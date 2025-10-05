AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı

AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics, ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar.

Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla gerçek hesaplarda takip edilmektedir. Canlı Sinyal — Aktif Bu sinyal, sistemin volatiliteye, makroekonomik olaylara ve likidite değişimlerine nasıl tepki verdiğini yansıtır. Bu yalnızca statik bir geçmiş test değil, piyasa koşullarına uyum sağlama kapasitesini gösteren gerçek zamanlı bir performans kaydıdır. AEGIS FX, sermaye koruması, dengeli piyasa katılımı ve zaman içinde sürdürülebilir strateji gelişimine odaklanan yapılandırılmış bir otomatik işlem yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.





Konsept

Aegis kelimesi bir kalkanı simgeler — koruma ile gücün birleşimini. AEGIS FX bu prensibi yansıtır: sıkı savunma mantığıyla istikrarsız piyasa koşullarını filtrelerken, öngörücü ticaret çekirdeği aracılığıyla yüksek olasılıklı fırsatları değerlendirir.

Teknoloji

Çift Aşamalı Piyasa Çerçevesi : İlk aşama, volatilite ve likiditeyi analiz eden bir savunma filtresi olarak işlev görür; ikinci aşama, vektör tabanlı öngörücü analizle çalışan hassas giriş modülünü etkinleştirir.

Sermaye Koruma Kalkanı (Capital Preservation Shield) : Gereksiz geri çekilmeleri en aza indirirken, kârlı senaryolara katılımı sürdüren özel mantık.

Uyarlanabilir Sinirsel Kalibrasyon (Adaptive Neural Calibration) : Momentum, volatilite ve likiditedeki değişikliklere gerçek zamanlı uyum sağlar.

Prop-Firm Ready: Profesyonel standartlarla tamamen uyumlu — martingale yok, grid yok, hedge yok.

Ticaret Koşulları

Enstrümanlar : Ana döviz çiftleri ve metaller

Zaman Dilimi : H1

Hesap Türü : ECN / Raw Spread

SL/TP Mantığı : Dinamik, bağlama duyarlı

Mod : Tamamen otomatik

Önerilen Kaldıraç: 1:30 – 1:500

Temel Avantajlar

Sermaye korumaya öncelik veren akıllı mantık

Yüksek volatilite piyasaları için optimize edilmiş AI sinyal motoru

Çoğu broker ve ticaret altyapısıyla uyumlu

Hem prop-firm ortamları hem de özel hesaplar için uygun

Kısa vadeli spekülasyon yerine uzun vadeli istikrar için tasarlanmıştır

Sonuç

AEGIS FX, yalnızca başka bir Expert Advisor değildir; kanıtlanmış mimarilerin tek bir sağlam ticaret motorunda birleşimidir. Hem kalkan hem de mızrak olarak işlev görür: stres altında sermayeyi korur ve net fırsatlar ortaya çıktığında kararlı bir şekilde hareket eder.

Yasal Uyarı

Algoritmik ticaret her zaman risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kullanıcıların kendi risk toleranslarını dikkatle değerlendirmeleri ve yalnızca kaybını göze alabilecekleri sermaye ile işlem yapmaları tavsiye edilir.