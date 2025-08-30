Legion MT4





"LEGION" – Gelişmiş BBMA İşlem Uzman Danışmanı





"LEGION", BBMA Stratejisi'ne (Bollinger Bantları + Hareketli Ortalamalar) dayalı, çoklu zaman dilimi filtreleri ve uyarlanabilir para yönetimi ile geliştirilmiş profesyonel bir Uzman Danışmandır.

Hassas girişler, kontrollü katmanlama ve maksimum risk koruması isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.





Temel Özellikler





Eksiksiz BBMA Stratejisi

Yüksek kaliteli girişler için Momentum'u (Bollinger Bandı kırılması) CSAK (çoklu hareketli ortalama ve çoklu zaman dilimi doğrulaması) ile birleştirir.





Otomatik Desen Algılama

EA, girişten önce MA5 ve MA10 arasındaki sağlıklı geri çekilmeleri tespit ederek aşırı uzatılmış işlemleri önler.





Akıllı Katmanlama (Uyarlanabilir Izgara)





Çoklu Lot (hafif martingale) veya Lot Ekle (güvenli ortalama) seçeneğini seçin





Ayarlanabilir maksimum katmanlar ve emirler arasındaki minimum aralık





Dinamik Para Yönetimi





Bakiye ve başlangıç ​​sermayesine dayalı Otomatik Lot seçeneği





Broker uyumluluğu için Lot hassasiyet kontrolü (digitlot)





Aşırı büyümeyi önlemek için LotCap





Akıllı Çıkış Sistemi





Ağırlıklı ortalama giriş fiyatına dayalı Sepet TP/SL





Cırcır mekanizmalı Uyarlanabilir Takip Durdurma





Momentumla Kâr Al → trend kâr yönünde kalırsa hepsini kapatır





% hisse senedi veya ters sinyale göre Otomatik Zarar Kesme





Risk Kontrolü ve Koruma





Spread filtresi





Esnek işlem saatleri (AÇIK/KAPALI)





Grafik başına benzersiz sihirli sayı





Çekiş, maksimum bakiye ve en büyük işlem için yerleşik istatistikler





Ana Parametreler





Otomatik Lot / Sabit Lot





Çarpan (martingale) veya Ekle Lot (ortalama)





Maksimum Katmanlar ve Minimum Aralık





Zaman Dilimleri: Momentum (varsayılan H1), CSAK (varsayılan D1)





Kâr Al, Zarar Durdur, Takip Eden Opsiyonlar





NEDEN LEGION'U SEÇMELİSİNİZ?





Birden fazla paritede çalışır: Forex majörleri, Altın, Endeksler





Şeffaf ve mantıklı strateji — yeniden boyama yok, "kara kutu" sinyalleri yok





Kapsamlı risk yönetimi





4 ve 5 haneli aracı kurumlar için optimize edilmiştir





Önerilen Ayarlar





Pariteler: XAUUSD - H1





Zaman Dilimleri: H1 (Momentum), D1 (CSAK)





Minimum yatırım: 1.000$ (veya sent karşılığı)





7/24 işlem için önerilen VPS





"LEGION" sıradan bir grid veya martingale EA'sı değildir. BBMA mantığı, çoklu zaman dilimi doğrulaması ve gelişmiş risk kontrollerinin harmanlandığı bu EA, adından da anlaşılacağı gibi disiplinli, güçlü ve koordineli bir ticaret gücüdür.