EA Cannon Trend est un puissant assistant de trading conçu pour éliminer complètement les émotions personnelles du processus de trading. Développé avec MQL5, cet EA prend des décisions uniquement basées sur des règles et des stratégies prédéfinies, garantissant cohérence et efficacité sans être influencé par les émotions humaines.

Caractéristiques principales de Cannon Trend :

  • Avec 5 modes de stratégie de trading, Cannon Trend convient aussi bien aux débutants qu'aux traders professionnels.
  • Personnalisation selon votre style : Ajustez facilement les paramètres pour créer une stratégie de trading sur mesure.
  • Interface intuitive : Suivez vos activités de trading sans effort grâce à des informations claires et faciles à comprendre.

Pourquoi choisir EA Cannon Trend ?
EA Cannon Trend est le choix idéal pour les traders débutants comme expérimentés, grâce à sa simplicité, sa haute précision et ses performances éprouvées. Non seulement cet EA vous fait gagner du temps sur la surveillance du marché, mais il vous aide également à maximiser les opportunités offertes par les mouvements des prix.

Les prix ne restent jamais fixes ; ils sont toujours en mouvement. Qu'ils montent ou descendent, cela représente une opportunité. La clé réside dans une gestion efficace du capital pour éviter de "brûler" votre compte avant que le marché ne bouge !

Recommendations

  • Symbol: XAUUSD, BTCUSD, paires Forex, etc.
  • Settings: Paramètres par défaut pour tester XAUUSD.
  • Recommended capital: $2000 pour le premier 0.01 lot.
  • Account type: Hedge.
  • Les exigences de levier et de dépôt dépendent des paramètres choisis.
  • Les paramètres sont externes, permettant aux utilisateurs de configurer le robot selon leurs préférences.

Comment utiliser EA Cannon Trend :

  1. Téléchargez l’EA et installez-le rapidement sur MetaTrader 5.
  2. Sélectionnez votre paire de devises ou actif préféré.
  3. Ajustez les paramètres selon vos besoins.
  4. Activez l’EA et laissez Cannon Trend s’occuper du reste.

Avertissement sur les risques de trading

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il est important de comprendre que vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et examinez attentivement vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant de trader.

Remarque :
EA Cannon Trend n'est pas une "baguette magique" qui garantit 100 % de trades gagnants. Combinez cet EA avec vos connaissances en trading et testez-le toujours sur un compte démo avant de l'utiliser sur un compte réel.

Faites d'EA Cannon Trend votre outil de confiance pour conquérir les marchés financiers dès aujourd'hui !

TUANMopai
14
TUANMopai 2025.11.07 03:45 
 

Absolutely amazing! This EA was given away completely free of charge, yet the author also provided detailed instructions and setup information for users who wish to customize or experiment further with their own trading ideas. All we need to do is read carefully, study how the EA works and operates, then adjust it until it perfectly fits our personal trading strategy. A huge thank you to the author, Tân Âu Phương, for your generosity and dedication. Wishing you continued success and great achievements in life! 🙏✨

shogun1543
374
shogun1543 2025.11.02 03:10 
 

Good!

brooklogans
384
brooklogans 2025.10.29 03:02 
 

Amazing results with this EA! I’ve tested different configurations, but the best so far is gold on M15. It’s reliable and brings steady daily profit. Great work from the developer!

