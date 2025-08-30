Legion MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 30 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138049
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138050
"LEGION" – Expert Advisor Avanzato per il Trading BBMA
"LEGION" è un Expert Advisor professionale basato sulla strategia BBMA (Bande di Bollinger + Medie Mobili), arricchita con filtri multi-timeframe e money management adattivo.
È progettato per i trader che desiderano entrate precise, livelli controllati e la massima protezione dal rischio.
Caratteristiche principali
Strategia BBMA Completa
Combina Momentum (breakout delle Bande di Bollinger) con CSAK (validazione multi-MA e multi-timeframe) per entrate di alta qualità.
Rilevamento automatico dei pattern
L'EA identifica pullback sani tra MA5 e MA10 prima dell'entrata, evitando operazioni eccessivamente estese.
Stratificazione intelligente (griglia adattiva)
Scegli Multi Lotto (martingala leggera) o Aggiungi Lotto (media sicura)
Livelli massimi regolabili e intervallo minimo tra gli ordini
Gestione del denaro dinamica
Opzione AutoLot basata sul saldo e sul capitale iniziale
Controllo di precisione del lotto (digitlot) per compatibilità con i broker
LotCap per prevenire una crescita eccessiva
Sistema di uscita intelligente
TP/SL del paniere basato sul prezzo di ingresso medio ponderato
Trailing Stop adattivo con meccanismo a cricchetto
Take Profit per Momentum → chiude tutto se il trend rimane in profitto
Taglio automatico delle perdite per % del capitale o segnale opposto
Controllo e protezione del rischio
Filtro spread
Orari di trading flessibili (ON/OFF)
Numero magico univoco per grafico
Statistiche integrate per drawdown, saldo massimo e trade più grande
Parametri principali
AutoLot / Lotto fisso
Moltiplicatore (martingala) o Aggiungi Lotto (media)
Max Livelli e intervallo minimo
Intervalli temporali: Momentum (predefinito H1), CSAK (predefinito D1)
Take Profit, Stop Loss, opzioni Trailing
Perché scegliere LEGION
Funziona su più coppie: principali valute Forex, Oro, Indici
Strategia trasparente e logica: nessuna rielaborazione, nessun segnale "black box"
Gestione completa del rischio
Ottimizzato per broker a 4 e 5 cifre
Impostazioni consigliate
Coppie: XAUUSD - H1
Intervalli temporali: H1 (Momentum), D1 (CSAK)
Deposito minimo: 1000 $ (o equivalente in centesimi)
VPS consigliato per operazioni 24/5
"LEGION" non è solo un altro EA basato su griglia o martingala. Con la sua combinazione di logica BBMA, convalida multi-timeframe e controlli avanzati del rischio, questo EA è costruito come il suo nome: una forza di trading disciplinata, potente e coordinata.