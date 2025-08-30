Legion MT4


"LEGION" – Gelişmiş BBMA İşlem Uzman Danışmanı

"LEGION", BBMA Stratejisi'ne (Bollinger Bantları + Hareketli Ortalamalar) dayalı, çoklu zaman dilimi filtreleri ve uyarlanabilir para yönetimi ile geliştirilmiş profesyonel bir Uzman Danışmandır.
Hassas girişler, kontrollü katmanlama ve maksimum risk koruması isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

Eksiksiz BBMA Stratejisi
Yüksek kaliteli girişler için Momentum'u (Bollinger Bandı kırılması) CSAK (çoklu hareketli ortalama ve çoklu zaman dilimi doğrulaması) ile birleştirir.

Otomatik Desen Algılama
EA, girişten önce MA5 ve MA10 arasındaki sağlıklı geri çekilmeleri tespit ederek aşırı uzatılmış işlemleri önler.

Akıllı Katmanlama (Uyarlanabilir Izgara)

Çoklu Lot (hafif martingale) veya Lot Ekle (güvenli ortalama) seçeneğini seçin

Ayarlanabilir maksimum katmanlar ve emirler arasındaki minimum aralık

Dinamik Para Yönetimi

Bakiye ve başlangıç ​​sermayesine dayalı Otomatik Lot seçeneği

Broker uyumluluğu için Lot hassasiyet kontrolü (digitlot)

Aşırı büyümeyi önlemek için LotCap

Akıllı Çıkış Sistemi

Ağırlıklı ortalama giriş fiyatına dayalı Sepet TP/SL

Cırcır mekanizmalı Uyarlanabilir Takip Durdurma

Momentumla Kâr Al → trend kâr yönünde kalırsa hepsini kapatır

% hisse senedi veya ters sinyale göre Otomatik Zarar Kesme

Risk Kontrolü ve Koruma

Spread filtresi

Esnek işlem saatleri (AÇIK/KAPALI)

Grafik başına benzersiz sihirli sayı

Çekiş, maksimum bakiye ve en büyük işlem için yerleşik istatistikler

Ana Parametreler

Otomatik Lot / Sabit Lot

Çarpan (martingale) veya Ekle Lot (ortalama)

Maksimum Katmanlar ve Minimum Aralık

Zaman Dilimleri: Momentum (varsayılan H1), CSAK (varsayılan D1)

Kâr Al, Zarar Durdur, Takip Eden Opsiyonlar

NEDEN LEGION'U SEÇMELİSİNİZ?

Birden fazla paritede çalışır: Forex majörleri, Altın, Endeksler

Şeffaf ve mantıklı strateji — yeniden boyama yok, "kara kutu" sinyalleri yok

Kapsamlı risk yönetimi

4 ve 5 haneli aracı kurumlar için optimize edilmiştir

Önerilen Ayarlar

Pariteler: XAUUSD - H1

Zaman Dilimleri: H1 (Momentum), D1 (CSAK)

Minimum yatırım: 1.000$ (veya sent karşılığı)

7/24 işlem için önerilen VPS

"LEGION" sıradan bir grid veya martingale EA'sı değildir. BBMA mantığı, çoklu zaman dilimi doğrulaması ve gelişmiş risk kontrollerinin harmanlandığı bu EA, adından da anlaşılacağı gibi disiplinli, güçlü ve koordineli bir ticaret gücüdür.
Video Legion MT4
