Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5

Live Trades and History Visualizer est un puissant indicateur MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à suivre leurs positions ouvertes et fermées à l'aide de repères visuels clairs comme de l'eau de roche. Que vous surveilliez des transactions en direct ou que vous analysiez des performances passées, cet outil fournit des affichages intuitifs et personnalisables des points d'entrée/de sortie, des profits/pertes et des statistiques de transaction, directement sur votre graphique.





Caractéristiques principales :









Visualisation des transactions actives avec des lignes dynamiques reliant l'entrée au prix actuel





Mises à jour instantanées des profits/pertes en temps réel





Affichage des transactions passées avec des marqueurs d'entrée/sortie et des lignes de tendance





Visualisation des détails de la transaction (profit, points gagnés/perdus, taille de la position) en un coup d'œil





Filtre par type de transaction (ACHETER/VENDRE) et limite de l'historique affiché





Tableau récapitulatif optionnel montrant les transactions récentes avec les profits/pertes





Mise en page propre et organisée pour un examen rapide des performances





Faible utilisation du CPU avec un contrôle intelligent du taux de rafraîchissement









A qui s'adresse ce logiciel ?





Day Traders et Scalpers - Évaluer rapidement les positions ouvertes et les transactions récentes





Swing Traders Examiner les transactions historiques pour l'analyse des modèles





Tous les types de stratégies - Compatible avec n'importe quel style de trading









Obtenez le Visualiseur de transactions et d'historique en direct dès aujourd'hui et apportez de la clarté à votre trading !