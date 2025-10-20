RSI Oversold Gold Trader – Her İşlemde Hassasiyet ve Sabır

✨ RSI Oversold Gold Trader, altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)’dır.

Bu EA, disiplin, teknik analiz ve yılların piyasa deneyimini birleştirerek en güçlü alım fırsatlarını tespit eder.

Sadece RSI (14) göstergesi aşırı satım (oversold) bölgesine ulaştığında ve mum kapanışında BUY (alış) pozisyonu açar.

Bu sayede, rastgele değil, onaylanmış ve güvenli işlemler gerçekleştirilir.

Bu sistem, ani tepkiler veren bir scalper değildir; tam tersine istikrarlı, temkinli ve profesyonel bir algoritmadır.

⚙️ Ana Özellikler

💎 Yalnızca Alış (BUY Only) Stratejisi:

RSI göstergesi aşırı satım bölgesine ulaştığında pozisyon açar — altının uzun vadeli yükseliş trendiyle tamamen uyumludur.

🧠 Temkinli Giriş Mantığı:

İşlemler sadece mum kapanışında gerçekleştirilir, bu da yanlış sinyalleri azaltır ve güvenilirliği artırır.

💰 Akıllı Pozisyon Yönetimi: Varsayılan lot: 0.11 , maksimum 3 açık pozisyon . Hesap bakiyenize ve risk tercihinize göre tamamen özelleştirilebilir.

🚀 Otomatik Kâr Koruma (Trailing Stop):

Kâr elde edildiğinde stop seviyesini otomatik olarak günceller, böylece kazanan işlemler büyümeye devam eder.

⚡ Manuel Stop Loss Yönetimi:

EA otomatik Stop Loss kullanmaz.

Araştırmalarımız, altın piyasasında yalnızca BUY stratejisinin manuel risk yönetimiyle birlikte uzun vadede daha verimli olduğunu göstermektedir.

🌟 Neden RSI Oversold Gold Trader?

Bu EA, sadece bir işlem robotu değil — mantık, disiplin ve sabrın birleşimidir.

RSI Oversold Gold Trader, aşırı satım seviyelerini belirler, teyidi bekler ve otomatik trailing stop sayesinde kârı maksimuma çıkarır.

💼 EA’yı kurun, rahatlayın ve sermayenizin zamanla büyümesine tanık olun.

RSI Oversold Gold Trader, piyasa mantığını ve zamanlamayı sizin yerinize çalıştırır.