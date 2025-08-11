SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NoLoss Quantum AI Copytrading
MARC ALBRECHT SCHMID

NoLoss Quantum AI Copytrading

MARC ALBRECHT SCHMID
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
108 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.14 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
118.96 EUR (15 261 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
108 (118.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
118.96 EUR (108)
Sharpe oranı:
2.46
Alım-satım etkinliği:
37.69%
Maks. mevduat yükü:
14.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
83 (76.85%)
Satış işlemleri:
25 (23.15%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.10 EUR
Ortalama kâr:
1.10 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
22.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
11.28% (41.05 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.14 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 108
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +118.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
%100 Kazanma Oranı Kopya Ticaret Sinyali – KXTL Topluluğu İçin Özel

Bu sinyal, seçili çiftlerde tutarlı kazançlar için tescilli bir stratejiyi kullanır, trend takibini risk kontrolleriyle birleştirerek uzun vadeli istikrar sağlar.

Erişim ücretsizdir ancak KXTL RoboForex kurulumu gerektirir—onsuz uyumluluk sorunları kayıplara neden olur. Talimatlar ve %50 cashback ile ücretsiz VPS gibi avantajlar için katılın. Ücretsiz başlamak için mesaj atın!


İnceleme yok
2025.08.28 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 03:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 00:36
Share of trading days is too low
2025.08.12 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 00:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 19:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NoLoss Quantum AI Copytrading
Ayda 999 USD
35%
0
0
USD
462
EUR
7
100%
108
100%
38%
n/a
1.10
EUR
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.