AEgis FX

AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı

AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics, ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar.

Canlı Sinyal & Performans

Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla gerçek hesaplarda takip edilmektedir.

Canlı Sinyal — Aktif

Bu sinyal, sistemin volatiliteye, makroekonomik olaylara ve likidite değişimlerine nasıl tepki verdiğini yansıtır. Bu yalnızca statik bir geçmiş test değil, piyasa koşullarına uyum sağlama kapasitesini gösteren gerçek zamanlı bir performans kaydıdır.

AEGIS FX, sermaye koruması, dengeli piyasa katılımı ve zaman içinde sürdürülebilir strateji gelişimine odaklanan yapılandırılmış bir otomatik işlem yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.



Konsept

Aegis kelimesi bir kalkanı simgeler — koruma ile gücün birleşimini. AEGIS FX bu prensibi yansıtır: sıkı savunma mantığıyla istikrarsız piyasa koşullarını filtrelerken, öngörücü ticaret çekirdeği aracılığıyla yüksek olasılıklı fırsatları değerlendirir.

Teknoloji

  • Çift Aşamalı Piyasa Çerçevesi: İlk aşama, volatilite ve likiditeyi analiz eden bir savunma filtresi olarak işlev görür; ikinci aşama, vektör tabanlı öngörücü analizle çalışan hassas giriş modülünü etkinleştirir.

  • Sermaye Koruma Kalkanı (Capital Preservation Shield): Gereksiz geri çekilmeleri en aza indirirken, kârlı senaryolara katılımı sürdüren özel mantık.

  • Uyarlanabilir Sinirsel Kalibrasyon (Adaptive Neural Calibration): Momentum, volatilite ve likiditedeki değişikliklere gerçek zamanlı uyum sağlar.

  • Prop-Firm Ready: Profesyonel standartlarla tamamen uyumlu — martingale yok, grid yok, hedge yok.

Ticaret Koşulları

  • Enstrümanlar: Ana döviz çiftleri ve metaller

  • Zaman Dilimi: H1

  • Hesap Türü: ECN / Raw Spread

  • SL/TP Mantığı: Dinamik, bağlama duyarlı

  • Mod: Tamamen otomatik

  • Önerilen Kaldıraç: 1:30 – 1:500

Temel Avantajlar

  • Sermaye korumaya öncelik veren akıllı mantık

  • Yüksek volatilite piyasaları için optimize edilmiş AI sinyal motoru

  • Çoğu broker ve ticaret altyapısıyla uyumlu

  • Hem prop-firm ortamları hem de özel hesaplar için uygun

  • Kısa vadeli spekülasyon yerine uzun vadeli istikrar için tasarlanmıştır

Sonuç

AEGIS FX, yalnızca başka bir Expert Advisor değildir; kanıtlanmış mimarilerin tek bir sağlam ticaret motorunda birleşimidir. Hem kalkan hem de mızrak olarak işlev görür: stres altında sermayeyi korur ve net fırsatlar ortaya çıktığında kararlı bir şekilde hareket eder.

Yasal Uyarı

Algoritmik ticaret her zaman risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kullanıcıların kendi risk toleranslarını dikkatle değerlendirmeleri ve yalnızca kaybını göze alabilecekleri sermaye ile işlem yapmaları tavsiye edilir.

Yazarın diğer ürünleri
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
Uzman Danışmanlar
AI Neuro Dynamics EA XAU/USD | H1 için Uyarlanabilir Sinyal Mimarisi AI Neuro Dynamics , yalnızca bir Expert Advisor (Uzman Danışman) değildir — bu sistem, XAU/USD (Altın) paritesi için geliştirilmiş modüler ve bilişsel bir işlem sistemidir . Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşulları için tasarlanmıştır ve prop firm (değerlendirme şirketleri) tarafından belirlenen katı risk ve performans standartlarına tam uyumluluk gösterir. EA, özel olarak geliştirilmiş nöro-kuantum karar mimarisi ile çalışır
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
3.93 (14)
Uzman Danışmanlar
DeepLayer Dynamics Dört Stratejili Adaptif Çekirdek Yapısıyla Çoklu Sembol Nöral Scalping Sistemi DeepLayer Dynamics, Dynamics serisinin yeni nesil temsilcisidir — gelişmiş algoritmik mantık ve çok sembollü işlem mimarisi üzerine kurulmuş bir Expert Advisor’dır. Aşağıdaki 10 finansal enstrümanda aynı anda çalışacak şekilde tasarlanmıştır: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF Sistem, yüksek hassasiyetli scalping stratejisini, gerçek zamanlı piyasa koşulla
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
AI ZeroPoint Dynamics EA Bilişsel Sinyal Mimarisi | Çoklu Varlık İçin Hassas İşlem Motoru "Bu bir EA değil. Bir strateji değil. Bu, çıkarım, uyum ve uygulamadan oluşan yaşayan bir sistemdir." SIFIR NOKTASINDAN DOĞDU AI ZeroPoint Dynamics EA sadece inşa edilmedi — o, kalibre edildi . Geleneksel bir şekilde kodlanmadı; bunun yerine, gerçek zamanlı tepki veren bilişsel bir organizma olarak tasarlandı. Piyasaya, insan karar verme süreçlerini andıran bir derinlikle yanıt verir — ancak bunu ölçek, tu
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt