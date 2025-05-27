TraderAi Algorithmic trading

AI Trading Agent Powered By ChatGPT Handeln Sie intelligenter mit dem AI Trading Agent von Powered By ChatGPT. Beschreiben Sie einfach Ihre Handelsbedingungen in einfacher Sprache, der AI Trading Agent versteht Ihre Anweisungen, überwacht den Markt in Echtzeit und führt die Trades zum optimalen Zeitpunkt aus. Egal, ob Sie eine Grid-Trading-Strategie verfolgen, Martingale-Techniken anwenden oder einfach nur auf Basis der Preisentwicklung scalpieren - sagen Sie dem KI-Handelsagenten einfach, was Sie tun möchten. Der KI-Handelsagent versteht Ihre Anweisungen und kann mehrere Trades gleichzeitig ausführen und dabei jede Position intelligent verwalten. Dies macht ihn ideal für Strategien, die Hedging und Gewinnmaximierung über mehrere Handelspaare hinweg beinhalten. Herkömmliche algorithmische Handelssysteme erfordern eine umfangreiche regelbasierte Kodierung und ständige Anpassung, um mit der sich entwickelnden Marktdynamik Schritt zu halten. Im Gegensatz dazu ermöglicht der mit KI angereicherte Handelsagent einen Paradigmenwechsel: Händler können ihre Strategien in natürlicher Sprache formulieren, und der Handelsagent setzt diese hochrangigen Absichten selbstständig und in Echtzeit in ausführbare Aktionen um. Sie haben eine Handelsstrategie im Sinn? Geben Sie sie einfach als Aufforderung ein. Die integrierte KI interpretiert Ihre Anweisungen, analysiert die Marktdaten in Echtzeit und führt die Trades gemäß der von Ihnen festgelegten Strategie aus. Alle Trades werden direkt auf Ihrem ausgewählten Handelskonto ausgeführt, basierend auf der von Ihnen angegebenen Aufforderung. Instead of hard coding complex logic, you define trading conditions, risk parameters, and strategy constraints using plain English. The AI interprets this input, converts it into structured tasks, and is capable of Real-time market monitoring, Dynamic decision-making and Position management. Trading Agent ermöglicht die gleichzeitige Ausführung verschiedener Strategien (z.B. Grid-Trading, Martingale, Momentum-basiertes Scalping). Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Nutzern die Interaktion mit einem KI-Modell wie ChatGPT durch natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen zu ermöglichen. Anstatt Handelsstrategien fest zu kodieren, können Benutzer die Handelslogik dynamisch mit Anweisungen in einfacher Sprache definieren. Wichtiger Haftungsausschluss: Dieser EA garantiert keine Rentabilität. Die bloße Verbindung mit einem KI-Modell führt nicht zu erfolgreichen oder profitablen Trades, wenn der Benutzer nicht die richtigen Eingabeaufforderungen und strategischen Vorgaben macht. Die Effektivität des EA hängt stark von der Qualität und Klarheit der Anweisungen ab. Die Benutzer sind für die Optimierung ihrer eigenen Handelsaufforderungen und Strategien voll verantwortlich. Risikowarnung:

Um mögliche finanzielle Verluste zu vermeiden, wird dringend empfohlen, während der ersten Tests und Experimente ein Demokonto zu verwenden .

Wichtiger Hinweis: Aufgrund von Beschränkungen der Webanfragen im MetaTrader Strategy Tester sind die KI-Funktionen in der Backtesting-Umgebung nicht verfügbar. Dies ist eine technische Einschränkung, die von der MetaTrader-Plattform selbst auferlegt wird, und stellt keine Einschränkung des EAs dar. EA-Parameter:



AI-Modus aktivieren

Dieser EA arbeitet in zwei verschiedenen Modi. Standardmäßig funktioniert er als völlig autonomes Handelssystem, das Trades auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausführt und automatisch Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) setzt. Dies gewährleistet die volle Übereinstimmung mit den MQL-Community-Regeln, die verlangen, dass alle Expert Advisors in der Lage sein müssen, unabhängig zu handeln, ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein.

Dieser EA kann leistungsstarke externe große Sprachmodelle (LLMs) von führenden KI-Anbietern nutzen, um bei Handelsentscheidungen zu helfen. Um diese KI-gesteuerten Funktionen nutzen zu können, müssen Benutzer ihre eigenen API-Zugangsdaten für unterstützte KI-Plattformen bereitstellen. Der KI-Modus ist standardmäßig deaktiviert. Benutzer müssen ihn manuell in den Einstellungen aktivieren, um die KI-Funktionalität zu aktivieren. Wenn Sie den KI-Modus aktivieren, wird die standardmäßige automatische Handelsaktion umgangen und die Handelsentscheidungen werden ausschließlich von der KI getroffen. Wenn der KI-Modus aktiviert ist, kann der EA mit leistungsstarken KI-Modellen von führenden Anbietern wie OpenAI (ChatGPT), Google Gemini, DeepSeek und Mistral interagieren. Diese Modelle unterstützen Sie mit Handelseinblicken und Entscheidungsfindung auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen. Wenn Sie KI für den Handel nutzen, können Sie Ihre Strategie einfach in einfacher Sprache beschreiben - Sie müssen keinen komplexen Code schreiben. Die KI interpretiert Ihre Anweisungen und führt die Trades entsprechend aus und bietet so einen flexiblen und intuitiven Ansatz für die Strategieausführung. Wichtig: Ohne eine gültige KI-Konfiguration führt der EA keine Handelsaktivitäten aus, da er vollständig auf externe KI-Dienste angewiesen ist. Da wir keine Kontrolle über diese Drittanbieter-Plattformen haben, hängen der Zugang und die Nutzung ausschließlich von Ihren Einstellungen ab. AI-Engine: Wählen Sie die KI-Plattform aus, die Sie verwenden möchten (z.B. Gemini, DeepSeek, OpenAI, Mistral, etc.). Jeder Anbieter bietet einzigartige Funktionen, die auf unterschiedliche Handelsanforderungen zugeschnitten sind. Begründen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein KI-Modell mit fortgeschrittenen Argumentationsfähigkeiten verwenden möchten. Setzen Sie sie auf true, um sie zu aktivieren. Beispiele für unterstützte Reasoning-Modelle sind: OpenAI's o-series

DeepSeek Reasoner

Gemini Thinker

Temperatur:

Passt die Kreativität und Zufälligkeit der KI-generierten Antworten an.

Niedrig (0,1 - 0,3): Erzeugt eher deterministische und konsistente Ergebnisse. Am besten geeignet für präzise, regelbasierte Handelsstrategien.

Erzeugt eher deterministische und konsistente Ergebnisse. Am besten geeignet für präzise, regelbasierte Handelsstrategien. Mittel (0,4 - 0,7): Bietet eine ausgewogene Mischung aus Struktur und Kreativität, geeignet für adaptive oder halbautomatische Strategien.

Bietet eine ausgewogene Mischung aus Struktur und Kreativität, geeignet für adaptive oder halbautomatische Strategien. Hoch (0,8 - 1,0): Bietet eine größere Zufälligkeit und Kreativität. Nützlich für die Erforschung unkonventioneller oder experimenteller Handelsideen.

Max Token: Gibt die maximale Anzahl von Token an, die das KI-Modell in einer einzigen Antwort verwenden kann. Dies schließt sowohl Ihre Eingabeaufforderung als auch die Antwort der KI ein. Reasoning-Modelle benötigen in der Regel ein höheres Token-Limit, um komplexe Anweisungen zu verarbeiten und genauere, kontextabhängige Ergebnisse zu liefern. Ausführen am: Legt fest, wann die KI während der Marktaktivität ausgelöst werden soll. Balken: Die KI wird einmal pro abgeschlossener Kerze/Balken im ausgewählten Zeitrahmen aufgerufen (z. B. jede Minute, Stunde usw.).

Die KI wird einmal pro abgeschlossener Kerze/Balken im ausgewählten Zeitrahmen aufgerufen (z. B. jede Minute, Stunde usw.). Tick: Die KI wird bei jedem neuen Markttick aufgerufen, was eine hochfrequente Entscheidungsfindung ermöglicht. Die Verwendung der Tick-Option kann zu einer hohen Anzahl von API-Anfragen führen. Achten Sie auf die von Ihrem KI-Anbieter auferlegten Ratenbeschränkungen, um Unterbrechungen zu vermeiden. Konfiguration der Modelleingabe: Konfigurieren Sie die Marktdaten, die in das KI-Modell zur Analyse und Entscheidungsfindung eingespeist werden: OHLC einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um Candlestick-Daten (Open, High, Low, Close) in die Modelleingabe einzubeziehen.

Aktivieren Sie diese Option, um Candlestick-Daten (Open, High, Low, Close) in die Modelleingabe einzubeziehen. Anzahl der vergangenen OHLC-Daten: Geben Sie an, wie viele frühere Kerzen einbezogen werden sollen, wenn OHLC-Daten aktiviert sind.

Geben Sie an, wie viele frühere Kerzen einbezogen werden sollen, wenn OHLC-Daten aktiviert sind. Ticks einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um Bid- und Ask-Tick-Daten in die Modelleingabe aufzunehmen.

Aktivieren Sie diese Option, um Bid- und Ask-Tick-Daten in die Modelleingabe aufzunehmen. Anzahl der vergangenen Ticks: Legen Sie fest, wie viele vergangene Tick-Datenpunkte einbezogen werden sollen.

Legen Sie fest, wie viele vergangene Tick-Datenpunkte einbezogen werden sollen. Markttiefe einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, um Daten zur Markttiefe (Orderbuch) für das AI-Modell bereitzustellen. Konfiguration der Handelsgröße: Definieren Sie die Handelsvolumenlimits und Positionsbeschränkungen für KI-ausgeführte Trades: Minimale Handelsvolumengröße: Legen Sie das kleinste Handelsvolumen (in Lots) fest, das die KI ausführen darf.

Legen Sie das kleinste Handelsvolumen (in Lots) fest, das die KI ausführen darf. Maximale Handelsvolumengröße: Legen Sie das größte Handelsvolumen (in Lots) fest, das die KI ausführen kann. Maximale Anzahl von gleichzeitig offenen Positionen : Geben Sie die maximale Gesamtzahl der offenen Positionen an, die die KI gleichzeitig halten darf. Eingabeaufforderung: Geben Sie hier Ihre Handelsstrategie oder Anweisungen ein. Die KI interpretiert Ihre Eingabeaufforderung, analysiert die Marktbedingungen entsprechend und führt Trades auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Strategie aus. Der EA erstellt automatisch eine Prompt. txt-Datei im MT5-Dateiverzeichnis. Dort können Sie einen längeren und komplexeren Prompt hinzufügen. Um den externen Prompt aus Prompt.txt zu verwenden , lassen Sie einfach den Parameter Command Prompt leer - das System greift dann auf den Inhalt von Prompt.txt zurück . So bearbeiten Sie Prompt.txt So bearbeiten Sie die Prompt-Datei: Gehen Sie im MetaTrader 5 Terminal in das Menü Tools und wählen Sie MetaQuotes Language Editor. Öffnen Sie im MetaEditor-Programm das Navigator-Panel und gehen Sie dann zu Dateien → Prompt.txt, um den Prompt zu bearbeiten. Wenn Sie das Navigator-Panel in MetaEditor nicht sehen , gehen Sie zum Menü Ansicht und wählen Sie Navigator, um es zu aktivieren. Modell-API-Konfiguration:

BOYK: Bringen Sie Ihren eigenen Schlüssel mit Um auf diese KI-Modelle zuzugreifen, müssen Sie Ihre eigenen API-Schlüssel bereitstellen. EA stellt keine API-Schlüssel zur Verfügung und verwaltet sie auch nicht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie über gültige Schlüssel von dem von Ihnen gewählten KI-Anbieter verfügen, bevor Sie die KI-Funktionen aktivieren. Sie können Ihre eigenen kostenlosen API-Schlüssel von Anbietern wie Google Gemini und Mistral verwenden, um KI-gestützte Funktionen in diesem EA zu aktivieren. Dadurch können Sie ohne zusätzliche Kosten mit fortschrittlichen KI-Modellen von Drittanbietern wie Google Gemini interagieren, um Einblicke in den Handel zu erhalten oder bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Gemini-Konfiguration Gemini API-Schlüssel: Um die von Google Gemini unterstützten KI-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihren eigenen Gemini-API-Schlüssel angeben. Ohne einen gültigen Schlüssel kann der EA nicht auf die KI-Dienste von Gemini zugreifen. Sie können einen KOSTENLOSEN Gemini-API-Schlüssel bei Google AI Studio[https://aistudio.google.com/apikey] erhalten. Gemini-Modell: Geben Sie den genauen Namen des Gemini-Modells ein, das Sie verwenden möchten (z. B. gemini-2.0-flash). Liste der Gemini-Modelle: gemini-2.5-flash-preview-04-17 (vorher bekannt als gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21)

gemini-2.5-pro-exp-03-25

gemini-2.0-blitz

gemini-2.0-flash-lite

gemini-1.5-Blitz

gemini-1.5-flash-8b

learnlm-1.5-pro-experimental

learnlm-2.0-blitz-experimentell

gemma-3-1b-it (halluzinieren, kann die genaue Ticket-ID nicht auswählen)

gemma-3-4b-it

gemma-3-12b-it

gemma-3-27b-it

nicht getestet:

gemini-2.5-pro-preview-05-06 (nicht getestet)

gemini-1.5-pro (nicht zugänglich) Prüfen Sie die offizielle Website auf eine aktualisierte Liste[https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini]. ChatGPT-Konfiguration ChatGPT-API-Schlüssel: Geben Sie Ihren ChatGPT-API-Schlüssel an. Holen Sie sich den OpenAI-API-Schlüssel[https://platform.openai.com/settings/organization/api-keys]. ChatGPT-Modell: Geben Sie den genauen Namen des ChatGPT-Modells an, das Sie verwenden möchten (z.B. gpt-4o-mini). Liste der unterstützten ChatGPT-Modelle: o4-mini

o3-mini

o1

gpt-4.1

gpt-4o Kostenoptimierte Modelle: o4-mini

gpt-4.1-mini

gpt-4.1-nano

gpt-4o-mini Nicht unterstützt: o1-mini (nicht verfügbar)

o1-preview (wird von der Responses API nicht unterstützt) Nicht getestet: o3

o1-pro Überprüfen Sie die offizielle Website auf eine aktualisierte Liste[https://platform.openai.com/docs/models]. Mistral Konfiguration: Mistral API Schlüssel: Geben Sie Ihren Mistral-API-Schlüssel an. Erhalten Sie einen kostenlosen Mistral-API-Schlüssel https://console.mistral.ai/api-keys] Mistral Modell: Geben Sie den genauen Namen des Mistral-Modells ein, das Sie verwenden möchten (z.B. mistral-8b-lates). Liste der Mistral-Modelle: mistral-8b-aktuell

mistral-groß-aktuell

codestral-aktuell

ministral-3b-aktuell

ministral-8b-aktuell

pixtral-groß-aktuell

mistral-klein-aktuell

open-mistral-nemo Auf der offiziellen Website finden Sie eine aktualisierte Liste [https://docs.mistral.ai/getting-started/models/models_overview/#premier-models].



DeepSeek-Konfiguration:

DeepSeek-API-Schlüssel: Geben Sie Ihren DeepSeek-API-Schlüssel an. DeepSeek-API-Schlüssel abrufen[http://platform.deepseek.com]

DeepSeek-Modell: Geben Sie den genauen Namen des DeepSeek-Modells ein, das Sie verwenden möchten (z. B. deepseek-reasoner).

Liste der DeepSeek-Modelle:

deepseek-chat

deepseek-reasoner

Auf der offiziellen Website finden Sie eine aktualisierte Liste[https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing].





Verwendung von KI-APIs von Drittanbietern Haftungsausschluss Dieser Expert Advisor (EA) integriert optionale Unterstützung für KI-Dienste von Drittanbietern (wie ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini) über vom Benutzer bereitgestellte API-Schlüssel. Diese Dienste sind nicht in den EA selbst eingebettet und werden nicht vom EA-Entwickler verwaltet, kontrolliert oder gehostet. Alle mit der API-Nutzung verbundenen Beschränkungen, Kontingente und Einschränkungen unterliegen ausschließlich den Bedingungen der jeweiligen Drittanbieter und hängen vollständig vom API-Abonnement oder der Nutzungsstufe des Nutzers ab. Der EA-Entwickler hat keinen Einfluss auf oder Verantwortung für solche Beschränkungen. Der EA implementiert keine externen Lizenzkontroll-, Datenerfassungs- oder Aktualisierungsverwaltungssysteme und hält sich vollständig an die MetaQuotes-Regeln bezüglich der Integration von Drittanbietersystemen und des Datenschutzes der Nutzer. Alle KI-Interaktionen werden über Ihren API-Schlüssel abgewickelt und werden nicht vom EA selbst verwaltet, kontrolliert oder eingeschränkt.