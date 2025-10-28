Yenilikçi Gerçek Zamanlı Web Arama Yapay Zekâsı ile Donatılmış

GDELT büyük verisi × Perplexity Sonar-Pro ile, veri açıklaması öncesindeki piyasa hissiyatını okur ve ilk haber sıçramasını yakalar.

Not: Araştırmalarımıza göre, Perplexity Sonar-Pro aracılığıyla gerçek zamanlı web aramasını entegre eden öncü bir EA’dır—bu tasarım yaklaşımı MQL5 pazarında son derece nadirdir (Ekim 2025 itibarıyla).

Ekonomik Veri Açıklaması Sıçrama Odaklı × Gerçek Zamanlı Web Arama Yapay Zekâsı

"AI News Strike EA v1.0"

Gerçek zamanlı web arama yapay zekâsıyla haber sıçramalarını hedefleyin.

Küresel büyük veri ile AI analizini birleştiren yeni nesil bir EA



EA Açıklaması

"AI News Strike EA", gerçek zamanlı web arama yapay zekâsından yararlanan ekonomik veri açıklaması sıçrama ticareti odaklı bir EA’dır—bu özellik MQL5 pazarında son derece nadirdir. Dünyanın en büyük haber veri tabanlarından biri olan GDELT Projesi ile Perplexity Sonar-Pro’yu birleştirerek, açıklama öncesinde piyasa psikolojisini okur ve sıçramanın ilk hareketini nokta atışıyla hedefler.



Üç Aşamalı Yenilikçi Yaklaşım

Aşama 1: GDELT üzerinden ekonomik göstergelerin otomatik alınması

100’den fazla ülkeden ve 100+ dilden toplanan kapsamlı ekonomik haber verilerini kullanarak, EA önemli göstergeler için yaklaşan açıklama takvimlerini, önem derecelerini ve beklenen hareket aralıklarını otomatik olarak edinir.

Aşama 2: Perplexity Sonar‑Pro ile gerçek zamanlı piyasa analizi

Geleneksel yapay zekâlar yalnızca tarihsel verileri analiz eder, ancak Sonar‑Pro açıklamadan hemen önceki en güncel başlıkları, piyasa duyarlılığını ve uzman görüşlerini gerçek zamanlı web aramasıyla toplar. Bloomberg, Reuters ve CNBC gibi güvenilir kaynaklardan piyasa beklentilerini çıkarır ve AL/SAT yönü ile güven düzeyini (1–5 yıldız) otomatik olarak belirler.

Aşama 3: İlk sıçramayı yakalamaya yönelik hassas tasarım

AI yalnızca rakamları değil, “piyasanın nasıl tepki vereceğini” öngörür. Optimal açıklama öncesi giriş, hızlı açıklama sonrası kapama ve dinamik çıkış işlevleriyle, sıçramanın ilk hareketini yüksek isabetle yakalamayı hedefler.



Küresel büyük veri × Gerçek zamanlı AI analizi × Ekonomik veri açıklaması sıçrama ticareti—bu üçlü bileşim, geleneksel haber EA’lerinden ayrışan doğruluk ve hız sunar.

Lansman Bonus Teklifi MQL5 Market’te AI News Strike EA (ANS) satın aldığınızda,

Japan AI Exo Scalp EA v5.55 (halen USD $999) tek bir ücretsiz lisans olarak tarafınıza sağlanacaktır. Uygunluk: ANS alıcıları (alıcı başına bir lisans, devredilemez).

Nasıl talep edilir: MQL5 profilinizdeki “Ödemeler” listesinde görünen satın alma geçmişinin ekran görüntüsünü doğrudan mesajla gönderin.





Fiyatlandırma

USD $199 Fiyat, her 10 satıştan sonra $100 artacaktır .



. Nihai fiyat: USD $1,899





Ekonomik Veri Açıklaması Ticaret Döngüsü

Gerçek zamanlı AI analiziyle desteklenen altı adımlı iş akışı

[GDELT] Gösterge verilerini edinme

Dünyanın en büyüklerinden olan GDELT haber veri tabanından başlıca göstergelerin açıklama takvimleri ve önem derecelerini otomatik olarak alır. [Perplexity AI] Gerçek zamanlı piyasa analizi

Açıklamadan hemen önce en güncel haberleri, duyarlılığı ve uzman görüşlerini web’de arar; ardından AL/SAT yönünü ve güven düzeyini (1–5 yıldız) belirler. Giriş zamanlaması hesaplama

AI kararına dayanarak, açıklama öncesi optimal giriş zamanlamasını hesaplar. Risk değerlendirmesi

İşlem yapılıp yapılmayacağına karar vermek için spread koşullarını, piyasa ortamını ve güven puanını değerlendirir. Otomatik emir yürütme

Emirleri açıklamadan önce belirlenmiş saniye sayısında gönderir ve optimal bir Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesini otomatik olarak ayarlar. Dinamik pozisyon yönetimi

Çıkış zamanlamasını, ilk sıçramanın gücüne göre dinamik biçimde ayarlar. Trailing Stop ve tersine dönüş algılama işlevleri kârı maksimize etmeye yardımcı olur.





Önerilen İşlem Ortamı:

・Desteklenen platform: MetaTrader 5 (MT5)

・Önerilen zaman dilimleri: M1–M15 (zaman dilimi ayarına bağlı değildir)

・Önerilen semboller: EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD ve diğer majör pariteler

・Önerilen brokerlar: ECN / RAW hesaplar (ultra düşük spread tercih edilir)

・Hedef volatilite: Kısa sürelerde ±20–50+ pip hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır

・Minimum depozito: USD $500–$1,000+

・Kaldıraç: yaklaşık 1:100–1:500

・Sunucu ortamı: 7/24 çalışabilen düşük gecikmeli VPS önerilir



*Yukarıdakiler örnektir. Performans, broker yürütme hızı ve işlem koşullarına bağlı olarak değişir.

*XAUUSD ve minör para çiftleri desteği daha sonraki bir güncellemede planlanmaktadır.





Ürün Kılavuzu Detaylı kurulum adımları, parametre açıklamaları ve kullanım kılavuzu için lütfen aşağıdaki blog yazısına bakınız: AI News Strike EA v1.0 - Ürün Kılavuzu

Perplexity API’sini Nasıl Alırsınız Bu EA, ücretli bir Perplexity API anahtarı gerektirir.

Minimum yükleme kredi kartıyla $3 (banka havalesiyle $5) olup yaklaşık 100–150 analiz isteğini karşılar.

Ayrıntılar için Perplexity API Kılavuzu’na bakın。 Bu EA, ücretli bir Perplexity API anahtarı gerektirir.Minimum yükleme kredi kartıyla $3 (banka havalesiyle $5) olup yaklaşık 100–150 analiz isteğini karşılar.Ayrıntılar için Perplexity API Kılavuzu’na bakın。 Perplexity API Kılavuzu



Temel Özellikler

Öğe Ayrıntılar GDELT Entegrasyonu 100’den fazla ülkeden günlük yüz milyonlarca haberi toplayan, dünyanın en büyük büyük veri projelerinden birinden ekonomik göstergeleri otomatik olarak alır. Gerçek Zamanlı Yapay Zekâ Analizi

Perplexity Sonar‑Pro, açıklamadan hemen önce en güncel haberleri arar. Yalnızca tarihsel verileri değil, mevcut piyasa psikolojisini analiz eden yenilikçi bir mekanizmadır. İlk Sıçramayı Yakalama AI, yalnızca rakamları değil “piyasanın nasıl tepki vereceğini” de öngörür ve açıklama anında oluşan ilk hareketi yakalayacak şekilde tasarlanmıştır. Dinamik Çıkış İlk sıçramanın gücüne ve sürpriz düzeyine göre çıkış zamanlamasını dinamik olarak ayarlayarak kârı maksimize etmeye yardımcı olur. Gelişmiş Risk Yönetimi Açıklamalar çevresinde SL (Stop Loss) otomatik ayarı, Trailing Stop ve tersine dönüş algılandığında zorunlu kapatma içerir. Ayrıntılı Günlük Kaydı CSV günlük (log) çıktısı ve performans analitiği; işlem sonuçlarının ve AI karar geçmişinin derinlemesine analizine imkân tanır. Görsel Bilgi Görüntüleme Yaklaşan ekonomik gösterge bilgilerini grafikte gerçek zamanlı gösterir. AI sonuçlarını ve güven düzeyini bir bakışta görebilirsiniz.





v1.0'daki Başlıca İyileştirmeler

Güvenlik güçlendirmesi : Daha güvenli kullanım için veri kaynağı ayarları EA içine alındı

: Daha güvenli kullanım için veri kaynağı ayarları EA içine alındı Arayüz iyileştirmeleri : Daha iyi grafik görünürlüğü için panel boyutu optimize edildi

: Daha iyi grafik görünürlüğü için panel boyutu optimize edildi Yerelleştirme : İngilizce parametre adları ve emoji desteği

: İngilizce parametre adları ve emoji desteği Hata düzeltmeleri : Panel sürüm gösterimi düzeltildi

: Panel sürüm gösterimi düzeltildi Günlükleme iyileştirmeleri: Giriş zamanlama parametreleri günlük kaydına eklendi





Satın Almadan Önce

Desteklenen platform: Yalnızca MT5. Harici API entegrasyonları: Bu EA, GDELT Projesi üzerinden ekonomik gösterge alma ve Perplexity AI üzerinden gerçek zamanlı piyasa analizi gerçekleştirir. Bir Perplexity API anahtarı gereklidir.

İlk kurulum için lütfen özel yapılandırma prosedürünü izleyiniz. Ayrıntılı adımları içeren ayrı bir kılavuz sağlanmıştır. İade yok: Dijital ürünlerin doğası gereği, satın alma sonrasında iade yapılamaz. Bakım: Sürekli güncellemeler, hata düzeltmeleri ve yeni özellikler sunuyoruz. Lot büyüklüğü & spread: Performans, broker ortamınıza bağlı olarak değişir. Kullanmadan önce: Daima bir test ortamında (demo hesap) doğrulayınız ve riskleri tamamen anladıktan sonra kullanınız.





Önemli Bildirim Bu EA, GDELT Projesinden ekonomik gösterge verileri ve Perplexity AI API’si üzerinden gerçek zamanlı piyasa analizi kullanarak çalışır. Bu harici API iletişimleri, MetaTrader’ın Strategy Tester’ında (Backtest) çoğaltılamaz.

Bu EA,kullanarak çalışır. Bu harici API iletişimleri, MetaTrader’ın Strategy Tester’ında (Backtest) çoğaltılamaz. Gerçek davranışı doğrulamak için, satın alma sonrasında EA’yı daima bir demo hesapta çalıştırınız ve web istekleri dâhil tüm işlevlerin beklendiği gibi çalıştığını teyit ediniz. Bu EA, basitleştirilmiş bir backtest mantığı içerse de gerçek dünya performansını tam olarak yansıtmaz. Lütfen yalnızca temel işlev kontrolleri için değerlendiriniz.



Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1: MT4 destekleniyor mu?

Y: Üzgünüz, şu anda yalnızca MT5 sürümü mevcuttur. Web isteklerinin ve CSV günlük çıktısının stabilitesi dikkate alındığında, MT5 kullanmanızı kuvvetle tavsiye ederiz.

S2: Kurulum zor mu?

Y: Bir Perplexity API anahtarı edinmeniz gerekecektir; ancak adım adım, ayrıntılı bir kılavuz sağlıyoruz; lütfen endişe etmeyiniz. Satın alma sonrası destek de mevcuttur.

S3: Hangi ekonomik göstergeler destekleniyor?

Y: Ağırlıklı olarak başlıca açıklamalarda işlem yapar (Tarım Dışı İstihdam, FOMC, merkez bankası faiz kararları, GSYİH, TÜFE, vb.). EA içinde yıldız derecelendirmesine ve beklenen volatiliteye göre filtreleyebilirsiniz.

S4: Günün en iyi işlem zamanı var mı?

Y: EA, açıklama zamanlarına göre otomatik çalışır. Başlıca göstergeler çoğunlukla Avrupa ve ABD seanslarında açıklanır; ancak 7/24 çalıştırmak, tüm önemli olayları kapsamanızı sağlar.

S5: Hangi kazanma oranını bekleyebilirim?

Y: Parametre ayarlarına bağlıdır; ancak işlemleri 3 yıldız ve üzeri derecelendirilen göstergelerle sınırlandırırsanız yaklaşık %65 kazanma oranı beklenebilir. Bununla birlikte, ekonomik veri açıklaması ticareti yüksek volatilite içerir; bu nedenle sıkı bir risk yönetimi uygulayınız.

S6: GDELT ile Perplexity AI arasındaki fark nedir?

Y: GDELT “ne zaman ve ne açıklanacak” bilgisini sağlarken, Perplexity AI açıklamadan hemen önceki en güncel bilgiye dayanarak “piyasanın nasıl tepki vereceğini” tahmin eder. İkisinin birleştirilmesi, geleneksel EA’larda bulunmayan bir hassasiyet düzeyi sağlar.

S7: Gerçek zamanlı web aramasının avantajı nedir?

Y: Geleneksel yapay zekâlar yalnızca tarihsel verilerle karar verir; oysa Perplexity Sonar‑Pro, açıklamadan dakikalar önce en güncel haberleri, uzman görüşlerini ve piyasa duyarlılığını edinir ve analiz eder. Bu da “tam bu anın piyasa psikolojisini” yansıtan işlemler yapılmasını mümkün kılar.









Feragatname

İşlem riskleri

Bu EA kâr garantisi vermez. Piyasa dalgalanmaları nedeniyle zarar oluşabilir; risk kararlarını kendiniz vermelisiniz. Geçmiş performans

Geçmiş backtest veya forward sonuçları gelecekteki sonuçları garanti etmez. Teknik destek kapsamı

EA “olduğu gibi” sağlanır. Ortamınıza bağlı olarak bazı işlevler normal çalışmayabilir. Üçüncü taraf bağımlılıkları

EA; MT5, brokeriniz, GDELT Projesi ve Perplexity API’sine bağlıdır. Bu üçüncü taraflardan kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamayız. Lisans

İzinsiz kopyalama veya yeniden satış kesinlikle yasaktır. Test ortamı

Canlı hesapta çalıştırmadan önce lütfen demo hesapta yeterli test ve doğrulama yapınız. Yerel düzenlemeler

Alıcılar, kendi yetki alanlarındaki düzenlemelere uymaktan sorumludur. Veri doğruluğu

EA tarafından elde edilen ekonomik gösterge verileri (GDELT üzerinden) ve AI analiz sonuçları (Perplexity üzerinden) yalnızca referans amaçlıdır; tam doğrulukları garanti edilmez. Yatırım tavsiyesi değildir

Bu ürün yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir; nihai kararlar kullanıcının sorumluluğundadır. İade politikası

Dijital ürünlerin doğası gereği, satın alma sonrası iade sunamıyoruz. Satın almadan önce lütfen sorularınızı yöneltiniz.





Değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Lütfen MQL5 mesajları veya ürün yorumları bölümü üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.









Mikoto Hamazono

© 2025 AI Trader KYO / Teknik Direktör