Legion MT4





« LEGION » – Expert Advisor en trading BBMA avancé





« LEGION » est un Expert Advisor professionnel basé sur la stratégie BBMA (bandes de Bollinger + moyennes mobiles), enrichi de filtres multi-périodes et d'une gestion adaptative du capital.

Il est conçu pour les traders recherchant des entrées précises, une superposition contrôlée et une protection maximale contre les risques.





Caractéristiques principales





Stratégie BBMA complète

Combine le Momentum (cassure des bandes de Bollinger) et la validation CSAK (multi-MM et multi-périodes) pour des entrées de haute qualité.





Détection automatique des figures

L'EA identifie les replis positifs entre les moyennes mobiles 5 et 10 avant l'entrée, évitant ainsi les transactions trop longues.





Superposition intelligente (Grille adaptative)





Choisissez Multi Lot (martingale légère) ou Ajouter Lot (moyenne sécurisée)





Nombre maximal de couches ajustable et intervalle minimal entre les ordres





Gestion dynamique du portefeuille





Option AutoLot basée sur le solde et le capital initial





Contrôle de la précision des lots (digitlot) pour la compatibilité avec les courtiers





LotCap pour éviter une croissance excessive





Système de sortie intelligent





Panier TP/SL basé sur le prix d'entrée moyen pondéré





Stop suiveur adaptatif avec mécanisme à cliquet





Take Profit par Momentum → clôture totale si la tendance reste orientée vers le profit





Couper automatiquement les pertes par % de capital ou signal opposé





Contrôle et protection des risques





Filtre de spread





Horaires de trading flexibles (ON/OFF)





Nombre magique unique par graphique





Statistiques intégrées pour le drawdown, le solde maximal et la plus grosse transaction





Paramètres principaux





Lot automatique / Lot fixe





Multiplicateur (martingale) ou Ajouter Lot (moyenne)





Nombre maximal de couches et minimum Plage





Périodes de temps : Momentum (H1 par défaut), CSAK (D1 par défaut)





Take Profit, Stop Loss, Options suiveuses





Pourquoi choisir LEGION ?





Fonctionne sur plusieurs paires : devises majeures du Forex, or, indices





Stratégie transparente et logique : pas de répétition, pas de signaux « boîte noire »





Gestion complète des risques





Optimisé pour les courtiers à 4 et 5 chiffres





Paramètres recommandés





Paires : XAUUSD - H1





Périodes de temps : H1 (Momentum), D1 (CSAK)





Dépôt minimum : 1 000 $ (ou équivalent en centimes)





VPS recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 5j/7





« LEGION » n'est pas un simple EA de type grille ou martingale. Grâce à son mélange de logique BBMA, de validation multi-périodes de temps et de contrôles de risque avancés, cet EA est conçu comme son nom l'indique : une force de trading disciplinée, puissante et coordonnée.