GOLD Scalping Dragon Fortune

Questo è il segreto per vincere operazioni in ORO da "20 anni di esperienza di trader senior" === Queste 5 copie valgono solo 1$ al giorno e raddoppieranno alla decima vendita. === Panoramica ORO. Nel suo grande trend, l'ORO ha sempre registrato aumenti e ha sempre superato più volte il suo massimo storico. Questa chiave di trading GOLD ci è stata rivelata da un trader senior che ha più di 20 anni di esperienza nel mercato. Quindi abbiamo progettato questo EA e voilà. === Questo EA è progettato solo per aprire posizioni ACQUISTA con lotti standard di 0,10 (puoi cambiarlo a 0,01 o in base alle tue esigenze) senza aprire posizioni VENDI. I risultati dei nostri backtest mostrano che la posizione ACQUISTA vince sempre sulla posizione VENDI perché il grande trend dell'ORO è sempre in aumento. Il numero molto limitato di posizioni (2 posizioni) ti permette di guadagnare sempre senza la necessità di ricaricare capitale e determinare stop loss. Il capitale richiesto per un lotto di 0,10 su 2 è di 10.000 $. Nel frattempo, il capitale richiesto per un lotto di 0,01 su 2 è pari a 500-1000 $. Puoi modificare il numero di posizioni, la dimensione del lotto, il livello di take profit. La posizione di apertura è determinata dall'indicatore RSI 14 come indicazione di prezzi scontati e di inizio a invertire la direzione. Puoi anche impostare il valore di pullback RSI sui valori 25,20,15. Per impostazione predefinita è impostato al livello 30. === Devi solo fornire abbastanza capitale, impostare questo EA e poi dimenticarlo. La macchina per stampare soldi funzionerà per te. Ti portiamo fortuna. È meglio applicarlo nell'intervallo di tempo 5 minuti e 15 minuti


