GOLD Scalping Dragon Fortune

C'est le secret pour gagner des transactions OR grâce à "20 ans d'expérience de trader senior" === Ces 5 exemplaires ne valent que 1$ par jour et doubleront à la dixième vente. === Aperçu de l'OR. Dans sa grande tendance, l’OR a toujours enregistré des hausses et a toujours battu son plus haut historique à plusieurs reprises. Cette clé de trading GOLD nous a été révélée par un trader senior qui a plus de 20 ans d'expérience sur le marché. Ensuite, nous avons conçu cette EA et voilà. === Cette EA est conçue uniquement pour ouvrir des positions d'ACHAT avec des lots standard de 0,10 (vous pouvez le changer à 0,01 ou selon vos besoins) sans ouvrir de positions de VENTE. Nos résultats de backtest montrent que la position ACHETER l'emporte toujours sur la position VENDRE car la grande tendance OR est toujours à la hausse. Le nombre très limité de positions (2 positions) permet de toujours profiter sans avoir besoin de reconstituer du capital et de déterminer un stop loss. La valeur nette requise pour un lot de 0,10 sur 2 est de 10 000 $. Pendant ce temps, les capitaux propres requis pour un lot de 0,01 sur 2 sont de 500 à 1 000 $. Vous pouvez modifier le nombre de positions, la taille du lot, le niveau de profit. La position d'ouverture est déterminée par l'indicateur RSI 14 comme indication des prix réduits et du début d'une direction inverse. Vous pouvez également définir la valeur de retrait RSI sur les valeurs 25,20,15. Par défaut, il est défini au niveau 30. === Il vous suffit de fournir suffisamment de capitaux propres, de mettre en place cette EA puis de l'oublier. La machine à imprimer de l’argent fonctionnera pour vous. Nous vous apportons la chance. Meilleur appliqué dans un délai de 5 minutes et 15 minutes


