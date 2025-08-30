Legion MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Version: 1.1
- Mise à jour: 30 août 2025
- Activations: 5
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/138049
Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/138050
« LEGION » – Expert Advisor en trading BBMA avancé
« LEGION » est un Expert Advisor professionnel basé sur la stratégie BBMA (bandes de Bollinger + moyennes mobiles), enrichi de filtres multi-périodes et d'une gestion adaptative du capital.
Il est conçu pour les traders recherchant des entrées précises, une superposition contrôlée et une protection maximale contre les risques.
Caractéristiques principales
Stratégie BBMA complète
Combine le Momentum (cassure des bandes de Bollinger) et la validation CSAK (multi-MM et multi-périodes) pour des entrées de haute qualité.
Détection automatique des figures
L'EA identifie les replis positifs entre les moyennes mobiles 5 et 10 avant l'entrée, évitant ainsi les transactions trop longues.
Superposition intelligente (Grille adaptative)
Choisissez Multi Lot (martingale légère) ou Ajouter Lot (moyenne sécurisée)
Nombre maximal de couches ajustable et intervalle minimal entre les ordres
Gestion dynamique du portefeuille
Option AutoLot basée sur le solde et le capital initial
Contrôle de la précision des lots (digitlot) pour la compatibilité avec les courtiers
LotCap pour éviter une croissance excessive
Système de sortie intelligent
Panier TP/SL basé sur le prix d'entrée moyen pondéré
Stop suiveur adaptatif avec mécanisme à cliquet
Take Profit par Momentum → clôture totale si la tendance reste orientée vers le profit
Couper automatiquement les pertes par % de capital ou signal opposé
Contrôle et protection des risques
Filtre de spread
Horaires de trading flexibles (ON/OFF)
Nombre magique unique par graphique
Statistiques intégrées pour le drawdown, le solde maximal et la plus grosse transaction
Paramètres principaux
Lot automatique / Lot fixe
Multiplicateur (martingale) ou Ajouter Lot (moyenne)
Nombre maximal de couches et minimum Plage
Périodes de temps : Momentum (H1 par défaut), CSAK (D1 par défaut)
Take Profit, Stop Loss, Options suiveuses
Pourquoi choisir LEGION ?
Fonctionne sur plusieurs paires : devises majeures du Forex, or, indices
Stratégie transparente et logique : pas de répétition, pas de signaux « boîte noire »
Gestion complète des risques
Optimisé pour les courtiers à 4 et 5 chiffres
Paramètres recommandés
Paires : XAUUSD - H1
Périodes de temps : H1 (Momentum), D1 (CSAK)
Dépôt minimum : 1 000 $ (ou équivalent en centimes)
VPS recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 5j/7
« LEGION » n'est pas un simple EA de type grille ou martingale. Grâce à son mélange de logique BBMA, de validation multi-périodes de temps et de contrôles de risque avancés, cet EA est conçu comme son nom l'indique : une force de trading disciplinée, puissante et coordonnée.