Legion MT4
- Uzman Danışmanlar
- Agus Santoso
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 30 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/138049
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/138050
"LEGION" – Gelişmiş BBMA İşlem Uzman Danışmanı
"LEGION", BBMA Stratejisi'ne (Bollinger Bantları + Hareketli Ortalamalar) dayalı, çoklu zaman dilimi filtreleri ve uyarlanabilir para yönetimi ile geliştirilmiş profesyonel bir Uzman Danışmandır.
Hassas girişler, kontrollü katmanlama ve maksimum risk koruması isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Temel Özellikler
Eksiksiz BBMA Stratejisi
Yüksek kaliteli girişler için Momentum'u (Bollinger Bandı kırılması) CSAK (çoklu hareketli ortalama ve çoklu zaman dilimi doğrulaması) ile birleştirir.
Otomatik Desen Algılama
EA, girişten önce MA5 ve MA10 arasındaki sağlıklı geri çekilmeleri tespit ederek aşırı uzatılmış işlemleri önler.
Akıllı Katmanlama (Uyarlanabilir Izgara)
Çoklu Lot (hafif martingale) veya Lot Ekle (güvenli ortalama) seçeneğini seçin
Ayarlanabilir maksimum katmanlar ve emirler arasındaki minimum aralık
Dinamik Para Yönetimi
Bakiye ve başlangıç sermayesine dayalı Otomatik Lot seçeneği
Broker uyumluluğu için Lot hassasiyet kontrolü (digitlot)
Aşırı büyümeyi önlemek için LotCap
Akıllı Çıkış Sistemi
Ağırlıklı ortalama giriş fiyatına dayalı Sepet TP/SL
Cırcır mekanizmalı Uyarlanabilir Takip Durdurma
Momentumla Kâr Al → trend kâr yönünde kalırsa hepsini kapatır
% hisse senedi veya ters sinyale göre Otomatik Zarar Kesme
Risk Kontrolü ve Koruma
Spread filtresi
Esnek işlem saatleri (AÇIK/KAPALI)
Grafik başına benzersiz sihirli sayı
Çekiş, maksimum bakiye ve en büyük işlem için yerleşik istatistikler
Ana Parametreler
Otomatik Lot / Sabit Lot
Çarpan (martingale) veya Ekle Lot (ortalama)
Maksimum Katmanlar ve Minimum Aralık
Zaman Dilimleri: Momentum (varsayılan H1), CSAK (varsayılan D1)
Kâr Al, Zarar Durdur, Takip Eden Opsiyonlar
NEDEN LEGION'U SEÇMELİSİNİZ?
Birden fazla paritede çalışır: Forex majörleri, Altın, Endeksler
Şeffaf ve mantıklı strateji — yeniden boyama yok, "kara kutu" sinyalleri yok
Kapsamlı risk yönetimi
4 ve 5 haneli aracı kurumlar için optimize edilmiştir
Önerilen Ayarlar
Pariteler: XAUUSD - H1
Zaman Dilimleri: H1 (Momentum), D1 (CSAK)
Minimum yatırım: 1.000$ (veya sent karşılığı)
7/24 işlem için önerilen VPS
"LEGION" sıradan bir grid veya martingale EA'sı değildir. BBMA mantığı, çoklu zaman dilimi doğrulaması ve gelişmiş risk kontrollerinin harmanlandığı bu EA, adından da anlaşılacağı gibi disiplinli, güçlü ve koordineli bir ticaret gücüdür.