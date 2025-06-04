GOLD Scalping Dragon Fortune

"20 Yıllık Kıdemli Yatırımcı Deneyiminden" ALTIN ​​İşlemlerini Kazanmanın Sırrı Budur === Bu 5 kopyanın değeri günlük yalnızca 1$'dır ve onuncu satışta ikiye katlanacaktır. === GOLD'a Genel Bakış. Büyük trendinde GOLD her zaman artışlar kaydetti ve her zaman tüm zamanların en yüksek seviyesini birkaç kez kırdı. Bu ALTIN ​​alım satım anahtarı bize piyasada 20 yıldan fazla deneyime sahip kıdemli bir yatırımcı tarafından açıklandı. Sonra bu EA'yı tasarladık ve işte. === Bu EA, SAT pozisyonlarını açmadan sadece standart 0,10 lot ile (bunu 0,01 olarak veya ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz) ALIM pozisyonları açmak için tasarlanmıştır. Geriye dönük test sonuçlarımız, büyük ALTIN ​​trendinin her zaman artması nedeniyle ALIŞ pozisyonunun SATIŞ pozisyonuna karşı her zaman kazandığını göstermektedir. Çok sınırlı sayıda pozisyon (2 pozisyon), sermaye eklemeye ve zarar durdurmayı belirlemeye gerek kalmadan her zaman kar elde etmenize olanak tanır. 0,10/2 lot büyüklüğü için gereken özsermaye 10.000$'dır. Bu arada 0,01/2 lot büyüklüğü için gereken özsermaye 500-1000$'dır. Pozisyon sayısını, lot büyüklüğünü, kar alma seviyesini değiştirebilirsiniz. Açılış pozisyonu, indirimli fiyatların ve yön değiştirmeye başladığının göstergesi olarak RSI 14 göstergesi tarafından belirlenir. Ayrıca RSI pullback değerini 25,20,15 değerlerine de ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak seviye 30'a ayarlıdır. === Sadece yeterli eşitliği sağlamanız, bu EA'yı kurmanız ve sonra unutup gitmeniz gerekiyor. Para basma makinesi sizin için çalışacaktır. Size iyi şanslar getiriyoruz. En iyi 5 dakika ve 15 dakikalık zaman diliminde uygulanır


Önerilen ürünler
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Uzman Danışmanlar
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Uzman Danışmanlar
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Uzman Danışmanlar
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
CubeMaster Lite
Wong Sze Wai
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CubeMaster Lite - Your Ultimate Trading EA for Unleashing Profits!!! Our powerful EA that combines indicator signals and advanced money management functions. With this EA, you can implement various strategies such as grid , martingale , and arbitrage . Whether you're an experienced trader or a beginner , this versatile EA is suitable for you . It includes protection against high spreads and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. Supercharge Your Trading : CubeMaster Lite maximi
SMartingaleEA
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Simple Martingale system EA, You will choose the type of starting order according to the market situation. You will specify the grid range and the take profit value. The Take profit value will be automatically modified according to the number of orders opened and the average opening price. Remember that Martingale systems are always at risk and should be kept under control. Or you must have a large deposit.
Crazy Grid
Gennady Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
CRAZY GRID It is very important that the ADVISER alone trades on the account! The CRAZY GRID Forex Expert Advisor works on an indicator grid strategy on the XAUUSD (GOLD) pair. The EA opens a lot of orders, so it can be used on accounts connected to the rebate service. The Expert Advisor is relatively safe for a deposit, since with a loss of 2% (the amount of loss is configurable),  it will close all orders and start the trading cycle from the beginning. Timeframe - 1 minute, Currency pair
Ensac
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
ENSAC is a fully automated Expert Advisor, built on a scalping strategy that involves closing a deal while achieving a small, but sufficient profitability indicator, which allows the user to minimize the leakage of funds from opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for normal operation. The mechanism of the Expert Advisor is designed so that, before opening a transaction, instant implicit filtering is carried out thanks to the
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Uzman Danışmanlar
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
Three In One Combo
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
This is a four strategy in one EA , but two of them have the same closing conditions if the Profit Target or Stop Loss is not reached , Strategy 2 and 3. The first strategy places Buystop/Sellstop orders at key price levels with small stops and closes by implemented indicator,after a certain number of bars or Take Profit function.The user may choose what option for closing may preffer . Close by Macd Offset parameter closes the order by Macd only after the number of bars for the open order h
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Uzman Danışmanlar
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Element 8
Vladimir Deryagin
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
Niklas Templin
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Recomment
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Uzman Danışmanlar
Based on technical analysis and the logic of upward (bullish) and downward (bearish) trends, the bot eliminates speculative cases in the market. High-precision bots surpass humans in all aspects: they replace a workforce and have no limitations on working hours. Unlike humans, they are not subject to fatigue, illnesses, emotions, etc. The bot is limited from the risks of losing the entire capital as it incorporates STOP Loss and Take Profit features. These features help manage potential losses
FREE
Proactive Plan
Sergei Tarasov
Uzman Danışmanlar
The expert uses several strategies of pending and market orders for trading. You can setup fully-automated mode or semi-automated mode (you open the trade and the expert manages the rest) . Expert uses advanced trading algorithm with flexible risk management settings. The expert is applicable to all symbols and also works via the mobile app MT4 . --  General   settings  --  Magic   number   -  unique  ID  (number >=0) for expert transactions Lot   size  -  lot size Stop   Loss  (0- disable )  
Rebate System Overlap
Evgenii Kuznetsov
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Rebate System performs a large number of trades with the minimum profit, which gives the opportunity to earn from receiving rebates (returning part of a spread). It is based on two grids (buy and sell), when one of them is in a drawdown, the other one can enter with an increased lot size, keeping the account away from the drawdown. Differences from the usual EA Rebate System in the mode of closing long-term losing trades in one of the grids due to the previously received profit. Input parameters
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.8 (10)
Uzman Danışmanlar
Bu, mumlar arasında boşluklar oluşması durumunda açılan işlemlere dayalı olarak basit ancak doğru kullanıldığında potansiyel olarak etkili bir yöntemdir. Boşluk boyutlarına ilişkin giriş değerleri nokta cinsinden ölçülür. İki mum arasındaki son boşluk ve ayrıca boşluğun süresi grafik yorumunda görüntülenir. Tüm brokerlar bu ticaret robotuna uygun olmayabilir. Test ve optimizasyon MQL 5 fiyat geçmişine dayanmaktadır. Aynı zamanda, kazanan işlemlerde lot büyüklüğünü artıran ve kaybedilen işlemle
FREE
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Uzman Danışmanlar
Opening price: $49 (6 of 10 copies left) Get your copy before price goes up! Next price: $99 Angry Predator  is a proffessional made EA with a lot of money management options, such as martingale and autolots . Its a trend based expert with standard indicators that are put together. Monitoring:    https://www.mql5.com/en/signals/829058   (just started) All settings are pre-defined for indicators, See screenshots for money management settings. Be careful with martingale setting if you do not
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Uzman, her bir taraf için uzun/kısa olmak üzere üç nöron yuvası kullanılarak inşa edilmiştir ve bunların tümü, filtre olarak kullanılan tamamlayıcı bir nöron tarafından koşullandırılmıştır. Eğer nöronların ilk ini ters bir sinyal verirse ticaret yönü sıfırlanır. Uzman esas olarak EUR\USD, GBP\USD çiftleri, M15 zaman aralığı için oluşturulmuştur. Tüm ayarlar 1. Mesajdaki "Yorumlar" bölümünde mevcuttur. Varsayılan ayar biraz daha yüksek bir risk düzeyine sahiptir, daha güvenli bir ayar için "Us
FREE
Exo Scalper
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
Exo Scalper ile Forex Ticaretinde Yeni Bir Aşamaya Girin Büyük döviz çiftleri için titizlikle hazırlanmış, teknolojik açıdan gelişmiş bir forex ticaret çözümü olan Exo Scalper ile tanışın. Bu yenilikçi ticaret algoritması, özelleştirilebilir bir fiyat kanalı stratejisini MACD göstergesinin analitik yetenekleriyle birleştirerek ticaretin yürütülmesinde veriye dayalı hassasiyeti kolaylaştırır. Yenilikçi Strateji Füzyonu: Exo Scalper, özelleştirilebilir bir fiyat kanalı stratejisini MACD gösterg
FREE
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Just Rider EA
Agung Imaduddin
Uzman Danışmanlar
Just Rider EA is a fully automated Expert Advisor with the using of martingale and hedging strategies. Linear Regression and Moving Average Indicator-based filter are used for entries. The minimum deposit is 100 USD (10,000 cent), the recommended symbol is EURUSD and GBPUSD, timeframe is H1. Use a broker with good execution. A VPS is required. The product works both on 4 and 5-digit quotes. Specify values in points like for 5 decimal places in the input parameters, and it will automatically reca
Curiosity 2 The Wall EA
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Curiosity 2 THE WALL  It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 2 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 2 THE WALL  is a break system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms de
CN Hamster
Wen Huang
Uzman Danışmanlar
CN Hamster CN Hamster tamamen otomatik bir EA'dir. Martin'i kullanmıyor, depo ekleme stratejisi ve BOLL ve zigzag göstericilerine dayalı. Genel tavsiyeler En az depozit miktarı 100 dolar olduğunda, çok şeyi 0.01'e ve maxopenorder=1'e ayarlamak daha iyi. Öntanımlı ayarlar Greenwich Orta Zaman+2. İyi çalışan ve düşük yayılan brokerleri kullan. Sadece ECN veya STP hesaplarını düşük fiyat farklısıyla ve güçlü pazar idaresiyle kullanmak tavsiye ediliyor. VPS'i düşük bir ping değerinde kullanmak
Cusiosity 12 The Pullback Signal
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Cusiosity    12 The Pullback Signal    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.   Cusiosity  12 The Pullback Signal   have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed for the identification of areas of chan
US30 Evening Breakout MT4
Koen Arnold Terpstra
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/en/market/product/130989?source=Site+Profile  MT5 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
FREE
Constant Trader
Ciprian Ghebanoaei
Uzman Danışmanlar
Constant Trader tam otomatik, profesyonel bir ticaret robotudur. Döviz piyasası  EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır. EA'nın parametreleri yapılandırması gerekmez. EURUSD M30 üzerinde çalışmaya hazır. Sadece lot seçimine karar vermeniz gerekiyor. Eğilimi algılayan, piyasa gürültüsünü filtreleyen akıllı bir algoritmaya sahiptir. Uzman, trend yönünde emirler oluşturur. Girdi ve çıktı emirleri, herhangi bir MT4 platformunda bulunabilen üç göstergenin birleşimiyle verilir: Bolinger Bantları,
FREE
Yolo EA
Yohanes Raymond Budiono
Uzman Danışmanlar
Only 7 copies of the EA left at $ 150 ! Next price --> $ 320 Yolo EA is an automated trading system that adapating itself on whatever the market conditions are. It can follow strong trend / counter trend / neutral. Recommended currency pairs:   GBPUSD Recommended timeframe:   M15 Recommended session:  London Session (10.00-18.00 GMT+2) Backtest (2020.06.04 - 2022.04.19) results showing that it can grow $1,423 account into $2,423 with maximal drawdown 12.33% only. Notes: Can be used for any b
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (41)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1062)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.8 (5)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 2/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Ryukai Scalper
Louai Habiche
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Ryukai Scalper Ryukai Scalper, XAUUSD (Altın) paritesinde işlem yapmak için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Önerilen zaman dilimi M15’tir. Fiyat hareketi ve volatilite filtrelerini birleştiren gelişmiş bir scalping algoritması kullanarak altın piyasasındaki kısa vadeli işlem fırsatlarını belirler. Ana Özellikler M15 zaman diliminde Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir. Fiyat hareketi ve volatiliteye dayalı scalping mantığı. Ayarlanabilir lot büyüklüğü ile otomatik
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.64 (28)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Yazarın diğer ürünleri
GOLD Scalping Dragon V3
Andika Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Tekrar hoşgeldiniz. Sonunda bu EA serbest bırakıldı. EA, yılların altın ticareti deneyiminden elde edilmiştir. Altının özellikleri şunlardır: Daima yükselen büyük trend, yüksek volatilite. Hisse senedi esnekliği altın ticaretinin anahtarıdır. Bu EA yalnızca ALIM pozisyonları açmak için tasarlanmıştır çünkü yıllar boyunca ALIM pozisyonlarının her zaman SAT pozisyonlarından üstün olduğu araştırılmıştır. Bu EA aynı zamanda sermayenizin esnekliğine güvenmek, sınırlı bir ALIŞ pozisyonu almak ve kâr e
Golden Samurai
Andika Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
️ Altın Samuray – Her Alımın Arkasındaki Disiplin "Sabır zafer getirir, şans değil." Hızla hareket eden ve öngörülemeyen altın piyasasının kaosu ortasında, yalnızca birkaç kişi sakin kalabilir. Birçok yatırımcı yönsüzce atılır - ancak Altın Samuray diğerlerinden farklıdır. Bu Uzman Danışman, sabırsızlar için tasarlanmamıştır. Altın ticareti dünyasında disiplin, soğukkanlılık ve onurun sembolüdür. Kılıcını çekmek için mükemmel anı bekleyen gerçek bir samuray gibi, Altın Samuray yalnızca id
RSI Oversold Gold Trader
Andika Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
RSI Oversold Gold Trader – Her İşlemde Hassasiyet ve Sabır RSI Oversold Gold Trader , altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) ’dır. Bu EA, disiplin, teknik analiz ve yılların piyasa deneyimini birleştirerek en güçlü alım fırsatlarını tespit eder. Sadece RSI (14) göstergesi aşırı satım (oversold) bölgesine ulaştığında ve mum kapanışında BUY (alış) pozisyonu açar. Bu sayede, rastgele değil, onaylanmış ve güvenli işlemler gerçekleştirilir. Bu sistem, ani tepk
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bu EA, XAUUSD'nin özelliklerini derinlemesine anlayan deneyimli uygulayıcılar tarafından tasarlanmıştır. Bu EA, M1, M5, M15, M30 ve H1 zaman dilimlerinde iyi çalışabilir. Seçilen zaman aralığı ne kadar dar olursa, ayarlayabileceğiniz kar alma düzeyi o kadar küçük olur ve bunun tersi de geçerlidir. Standart parti büyüklüğü 0,01 olarak belirlenmiş ancak siz zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kâr alma düzeyi para cinsinden belirlenirken, zararı durdurma düzeyi özsermayenizin yüzdesi olarak belirl
GOLD Scalping Ninja
Andika Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bu EA, XAUUSD'nin özelliklerini derinlemesine anlayan deneyimli uygulayıcılar tarafından tasarlanmıştır. Bu EA, M1, M5, M15, M30 ve H1 zaman dilimlerinde iyi çalışabilir. Seçilen zaman aralığı ne kadar dar olursa, ayarlayabileceğiniz kar alma düzeyi o kadar küçük olur ve bunun tersi de geçerlidir. Standart parti büyüklüğü 0,01 olarak ayarlanmıştır ancak siz zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kâr alma düzeyi para cinsinden belirlenirken zararı durdurma düzeyi özsermayenizin yüzdesi olarak belirl
Gold Scalping Subzero MT5
Andika Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
️ Sub Zero – Altın Scalping'in Soğuk Hassasiyeti ️ LEJAND'DAN BİR BAŞYAPIT DAHA!! Usta bir yatırımcının buz gibi sakinliğiyle piyasaya adım atın. Sub Zero, XAUUSD için özel olarak geliştirilmiş, piyasa aşırı satım koşullarına ulaştığında hassas bir şekilde işlem yapmak üzere tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır (EA). Temel Özellikler: RSI 14 Aşırı Satış Girişi: Yalnızca ALIM pozisyonlarına odaklanan EA, RSI (14) aşırı satım koşulları sinyali verdiğinde piyasaya girer ve güçlü ge
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt