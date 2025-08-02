AI ChartPattern Pro

AI ChartPattern Pro, traderların gelişmiş grafik formasyonlarını önyargı veya manipülasyon olmadan objektif bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir göstergedir. Sürüm 1.0, iki güçlü formasyon içeriyor: Wolfe Dalgası ve Omuz Baş Omuz (OBO) yapısı.

Bu gösterge sadece formasyonları göstermekle kalmaz, aynı zamanda işlem sinyalleri de sağlar:

  • Giriş fiyatı

  • Zararı Durdur (SL)

  • Kâr Al 1 (TP1)

  • Kâr Al 2 (TP2)

Tüm bunlar minimum kullanıcı ayarıyla birlikte gelir. Onlarca parametre ayarlamakla uğraşmanıza gerek yok. Hemen kullanıma hazır olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece yalnızca işlemlerinize odaklanabilirsiniz.

Temel Özellikler

  • Wolfe Dalga ve Omuz Baş Omuz formasyonlarının otomatik tespiti

  • Giriş, SL, TP1 ve TP2 seviyelerinin net görselleştirilmesi

  • Manuel müdahale gerektirmeden objektif formasyon tanıma

  • Minimum ayar ile çalışır, kuruluma ihtiyaç duymaz

  • Gelecekte eklenecek formasyonlarla birlikte artacak özel lansman fiyatı

Gelecek Planları

Gelecekteki güncellemeler, kullanıcı geri bildirimlerine ve taleplerine göre formasyon kütüphanesini genişletecek. Her yeni formasyon göstergenin gücünü artıracak ve fiyat da buna paralel olarak yükselecek.

Wolfe Dalga Formasyonu

Wolfe Dalgası, piyasadaki arz-talep dengesini temsil eden beş dalgadan oluşan doğal bir formasyondur. Genellikle fiyat dönüşlerini tahmin etmek ve hedef seviyeleri projekte etmek için kullanılır. Özellikle beşinci dalga tamamlandığında fiyatın yönünü tahmin etme konusunda son derece etkilidir.

Parametreler

  1. Wolfe Dalga Formasyonunu Göster?

    • Evet: Gösterge, son 500 mumda oluşan hem geçmiş hem mevcut sinyalleri çizer.

    • Hayır: Wolfe Dalga çizimleri grafikte gösterilmez.

  2. 1 ve 2 arasındaki dalganın maksimum Fibonacci uzantısı

    • 3. dalganın, 1 ve 2 numaralı dalgaların toplam uzunluğuna göre ne kadar uzayabileceğini sınırlar.

    • Örneğin: 200 değeri, 3. dalganın %200'den fazla olmaması gerektiğini belirtir.

  3. 1 ve 2 arasındaki dalganın minimum Fibonacci uzantısı

    • 3. dalganın en az ne kadar uzanması gerektiğini tanımlar.

    • Örneğin: 161.8% değeri, en az bu seviyeye ulaşması gerektiğini belirtir.

  4. 3 ve 4 arasındaki dalganın maksimum Fibonacci uzantısı

    • 5. dalganın ne kadar uzayabileceğini sınırlar.

    • Örneğin: 161.8%, 5. dalga bu seviyeyi aşmamalıdır.

  5. 3 ve 4 arasındaki dalganın minimum Fibonacci uzantısı

    • 5. dalganın en az ne kadar uzaması gerektiğini tanımlar.

Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu

Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu, bir trend dönüşünü gösterebilecek klasik bir formasyondur. Ortada en yüksek nokta olan “baş” ve her iki yanında daha düşük iki “omuz” ile karakterize edilir. Bu formasyon, piyasanın yükselişten düşüşe döneceğini gösteren en güvenilir sinyallerden biridir.

Parametreler

  1. Omuz Baş Omuz Formasyonunu Göster?

    • Evet: Gösterge, son 500 mumda sinyal arar.

    • Hayır: Tespit devre dışı kalır.

  2. A ve B noktaları için fiyat aralığı

    • Sol omuz (A) ile sağ omuz (E) ve B ile D arasındaki fiyat farkının ne kadar eşit olması gerektiğini belirler.

    • Daha düşük bir değer (örneğin 0.0010, yani 10 pip), daha yüksek simetri gerektirir.

    • Daha yüksek bir değer, volatil piyasalarda veya kusurlu formasyonlarda daha fazla tolerans sağlar.


