🔥 ONEDIRECTION EA - TİCARETİN CANAVARI 🔥

UYARI: BU BÜYÜKANNE'NİN TİCARET BOTU DEĞİL!

💀 KENDİ RİSKİNİZ ALTINDA KULLANIN - BU EA TAMAMEN VAHŞET 💀

Sadece 53$'a Aldıklarınız:

• Uyumayan bir altın avcısı canavarı

• Aşırı agresif ticaret stratejisi

• Merhametsiz takip durdurma sistemi

• XAUUSD (ALTIN) ve EURUSD üzerinde savaşta test edildi

🚨 GEREKSİNİMLER:

• $10,000 Sent Hesabı (Evet, bu $100 USD)

• 1:500 Kaldıraç ASGARİ (Go big or go home)

• Volatiliteyi yönetmek için çelik gibi yürek

⚔️ SAVAŞ ÖZELLİKLERİ:

• Zaman Dilimleri: M1, M5, M15 (Hızlı ve Öfkeli)

• Başlangıç Lotu: 0.01 (Ama bu canavar büyüyor!)

• Kar Hedefi: NE KADAR İLERLETMEK İSTEDİĞİNE SEN KARAR VER

🔥 KANITLANMIŞ SONUÇLAR:

• 10.000$ → 40.000$ 4 Günde

• 350+ İşlem

• Saf. Ham. Güç.

⚠️ SORUMLULUK REDDİ:

• Bu EA, zayıf yürekler için DEĞİLDİR

• Aptalsanız hesabınızı kesinlikle mahveder

• İade yok - Uyarıldınız!

💪 NEDEN $53?

Çünkü bu kâr yıkım silahı için tek aldığımız ücret bu. Değip değmeyeceğine sen karar ver.

🎯 KİMLER İÇİN:

• Adrenalin bağımlıları

• Riski kucaklayanlar

• Kahvaltıda volatilite yiyen traderlar

❌ KİME UYMAYACAK:

• Mızmızlananlar

• Riskten kaçınan traderlar

• Elinden tutulmaya ihtiyaç duyanlar

📱 Destek: Telegram'da @jirojirojiro

(Ama cidden, yalnızsınız.) Bu, ticaretin vahşi batısı.

🏴‍☠️ UNUTMA: YÜKSEK RİSK = YÜKSEK ÖDÜL

Hesabınız, sorumluluğunuz. Biz sadece silahı sağlıyoruz.

CANAVARI SERBEST BIRAKMAYA HAZIR MISIN? 🔥

🚀 EA GÜNCELLEMESİ v1 .1 - YENİ ÖZELLİKLER! ✨ ÖNEMLİ GELİŞMELER: 1. TEMEL GÜNCELLEME - KOD PERFORMANSINDA EN ÜST SEVİYE - BOSS SEVİYESİNDE HATA YÖNETİMİ - EPİK TİCARET YÜRÜTÜMÜ 2. AKILLI SAVUNMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR: - KAZANAN POZİSYONLARI KIRILMA NOKTASINDA BELİRLER - GÜVENLİ MODDA KİLİTLER - YENİ İŞLEMLER AÇMAYI DURDURUR - MEVCUT İŞLEMLERİ BEKLER: -> YA KAR ALIMINI GERÇEKLEŞTİRİR -> YA DA ZARAR KESİMİ YAPAR - SONRA YENİ FIRSATLAR PEŞİNDE KOŞAR -> ARTIK AŞIRI İŞLEM YOK! 3. ESNEK LOT KONTROLÜ YENİ SEÇENEKLER: - UseMaxTotalLots = true/false -> AÇIK: Toplam lotları MaxTotalLots ile sınırlar -> KAPALI: Lot sınırı yok (broker limits still apply) ÖRNEK MaxTotalLots = 5.0 ile: - HER İŞLEM: 0.1 lot - UseMaxTotalLots = true ile: -> 5.0 toplam lotta durur -> Risk kontrolü iç in mükemmel - UseMaxTotalLots = false ile: -> EA lot limiti yok -> Sadece broker limitleri geçerlidir -> TİCARET STİLİNİZİ SEÇİN! ⚙️ HIZLI AYARLAR: - TEMEL LOT: 0.1 - MaxToplamLotlarıKullan: doğru/yanlış - MaxToplamLotlar: 5.0 ( if enabled) - ZARAR Durdurma: 4000 - KAR AL: 4000 🎯 OPTİMİZE EDİLMİŞ: - SWING TİCARETİ YAPANLAR - ANA PAIRLER - 10 K SENT HESAP - 1 : 1000 KALDIRAÇ 🛡️ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ: - KIRILMA NOKTASI KORUMASI - ESNEK LOT KONTROLÜ - BROKER SINIRINA SAYGI - MARGIN KORUMASI İLK ÖNCE DEMO MODU! İYİ TİCARETLER! 🎮



