Algoyin MT5 Strategy Tester

Bu Araç Tarafından Çözülen Problem

MetaTrader 5 Strategy Tester’da, traderlar genellikle manuel işlem gerçekleştiremez. Sadece otomatik bir Expert Advisor’ın (EA) davranışını gözlemleyebilir, kendi başınıza Buy veya Sell emirleri açamazsınız. Bu durum, manuel strateji testi, fiyat hareketi pratiği veya taktiksel analiz yapmak isteyenler için sınırlayıcıdır.

Algoyin MT5 Strategy Tester, bu sınırlamayı aşmanızı sağlar:

  • İşlemleri doğrudan MT5 Strategy Tester içinde gerçekleştirin

  • Tek tıklamayla Buy ve Sell pozisyonları açın

  • Her işlem için önceden belirlenmiş Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak uygulayın

  • Açık tüm pozisyonları tek bir işlemle kapatın

  • Manuel olarak strateji fikirlerini test edin ve geliştirin

  • Manuel işlem yürütmeyi yerleşik teknik göstergelerle birleştirerek analiz ve doğrulama yapın

  • Her işlem için Stop Loss ve Take Profit seviyelerini belirleyin

Manuel İşlem Özellikleri

  • BUY butonu: Hemen alım işlemleri başlatır

  • SELL butonu: Hemen satış işlemleri başlatır

  • CLOSE butonu: EA tarafından açılmış tüm pozisyonları kapatır

  • Sabit lot büyüklüğü ve otomatik Stop Loss / Take Profit uygulaması

  • Seviyeleri manuel olarak sürüklemeye veya fiyatları elle girmeye gerek yok

Temel Girdi Parametrelerinin Açıklaması

1. LOT-SIZE

Buy veya Sell emirlerini gerçekleştirirken kullanılan sabit işlem hacmini tanımlar.

  • Açılan her işlem aynı lot büyüklüğünü kullanır

  • Strateji testi sırasında tutarlılığı korur

  • Backtesting ve uygulamalı pratik için idealdir

2. SL PRICE INTERVAL

Giriş fiyatı ile Stop Loss arasındaki mesafeyi kontrol eder.

  • Fiyat değeri olarak tanımlanır, puan değil

  • İşlem açıldığında otomatik uygulanır

  • Buy işlemlerinde SL girişin altına, Sell işlemlerinde girişin üstüne yerleştirilir

3. TP PRICE INTERVAL

Giriş fiyatı ile Take Profit arasındaki mesafeyi kontrol eder.

  • Fiyat değeri olarak tanımlanır

  • İşlem gerçekleştirilirken otomatik uygulanır

  • Risk / kazanç testlerini hızlı ve kolay hale getirir

Opsiyonel Göstergeler (Tamamen Özelleştirilebilir)

Hangi göstergelerin görüntüleneceğini seçebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz. Tüm göstergeler yalnızca görsel analiz içindir ve otomatik işlem yapmaz.

Dahil Olan Göstergeler

  • Fast Moving Average (Hızlı Hareketli Ortalama)
    Kısa vadeli trend ve momentum görselleştirmesi

  • Slow Moving Average (Yavaş Hareketli Ortalama)
    Uzun vadeli trend yönü doğrulaması

  • RSI (Relative Strength Index / Göreceli Güç Endeksi)
    Aşırı alım ve aşırı satım koşulları

  • ATR (Average True Range / Ortalama Gerçek Aralık)
    Piyasa volatilitesi ölçümü

  • ADX (Average Directional Index / Ortalama Yön Endeksi)
    Trend gücü analizi

  • Stochastic Oscillator (Stokastik Osilatör)
    Momentum, dönüş ve geri çekilme tespiti

Her gösterge:

  • Açılıp kapatılabilir

  • Özelleştirilebilir (periyot, yöntem, fiyat türü)

İdeal Kullanım Alanları

  • MT5 Strategy Tester’da manuel strateji testi

  • Fiyat hareketi ve taktiksel işlem pratiği

  • Göstergelere dayalı strateji doğrulaması

  • İşlem yürütme becerilerini öğrenme ve geliştirme


