeitet in zwei verschiedenen Modi. Standardmäßig funktioniert er als völlig autonomes Handelssystem, das Trades auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausführt und automatisch Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) setzt. Dies gewährleistet die volle Übereinstimmung mit den MQL-Community-Regeln, die verlangen, dass alle Expert Advisors in der Lage sein müssen, unabhängig zu handeln, ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein.

Dieser EA kann leistungsstarke externe große Sprachmodelle (LLMs) von führenden KI-Anbietern nutzen, um bei Handelsentscheidungen zu helfen. Um diese KI-gesteuerten Funktionen nutzen zu können, müssen Benutzer ihre eigenen API-Zugangsdaten für unterstützte KI-Plattformen bereitstellen.

Der KI-Modus ist standardmäßig deaktiviert. Benutzer müssen ihn manuell in den Einstellungen aktivieren, um die KI-Funktionalität zu aktivieren. Wenn Sie den KI-Modus aktivieren, wird die standardmäßige automatische Handelsaktion umgangen und die Handelsentscheidungen werden ausschließlich von der KI getroffen.

Wenn der KI-Modus aktiviert ist, kann der EA mit leistungsstarken KI-Modellen von führenden Anbietern wie OpenAI (ChatGPT), Google Gemini, DeepSeek undMistral interagieren. Diese Modelle unterstützen Sie mit Handelseinblicken und Entscheidungsfindung auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen.

Wenn Sie KI für den Handel nutzen, können Sie Ihre Strategie einfach in einfacher Sprache beschreiben - Sie müssen keinen komplexen Code schreiben. Die KI interpretiert Ihre Anweisungen und führt die Trades entsprechend aus und bietet so einen flexiblen und intuitiven Ansatz für die Strategieausführung.

Wichtig: Ohne eine gültige KI-Konfiguration führt der EA keine Handelsaktivitäten aus, da er vollständig auf externe KI-Dienste angewiesen ist. Da wir keine Kontrolle über diese Drittanbieter-Plattformen haben, hängen der Zugang und die Nutzung ausschließlich von Ihren Einstellungen ab.

AI-Engine:

Wählen Sie die KI-Plattform aus, die Sie verwenden möchten (z.B. Gemini, DeepSeek, OpenAI, Mistral, etc.). Jeder Anbieter bietet einzigartige Funktionen, die auf unterschiedliche Handelsanforderungen zugeschnitten sind.

Begründen:

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein KI-Modell mit fortgeschrittenen Argumentationsfähigkeiten verwenden möchten. Setzen Sie sie auf true, um sie zu aktivieren.

Beispiele für unterstützte Reasoning-Modelle sind:

  • OpenAI's o-series
  • DeepSeek Reasoner
  • Gemini Thinker

Temperatur:

Passt die Kreativität und Zufälligkeit der KI-generierten Antworten an.

  • Niedrig (0,1 - 0,3): Erzeugt eher deterministische und konsistente Ergebnisse. Am besten geeignet für präzise, regelbasierte Handelsstrategien.
  • Mittel (0,4 - 0,7): Bietet eine ausgewogene Mischung aus Struktur und Kreativität, geeignet für adaptive oder halbautomatische Strategien.
  • Hoch (0,8 - 1,0): Bietet eine größere Zufälligkeit und Kreativität. Nützlich für die Erforschung unkonventioneller oder experimenteller Handelsideen.

Max Token:

Gibt die maximale Anzahl von Token an, die das KI-Modell in einer einzigen Antwort verwenden kann. Dies schließt sowohl Ihre Eingabeaufforderung als auch die Antwort der KI ein.

Reasoning-Modelle benötigen in der Regel ein höheres Token-Limit, um komplexe Anweisungen zu verarbeiten und genauere, kontextabhängige Ergebnisse zu liefern.

Ausführen am:

Legt fest, wann die KI während der Marktaktivität ausgelöst werden soll.

  • Balken: Die KI wird einmal pro abgeschlossener Kerze/Balken im ausgewählten Zeitrahmen aufgerufen (z. B. jede Minute, Stunde usw.).
  • Tick: Die KI wird bei jedem neuen Markttick aufgerufen, was eine hochfrequente Entscheidungsfindung ermöglicht.

Die Verwendung der Tick-Option kann zu einer hohen Anzahl von API-Anfragen führen. Achten Sie auf die von Ihrem KI-Anbieter auferlegten Ratenbeschränkungen, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Konfiguration der Modelleingabe:

Konfigurieren Sie die Marktdaten, die in das KI-Modell zur Analyse und Entscheidungsfindung eingespeist werden:

  • OHLC einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um Candlestick-Daten (Open, High, Low, Close) in die Modelleingabe einzubeziehen.
  • Anzahl der vergangenen OHLC-Daten: Geben Sie an, wie viele frühere Kerzen einbezogen werden sollen, wenn OHLC-Daten aktiviert sind.
  • Ticks einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um Bid- und Ask-Tick-Daten in die Modelleingabe aufzunehmen.
  • Anzahl der vergangenen Ticks: Legen Sie fest, wie viele vergangene Tick-Datenpunkte einbezogen werden sollen.
  • Markttiefe einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um Daten zur Markttiefe (Orderbuch) für das AI-Modell bereitzustellen.

Konfiguration der Handelsgröße:
Definieren Sie die Handelsvolumenlimits und Positionsbeschränkungen für KI-ausgeführte Trades:
  • Minimale Handelsvolumengröße: Legen Sie das kleinste Handelsvolumen (in Lots) fest, das die KI ausführen darf.
  • Maximale Handelsvolumengröße: Legen Sie das größte Handelsvolumen (in Lots) fest, das die KI ausführen kann.
Maximale Anzahl von gleichzeitig offenen Positionen :

Geben Sie die maximale Gesamtzahl der offenen Positionen an, die die KI gleichzeitig halten darf.

Eingabeaufforderung:

Geben Sie hier Ihre Handelsstrategie oder Anweisungen ein. Die KI interpretiert Ihre Eingabeaufforderung, analysiert die Marktbedingungen entsprechend und führt Trades auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Strategie aus.

Der EA erstellt automatisch eine Prompt. txt-Datei im MT5-Dateiverzeichnis. Dort können Sie einen längeren und komplexeren Prompt hinzufügen. Um den externen Prompt aus Prompt.txt zu verwenden , lassen Sie einfach den Parameter Command Prompt leer - das System greift dann auf den Inhalt von Prompt.txt zurück .

So bearbeiten Sie Prompt.txt

So bearbeiten Sie die Prompt-Datei:

  1. Gehen Sie im MetaTrader 5 Terminal in das Menü Tools und wählen Sie MetaQuotes Language Editor.

  2. Öffnen Sie im MetaEditor-Programm das Navigator-Panel und gehen Sie dann zu Dateien → Prompt.txt, um den Prompt zu bearbeiten.

Wenn Sie das Navigator-Panel in MetaEditor nicht sehen , gehen Sie zum Menü Ansicht und wählen Sie Navigator, um es zu aktivieren.

Modell-API-Konfiguration:

BOYK: Bringen Sie Ihren eigenen Schlüssel mit

Um auf diese KI-Modelle zuzugreifen, müssen Sie Ihre eigenen API-Schlüssel bereitstellen. EA stellt keine API-Schlüssel zur Verfügung und verwaltet sie auch nicht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie über gültige Schlüssel von dem von Ihnen gewählten KI-Anbieter verfügen, bevor Sie die KI-Funktionen aktivieren.

Sie können Ihre eigenen kostenlosen API-Schlüssel von Anbietern wie Google Gemini und Mistral verwenden, um KI-gestützte Funktionen in diesem EA zu aktivieren. Dadurch können Sie ohne zusätzliche Kosten mit fortschrittlichen KI-Modellen von Drittanbietern wie Google Gemini interagieren, um Einblicke in den Handel zu erhalten oder bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Gemini-Konfiguration

Gemini API-Schlüssel: Um die von Google Gemini unterstützten KI-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihren eigenen Gemini-API-Schlüssel angeben. Ohne einen gültigen Schlüssel kann der EA nicht auf die KI-Dienste von Gemini zugreifen.

Sie können einen KOSTENLOSEN Gemini-API-Schlüssel bei Google AI Studio[https://aistudio.google.com/apikey] erhalten.

Gemini-Modell: Geben Sie den genauen Namen des Gemini-Modells ein, das Sie verwenden möchten (z. B. gemini-2.0-flash).

Liste der Gemini-Modelle:

  • gemini-2.5-flash-preview-04-17 (vorher bekannt als gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21)
  • gemini-2.5-pro-exp-03-25
  • gemini-2.0-blitz
  • gemini-2.0-flash-lite
  • gemini-1.5-Blitz
  • gemini-1.5-flash-8b
  • learnlm-1.5-pro-experimental
  • learnlm-2.0-blitz-experimentell
  • gemma-3-1b-it (halluzinieren, kann die genaue Ticket-ID nicht auswählen)
  • gemma-3-4b-it
  • gemma-3-12b-it
  • gemma-3-27b-it
  • nicht getestet:
  • gemini-2.5-pro-preview-05-06 (nicht getestet)
  • gemini-1.5-pro (nicht zugänglich)

Prüfen Sie die offizielle Website auf eine aktualisierte Liste[https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini].

ChatGPT-Konfiguration

ChatGPT-API-Schlüssel: Geben Sie Ihren ChatGPT-API-Schlüssel an. Holen Sie sich den OpenAI-API-Schlüssel[https://platform.openai.com/settings/organization/api-keys].

ChatGPT-Modell: Geben Sie den genauen Namen des ChatGPT-Modells an, das Sie verwenden möchten (z.B. gpt-4o-mini).

Liste der unterstützten ChatGPT-Modelle:

  • o4-mini
  • o3-mini
  • o1
  • gpt-4.1
  • gpt-4o

Kostenoptimierte Modelle:

  • o4-mini
  • gpt-4.1-mini
  • gpt-4.1-nano
  • gpt-4o-mini

Nicht unterstützt:

  • o1-mini (nicht verfügbar)
  • o1-preview (wird von der Responses API nicht unterstützt)

Nicht getestet:

  • o3
  • o1-pro

Überprüfen Sie die offizielle Website auf eine aktualisierte Liste[https://platform.openai.com/docs/models].

Mistral Konfiguration:

Mistral API Schlüssel: Geben Sie Ihren Mistral-API-Schlüssel an. Erhalten Sie einen kostenlosen Mistral-API-Schlüssel https://console.mistral.ai/api-keys]

Mistral Modell: Geben Sie den genauen Namen des Mistral-Modells ein, das Sie verwenden möchten (z.B. mistral-8b-lates).

Liste der Mistral-Modelle:
  • mistral-8b-aktuell
  • mistral-groß-aktuell
  • codestral-aktuell
  • ministral-3b-aktuell
  • ministral-8b-aktuell
  • pixtral-groß-aktuell
  • mistral-klein-aktuell
  • open-mistral-nemo
Auf der offiziellen Website finden Sie eine aktualisierte Liste [https://docs.mistral.ai/getting-started/models/models_overview/#premier-models].


DeepSeek-Konfiguration:

DeepSeek-API-Schlüssel: Geben Sie Ihren DeepSeek-API-Schlüssel an. DeepSeek-API-Schlüssel abrufen[http://platform.deepseek.com]

DeepSeek-Modell: Geben Sie den genauen Namen des DeepSeek-Modells ein, das Sie verwenden möchten (z. B. deepseek-reasoner).

Liste der DeepSeek-Modelle:

  • deepseek-chat
  • deepseek-reasoner

Auf der offiziellen Website finden Sie eine aktualisierte Liste[https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing].


Verwendung von KI-APIs von Drittanbietern Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor (EA) integriert optionale Unterstützung für KI-Dienste von Drittanbietern (wie ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini) über vom Benutzer bereitgestellte API-Schlüssel. Diese Dienste sind nicht in den EA selbst eingebettet und werden nicht vom EA-Entwickler verwaltet, kontrolliert oder gehostet.

Alle mit der API-Nutzung verbundenen Beschränkungen, Kontingente und Einschränkungen unterliegen ausschließlich den Bedingungen der jeweiligen Drittanbieter und hängen vollständig vom API-Abonnement oder der Nutzungsstufe des Nutzers ab. Der EA-Entwickler hat keinen Einfluss auf oder Verantwortung für solche Beschränkungen.

Der EA implementiert keine externen Lizenzkontroll-, Datenerfassungs- oder Aktualisierungsverwaltungssysteme und hält sich vollständig an die MetaQuotes-Regeln bezüglich der Integration von Drittanbietersystemen und des Datenschutzes der Nutzer.

Alle KI-Interaktionen werden über Ihren API-Schlüssel abgewickelt und werden nicht vom EA selbst verwaltet, kontrolliert oder eingeschränkt.

For updates and new features, join the Community Channel.

Empfohlene Produkte
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experten
Der ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursschwankungen bei allen Währungspaaren und Metallen (XAU/XAG) auszunutzen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber die besten Ergebnisse wurden im täglichen Zeitrahmen mit EMA 178, reversed Trades erreicht. Der EA verwendet eine Grid-Handelsstrategie, bei der Kauf- und Verkaufsaufträge an regelmäßigen Rasterpunkten platziert werden. Der Benutzer legt auch den Take-Profit-Sch
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD GETESTET AUF GBPUSD/ UND EURUSD LOGIK: Moving Averages Crossover, Macd Historigram und Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 GESCHÜTZT IMMER MIT STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS UND TRAILING STOPS HANDELN MIT RICHTIGEN REGELN /////N!%Drawdown?? ///// wirklich ?? Sie werden so etwas sicher wollen.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem Version: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen gezeigt. Das System kombiniert Filtertechniken in in
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
SkyNet EA verwendet die Mean-Return-Strategie plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist SkyNet EA genau das Richtige für Sie. SkyNet EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der SkyNet EA wurd
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
Lifeea Pro
Paline Maina
Experten
E rweitertePreisAktionEA Clever. Anpassungsfähig. Präzise. Der AdvancedPriceActionEA ist ein leistungsstarker Expert Advisor für Händler, die von starken Preisaktionsmustern, Momentum und Volatilität profitieren möchten. Dieser EA kombiniert bewährte Strategien wie EMA-Trendfilter, RSI-Momentum und Candlestick-Muster (Engulfing und Pin Bars) mit dynamischen Risikomanagement-Funktionen, um konsistente Handelsmöglichkeiten zu bieten. Hauptmerkmale Intelligentes Einstiegssystem : Erkennt Bulli
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria Expert Advisor für MetaTrader 5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. So wie nützliche Bakterien symbiotisch mit uns in der Natur koexistieren, streben wir danach, harmonisch und symbiotisch mit den Märkten zu koexistieren. Es ist ein Plug-and-Play-EA, bei dem Sie nur Ihre Risikomanagement-Präferenzen einstellen und die Wochentage auswählen müssen, an denen Sie handeln möchten. In den letzten 12 Jahren primär fokussiert und optimiert, arbeite
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experten
Der offizielle "GRID EA" mit PipFinite Trend PRO Ein intelligenter Trendfolge-EA, der Trend PRO Indikatorsignale in einer einzigartigen Rasterstrategie verwendet. Trend Grid EA nimmt das Signal von Trend PRO Indikator auf den ersten Handel dann baut nachfolgende Trades, wenn die Bewegung geht gegen sie. Der innovative Grid-Algorithmus verwaltet jede Position, um sicherzustellen, dass jeder Korb mit einem positiven Nettogewinn geschlossen wird. LIVE-KONTOÜBERWACHUNG Echtzeit-Kontoüberwachung
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experten
Der BigBoss Ultra Z Scalper EA ist ein präziser Scalping-EA für EURUSD im M5-Zeitrahmen (5 Minuten). BigBoss Scalper Ultra Z ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für präzise Scalping-Strategien für das EURUSD-Paar entwickelt wurde und auf der MetaTrader 5-Plattform im M5-Zeitrahmen (5 Minuten) läuft. Dieser EA richtet sich an Trader, die eine schnelle Ausführung und ein kontrolliertes Risikomanagement anstreben, da er einen Take-Profit von 12 Pips und einen Stop-Loss von 11 Pips verwendet
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Celestia EA MT5
DENIS BRAUN
Experten
Celestia - Dein Stellarer Begleiter im Automatisierten Handel Real Account Celestia EA medium risk  https://www.mql5.com/de/signals/2051245 Beschreibung:   Wir präsentieren Celestia, deinen hochmodernen automatisierten Handelsbegleiter, der deine Reise in die dynamische Welt der Finanzmärkte erleuchtet. Angetrieben von fortschrittlichen Algorithmen und modernster Technologie steht Celestia als Inbegriff von Präzision und Effizienz in der Welt des algorithmischen Handels. Hauptmerkmale: Galakti
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit drei Strategien. 1- Swing, 2- Gap, 3- Unterstützung und Widerstand. Er verwendet den Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und findet die besten Parameter. Die Trades werden nach den Ergebnissen der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Die Swing-Strategie kann auf TF H1 oder M30 oder auch auf M15 oder M5 (mehr Trades, aber höheres Risiko) verwendet werden. Die Gap-Strategie wird für
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experten
Gapscalper AI ist ein fortschrittlicher, KI-gestützter Handelsalgorithmus, der Fair Value Gaps (FVG) intelligent erkennt und mit traditioneller technischer Analyse kombiniert, um Kursbewegungen mit hoher Präzision vorherzusagen. Im Kern nutzt das System ein proprietäres Reinforcement-Learning-Modell, das sorgfältig darauf trainiert wurde, versteckte Marktineffizienzen zu identifizieren und diese durch dynamische Handelsstrategien zu nutzen. Dieser hochmoderne Ansatz ermöglicht es dem EA, hochwah
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Experten
Der Chart Pattern Master EA ist ein hochentwickelter Experte, mit dem Sie alle gängigen Chartmuster handeln können. Er identifiziert die Chartmuster automatisch für Sie und zeigt sie sogar auf dem Chart an. Verwenden Sie ihn als Indikator oder als automatisierten Handelsexperten. Alle Musterausbrüche werden automatisch für Sie gehandelt. Empfehlungen: Trend-Zeitrahmen - 1H Ausbruchszeitrahmen - Beliebig Symbol - Beliebig TP und SL - falsch MIn Balance - $250 HINWEIS: Erhöhen Sie die "Pattern Num
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
MultiAsset Algo EA
Harshika Govind
Experten
MultiAsset Algo Expert Advisor (EA) - Erweiterte Multi-Asset-Handelslösung Dieser Expert Advisor ist ein hochmodernes algorithmisches Handelssystem, das für den aggressiven und hochprofitablen Handel mit mehreren Anlageklassen, einschließlich Forex und Gold (XAUUSD), entwickelt wurde. Er integriert sechs robuste Handelssignalstrategien , die auf bewährten technischen Indikatoren wie RSI-Momentum, Moving Average Crossovers, MACD-Explosivsignalen, Multi-Momentum-Ausrichtung, RSI-Divergenzen und S
FREE
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experten
Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension