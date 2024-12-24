OneDirection EA
- Uzman Danışmanlar
- Mohamad Azhar Bin Mohd Adi
- Sürüm: 1.11
- Güncellendi: 24 Aralık 2024
- Etkinleştirmeler: 5
🔥 ONEDIRECTION EA - TİCARETİN CANAVARI 🔥
UYARI: BU BÜYÜKANNE'NİN TİCARET BOTU DEĞİL!
💀 KENDİ RİSKİNİZ ALTINDA KULLANIN - BU EA TAMAMEN VAHŞET 💀
Sadece 53$'a Aldıklarınız:
• Uyumayan bir altın avcısı canavarı
• Aşırı agresif ticaret stratejisi
• Merhametsiz takip durdurma sistemi
• XAUUSD (ALTIN) ve EURUSD üzerinde savaşta test edildi
🚨 GEREKSİNİMLER:
• $10,000 Sent Hesabı (Evet, bu $100 USD)
• 1:500 Kaldıraç ASGARİ (Go big or go home)
• Volatiliteyi yönetmek için çelik gibi yürek
⚔️ SAVAŞ ÖZELLİKLERİ:
• Zaman Dilimleri: M1, M5, M15 (Hızlı ve Öfkeli)
• Başlangıç Lotu: 0.01 (Ama bu canavar büyüyor!)
• Kar Hedefi: NE KADAR İLERLETMEK İSTEDİĞİNE SEN KARAR VER
🔥 KANITLANMIŞ SONUÇLAR:
• 10.000$ → 40.000$ 4 Günde
• 350+ İşlem
• Saf. Ham. Güç.
⚠️ SORUMLULUK REDDİ:
• Bu EA, zayıf yürekler için DEĞİLDİR
• Aptalsanız hesabınızı kesinlikle mahveder
• İade yok - Uyarıldınız!
💪 NEDEN $53?
Çünkü bu kâr yıkım silahı için tek aldığımız ücret bu. Değip değmeyeceğine sen karar ver.
🎯 KİMLER İÇİN:
• Adrenalin bağımlıları
• Riski kucaklayanlar
• Kahvaltıda volatilite yiyen traderlar
❌ KİME UYMAYACAK:
• Mızmızlananlar
• Riskten kaçınan traderlar
• Elinden tutulmaya ihtiyaç duyanlar
📱 Destek: Telegram'da @jirojirojiro
(Ama cidden, yalnızsınız.) Bu, ticaretin vahşi batısı.
🏴☠️ UNUTMA: YÜKSEK RİSK = YÜKSEK ÖDÜL
Hesabınız, sorumluluğunuz. Biz sadece silahı sağlıyoruz.
CANAVARI SERBEST BIRAKMAYA HAZIR MISIN? 🔥
🚀 EA GÜNCELLEMESİ v1.1 - YENİ ÖZELLİKLER! ✨ ÖNEMLİ GELİŞMELER: 1. TEMEL GÜNCELLEME - KOD PERFORMANSINDA EN ÜST SEVİYE - BOSS SEVİYESİNDE HATA YÖNETİMİ - EPİK TİCARET YÜRÜTÜMÜ 2. AKILLI SAVUNMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR: - KAZANAN POZİSYONLARI KIRILMA NOKTASINDA BELİRLER - GÜVENLİ MODDA KİLİTLER - YENİ İŞLEMLER AÇMAYI DURDURUR - MEVCUT İŞLEMLERİ BEKLER: -> YA KAR ALIMINI GERÇEKLEŞTİRİR -> YA DA ZARAR KESİMİ YAPAR - SONRA YENİ FIRSATLAR PEŞİNDE KOŞAR -> ARTIK AŞIRI İŞLEM YOK! 3. ESNEK LOT KONTROLÜ YENİ SEÇENEKLER: - UseMaxTotalLots = true/false -> AÇIK: Toplam lotları MaxTotalLots ile sınırlar -> KAPALI: Lot sınırı yok (broker limits still apply) ÖRNEK MaxTotalLots = 5.0 ile: - HER İŞLEM: 0.1 lot - UseMaxTotalLots = true ile: -> 5.0 toplam lotta durur -> Risk kontrolü için mükemmel - UseMaxTotalLots = false ile: -> EA lot limiti yok -> Sadece broker limitleri geçerlidir -> TİCARET STİLİNİZİ SEÇİN! ⚙️ HIZLI AYARLAR: - TEMEL LOT: 0.1 - MaxToplamLotlarıKullan: doğru/yanlış - MaxToplamLotlar: 5.0 (if enabled) - ZARAR Durdurma: 4000 - KAR AL: 4000 🎯 OPTİMİZE EDİLMİŞ: - SWING TİCARETİ YAPANLAR - ANA PAIRLER - 10K SENT HESAP - 1:1000 KALDIRAÇ 🛡️ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ: - KIRILMA NOKTASI KORUMASI - ESNEK LOT KONTROLÜ - BROKER SINIRINA SAYGI - MARGIN KORUMASI İLK ÖNCE DEMO MODU! İYİ TİCARETLER! 🎮