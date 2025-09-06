AlgoMasterGold

📊 AlgoMaster Gold — XAUUSD için Akıllı Tersine Dönüş EA’sı

AlgoMaster Gold, yalnızca Altın (XAUUSD) için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).
Piyasanın ana dönüş noktalarını yakalar, katı stop seviyeleri uygular ve kademeli kâr alımları ile disiplini elden bırakmadan istikrarlı sermaye büyümesini sağlar.

✅ Özellikler

  • Yalnızca Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir

  • Kritik dönüş noktalarında işlem girişleri

  • Kademeli kâr alımları (33% → BE, 33% → ara kâr, kalan → nihai TP)

  • Gün filtresi + günlük işlem limiti

  • Tek pozisyon kuralı — çakışan işlemleri önler

  • Güvenli işlem: broker onaylı stoplar, hacim yuvarlama ve marjin koruması

🎯 Strateji

  • Altındaki onaylanmış dönüşleri tespit eder

  • Diplerden alım, zirvelerden satış

  • Stop Loss, broker kurallarına göre otomatik doğrulanır

  • Kâr yönetimi 3 adımda yapılır ve nihai TP’ye kadar sürdürülür

📌 Öneriler

  • Enstrüman: Altın (XAUUSD)

  • Zaman Dilimi: D1 (Günlük)

  • Minimum Sermaye: $500 (cent hesaplar desteklenir)

⚠️ Önemli Not — Lot Büyüklüğü Kuralları

AlgoMaster Gold üç TP seviyesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır; doğru lot seçimi kritik önem taşır.

  • 0.09 lot kullan → 3 × 0.03 olarak bölünür

  • 0.06 lot kullan → 3 × 0.02 olarak bölünür

  • 0.03 lot kullan → 3 × 0.01 olarak bölünür

👉 Tavsiye edilen lot ayarlarını kullanmazsanız, EA’nın kademeli çıkış mantığı doğru çalışmaz ve sonuçlar hatalı olur.

📈 Backtest Sonuçları (XAUUSD D1)

  • Getiri: +108%

  • Maksimum Drawdown: 18%

  • Dönem: Ocak 2021 → Eylül 2025

🚫 AlgoMaster Gold’un NE OLMADIĞI

AlgoMaster Gold, grid veya martingale robotlardan farklı olarak net bir mantık, kontrollü risk ve profesyonel para yönetimi ile işlem yapar — ciddi altın yatırımcıları için geliştirilmiştir.


