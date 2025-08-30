Legion MT4


"LEGION" – Expert Advisor Avanzato per il Trading BBMA

"LEGION" è un Expert Advisor professionale basato sulla strategia BBMA (Bande di Bollinger + Medie Mobili), arricchita con filtri multi-timeframe e money management adattivo.
È progettato per i trader che desiderano entrate precise, livelli controllati e la massima protezione dal rischio.

Caratteristiche principali

Strategia BBMA Completa
Combina Momentum (breakout delle Bande di Bollinger) con CSAK (validazione multi-MA e multi-timeframe) per entrate di alta qualità.

Rilevamento automatico dei pattern
L'EA identifica pullback sani tra MA5 e MA10 prima dell'entrata, evitando operazioni eccessivamente estese.

Stratificazione intelligente (griglia adattiva)

Scegli Multi Lotto (martingala leggera) o Aggiungi Lotto (media sicura)

Livelli massimi regolabili e intervallo minimo tra gli ordini

Gestione del denaro dinamica

Opzione AutoLot basata sul saldo e sul capitale iniziale

Controllo di precisione del lotto (digitlot) per compatibilità con i broker

LotCap per prevenire una crescita eccessiva

Sistema di uscita intelligente

TP/SL del paniere basato sul prezzo di ingresso medio ponderato

Trailing Stop adattivo con meccanismo a cricchetto

Take Profit per Momentum → chiude tutto se il trend rimane in profitto

Taglio automatico delle perdite per % del capitale o segnale opposto

Controllo e protezione del rischio

Filtro spread

Orari di trading flessibili (ON/OFF)

Numero magico univoco per grafico

Statistiche integrate per drawdown, saldo massimo e trade più grande

Parametri principali

AutoLot / Lotto fisso

Moltiplicatore (martingala) o Aggiungi Lotto (media)

Max Livelli e intervallo minimo

Intervalli temporali: Momentum (predefinito H1), CSAK (predefinito D1)

Take Profit, Stop Loss, opzioni Trailing

Perché scegliere LEGION

Funziona su più coppie: principali valute Forex, Oro, Indici

Strategia trasparente e logica: nessuna rielaborazione, nessun segnale "black box"

Gestione completa del rischio

Ottimizzato per broker a 4 e 5 cifre

Impostazioni consigliate

Coppie: XAUUSD - H1

Intervalli temporali: H1 (Momentum), D1 (CSAK)

Deposito minimo: 1000 $ (o equivalente in centesimi)

VPS consigliato per operazioni 24/5

"LEGION" non è solo un altro EA basato su griglia o martingala. Con la sua combinazione di logica BBMA, convalida multi-timeframe e controlli avanzati del rischio, questo EA è costruito come il suo nome: una forza di trading disciplinata, potente e coordinata.
Video Legion MT4
