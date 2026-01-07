Долгосрочный, эксперт.

Эксперт открывает ордера в обе стороны.

Когда открытые ордера создают первый уровень без убытка, открываются стопы, на определенном уровне.

Убыточный ордер ставит противоположный запоминая убыок и открывает стопы при достижении прибыльности - Profit=1;. Каждый ордер запомипает свой баланс на определенном уровне - Min Dist=200;





Параметры

Magic Number - магическое число ордера.

- магическое число ордера. Min Dist - дистанция между ордерами и их закрытие.

- дистанция между ордерами и их закрытие. Min Lots - лот ордера.

- лот ордера. Increase - увеличеваем ордер в процентах %.

увеличеваем ордер в процентах %. Increase 2 - увеличеваем противоположенный ордер в процентах %.

- увеличеваем противоположенный ордер в процентах %. Profit - открываем стопы при достижении прибыли одного ордера.

- открываем стопы при достижении прибыли одного ордера. Profit 2 - открываем стопы при достижении прибыли всех открытых ордеров.

- открываем стопы при достижении прибыли всех открытых ордеров. Order Max - ограничеваем количество открытых ордеров. 0, означает ограничений нету и не будет высвечиватся на панели.

Параметры настроены по умолчанию.

Панель в окне

Magic Number = показывает магическое число ордера.

показывает магическое число ордера. Spread = показывает спред.

спред. Min Dist = показывает дистанцыю между ордерами.

Account Free Margin = показывает средства для открытия ордеров.

Fixed Profit = показывает заработанные средства.

средства. Current Profit = показывает средства открытых ордеров.

открытых ордеров. Order Max = показывает ограничение открытых ордеров.

Пояснение



Проверяйте робота в тестере стратегий перед работай с любым символом.

Min Dist ставится автомотически если Spread больше Min Dist.



Увеличение ордера - "0" означает без увеличения.

Советую использовать робот сразу на нескольких символах, если позволяют финансы.



