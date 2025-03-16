AI Neuro Dynamics MT5

4.73

AI Neuro Dynamics EA

Architecture de Signaux Adaptative pour XAU/USD | H1

AI Neuro Dynamics n’est pas un simple Expert Advisor — c’est un système de trading cognitif modulaire, conçu pour offrir une précision extrême et une adaptabilité optimale sur la paire XAU/USD (Or). Développé pour fonctionner dans des environnements à forte volatilité, il est parfaitement conforme aux exigences strictes en matière de performance et de gestion du risque des prop firms.

Grâce à une architecture propriétaire de décision neuro-quantique, le robot analyse en temps réel la structure du marché, et ajuste dynamiquement sa logique interne en fonction des flux de liquidité, des variations de volatilité et de la cohérence des signaux.

APERÇU DU SYSTÈME DYNAMICS EA

Découvrez le moteur modulaire intelligent et l’architecture de signaux adaptatifs qui forment le cœur d’AI Neuro Dynamics — y compris l’analyse des motifs fractals, les recalibrations neuronales et le traitement multicouche.

INSTALLATION & CONFIGURATION

Un guide étape par étape pour une mise en place facile. Tous les paramètres sont préchargés — il suffit d’appliquer l’EA au graphique H1 de XAU/USD et de choisir votre niveau de risque.

SURVEILLANCE DES PERFORMANCES EN TEMPS RÉEL

Suivez les résultats sur des comptes réels vérifiés :

Live Signal 2 - Active

Les licences sont volontairement limitées afin de préserver l’exclusivité et l’intégrité de la stratégie.

Pile Technologique Principale

Noyau de Quantification Dynamique
Un cœur logique adaptatif qui reformule la stratégie en continu, à partir des écarts fractals, de la micro-volatilité et des fluctuations d'entropie.

Couche de Réseau Neuronal
Une structure intégrée qui détecte les micro-impulsions et les distorsions comportementales avant la confirmation classique du prix.

Moteur de Calibration Temporelle Déformée
Un mécanisme de synchronisation non linéaire qui suit le momentum des prix à travers des clusters temporels irréguliers, réduisant le bruit des unités de temps classiques.

Conditions de Trading

Symbole : XAU/USD (Or)
Unité de temps : H1
Type de compte : ECN / Spread brut
Logique SL/TP : Réactive à la volatilité en temps réel
Mode : 100 % automatisé
Effet de levier recommandé : 1:30 à 1:500

Avantages Clés

• Conforme aux règles des prop firms (aucun martingale, grille ou hedge)
• L’intelligence artificielle interne optimise la clarté du signal et le rapport risque/performance
• Compatible avec quasiment tous les brokers
• Adapté aux débutants comme aux professionnels
• Agit selon le contexte réel du marché et non sur des modèles historiques

Ce Que Ce Système N’est Pas

• Ce n’est pas un simple indicateur
• Ce n’est pas un simulateur de scalping visuel
• Ce n’est pas une stratégie basée sur des modèles
• Ce n’est pas un EA à entrées aléatoires

En Conclusion

AI Neuro Dynamics EA repose sur une conviction simple : les marchés sont non linéaires, et le prix n’a de sens qu’à travers le prisme du contexte actuel. Ce système ne suit pas les tendances aveuglément — il interagit avec elles à travers la logique, l’analyse des écarts et l’apprentissage adaptatif. Grâce à son architecture complexe, ses signaux de haute précision et une gestion prudente du drawdown, il agit comme une unité de décision cognitive en perpétuelle évolution avec le marché.

Avis 18
Tudor-adrian Muscan
153
Tudor-adrian Muscan 2025.09.12 21:56 
 

After i tested this EA i decided to buy it and so far i'm very satisfied with the results.I've been running it on my live account for more than one month now on ''Significant Risk'' and the ROI is above 25% with Model2 and trailing stop. I highly recommend this EA especially if you use it with moderate risk setting, not like me. The only critic that i have, hopefully the developer can make an update, is that T/P is to tight. I mean at least so far the T/P is not dynamic, is around 1.5 points. Yes is 0.something dynamic but that can also be from the slippage. 2 or 2.5 points it's much more suited because the entries are very very good and it just leaves profit on the table. I had a experience were the EA opened a trade before 23 o'clock and the T/P was hit the next day and because it was a long trade the amount that i had to pay for the swap rate was bigger than the profit. To be fair it only happened one time and if the trade had been short i would have made the profit plus some on the swap.

Emmy Kabz
41
Emmy Kabz 2025.08.18 17:11 
 

According to my 10-day experience, the AI Neural Dynamics EA is a good product. Generally it trades accurately (10 day experience). However, there were some unexpected, non-regular, seismic shifts in the market that occurred in July 2025 (17th up to 31st) that significantly affected small accounts negatively, especially if the users set the risk levels beyond "Average risk". I guess it is better (Advice from the Developer) to reduce the risk levels to lowest during the days when these events are about to occur. The AI Neural Dynamics EA, however, is a very good product. The personal support offered by the developer has also been great. Hopefully our input will assist Robert to make this EA even better (if possible). Thank you for the good work...for the effort you have put in making it.

argoubi sayed
24
argoubi sayed 2025.07.28 16:15 
 

I am very happy with my purchase. Now I can step away from the computer for a while without fear of missing out on good opportunities. GREAT WORK

Répondre à l'avis