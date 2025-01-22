SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MAT FX Strategist
MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
227 (66.56%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (33.43%)
En iyi işlem:
1 170.01 EUR
En kötü işlem:
-376.46 EUR
Brüt kâr:
4 957.41 EUR (3 515 pips)
Brüt zarar:
-3 440.99 EUR (4 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (286.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 349.31 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
85.28%
Maks. mevduat yükü:
9.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
172 (50.44%)
Satış işlemleri:
169 (49.56%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
4.45 EUR
Ortalama kâr:
21.84 EUR
Ortalama zarar:
-30.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 289.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 289.12 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
4.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
815.22 EUR
Maksimum:
1 289.12 EUR (6.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.30% (1 289.12 EUR)
Varlığa göre:
31.17% (6 706.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 159
AUDCAD 152
AUDNZD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 812
AUDCAD 792
AUDNZD 125
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 288
AUDCAD -608
AUDNZD -214
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 170.01 EUR
En kötü işlem: -376 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +286.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 289.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.13 23:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 21:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 09:47
Share of trading days is too low
2025.01.23 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.23 08:40
Share of trading days is too low
2025.01.23 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.22 23:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 23:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 23:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.22 23:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.22 23:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MAT FX Strategist
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
22K
EUR
34
100%
341
66%
85%
1.44
4.45
EUR
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.