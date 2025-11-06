MarketPowerScalper, MT4 platformunda EURUSD ticareti yapmak için bir scalper'dır. MarketPowerScalper, yazar tarafından geliştirilen benzersiz bir algoritma kullanarak alım ve satım kararları verir. MarketPowerScalper'ı kurmak çok kolaydır; sadece StopLoss, TakeProfit ve hacim girmeniz yeterlidir. Bir alım veya satım işleminden sonra MarketPowerScalper sizi sesli bir sinyalle bilgilendirir. İşlem robotunun stratejileri, bir MetaQuotes Demo Hesabında StopLoss=30, TakeProfit=30 ve Lot=1 ile test edilmiştir. MarketPowerScalper, martingale veya grid stratejilerini desteklemez. MarketPowerScalper yalnızca H1 zaman diliminde EURUSD ticareti yapar. MarketPower diğer döviz çiftleriyle işlem yapmaz. MarketPowerScalper, bir alım veya satım işleminden sonra süreci yönetmeye devam ettiğinden, bir işlem tamamlandıktan sonra H1 zaman diliminden diğer zaman dilimlerine geçiş kesinlikle yasaktır. Önemli: Gerçek hesaplardaki gerçek sonuçlar, gerçek aracı kurum tarafından yatırımcıya sağlanan koşullara büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle satıcı, işlem robotumuzun gelecekteki alıcılarını, gerçek işlem yapmanın tüm risklerini anladıkları ve ürünümüzü satın alma kararının kendi riskleri altında verildiği konusunda uyarır.