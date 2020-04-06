OneDirection EA

🔥 **ONE DIRECTION EA: LA MÁQUINA DEFINITIVA DE TRADING** 🔥  


💎 **¿LISTO PARA TRANSFORMAR TU CAMINO EN EL TRADING?** 💎  


Esto no es un bot cualquiera.  

Olvídate de indicadores desactualizados como RSI, CCI o Bandas de Bollinger. **ONE DIRECTION EA** está diseñado sobre **acción del precio pura**, enfocándose en los movimientos reales del mercado en tiempo real.  


Si estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel y alcanzar la libertad financiera más rápido, sigue leyendo.  


---


### 🚀 **¿POR QUÉ ONE DIRECTION EA ES TU CAMBIO DE JUEGO?**  


**Acción del Precio como Base**  

Sin trucos ni indicadores atrasados. Este EA analiza el mercado en tiempo real para darte una ventaja sobre las estrategias tradicionales.  


**Estrategia Agresiva para Máximas Ganancias**  

Diseñado para aprovechar pares de alta volatilidad como XAUUSD (Oro) y EURUSD. Este EA no tiene límites, es para traders que quieren ver resultados reales y rápidos.  


**Probado en el Campo de Batalla**  

Cientos de horas de pruebas con datos de mercado en vivo. Esto no es un script aleatorio, es una herramienta de precisión para traders serios.  


**Automatización con Precisión**  

Deja que el EA haga el trabajo pesado: desde la entrada hasta la salida. Tú solo enfócate en aprender la estrategia, refinar tu ventaja y hacer crecer tu capital.  


---


### 🌟 **DOMINA ESTA HERRAMIENTA, DOMINA TU FUTURO**  


Con dedicación y práctica, **ONE DIRECTION EA** no es solo un bot más, es un escalón hacia tus sueños financieros.  

**Los traders que han dominado esta herramienta están viendo resultados en semanas, no en años.**  


---


### 💰 **¿QUÉ INCLUYE?**  


- Un bot de trading de acción del precio que opera 24/7.  

- Un sistema automatizado de trailing stop para proteger y aumentar tus ganancias.  

- Configuraciones optimizadas para Oro (XAUUSD) y EURUSD, los pares más volátiles y rentables.  

- La oportunidad de aprender, adaptarte y ganar más rápido que con estrategias convencionales.  


---


### 🚨 **¿QUÉ NECESITAS PARA EMPEZAR?**  


- **Cuenta de 10,000 Céntimos = 100 USD Reales** (¡Barrera de entrada baja para grandes retornos!).  

- **Apalancamiento mínimo de 1:500** (Mayor riesgo, mayores recompensas).  

- **Plataforma MetaTrader 4 (MT4)** para desatar todo el poder de esta herramienta.  

- Lo más importante: **la determinación de convertirte en un trader profesional.**  


---


### 💣 **CÓMO CONFIGURAR ONE DIRECTION EA:**  


1. Descarga el archivo del EA.  

2. Abre tu plataforma MetaTrader 4 (MT4).  

3. Haz clic en: **Archivo -> Abrir carpeta de datos**.  

4. Ve a la carpeta **MQL4/Experts** y pega el archivo del EA.  

5. Reinicia tu MT4.  

6. Abre el gráfico de Oro (XAUUSD) o EURUSD.  

7. Presiona F7 o haz clic en: **Vista -> Probador de estrategias**.  

8. Selecciona el EA, elige un marco de tiempo (M1, M5 o M15) y realiza pruebas con datos recientes del mercado.  

9. Ajusta los parámetros, optimiza tu estrategia y, cuando estés listo, opera en vivo.  


---


### ⚡ **PRUEBAS COMO UN PROFESIONAL:**  


- Usa **datos de 2024 en tiempo real** para asegurarte de que tus configuraciones estén actualizadas.  

- Prueba diferentes marcos de tiempo para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo.  

- Ajusta los parámetros para maximizar tus resultados.  

- Valida tus configuraciones a través de múltiples pruebas.  

- Una vez que veas resultados consistentes, ¡lleva esta herramienta al mercado en vivo!  


---


### 📈 **CARACTERÍSTICAS CLAVE:**  


- **Marcos de tiempo:** M1, M5, M15 (para operaciones rápidas y dinámicas).  

- **Tamaño inicial del lote:** 0.01 (ajusta automáticamente según las condiciones del mercado).  

- **Parámetros personalizables:** Adapta el EA a tu estilo de trading.  

- **Potencial de ganancias:** El límite lo decides tú.  


---


### 💎 **¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?**  


- Traders que creen en dominar herramientas para lograr el éxito a largo plazo.  

- Personas listas para tomarse en serio su camino en el trading.  

- Arriesgados que prosperan en la volatilidad y buscan oportunidades.  


---


### ❌ **¿PARA QUIÉN NO ES?**  


- Personas que buscan retornos garantizados sin esfuerzo.  

- Traders que confían en indicadores desactualizados como RSI o Bandas de Bollinger.  

- Aquellos que no están dispuestos a aprender, probar y adaptarse.  


---


### ⚠️ **ADVERTENCIA:**  


Este EA no es para principiantes. Es para traders dispuestos a enfrentar los retos y recompensas del trading profesional.  


Los resultados dependen de tu esfuerzo y comprensión. Si no estás dispuesto a probar, optimizar y mejorar, este EA no es para ti.  


---


### 💼 **SOPORTE Y COMUNIDAD:**  


¿Tienes preguntas? ¿Necesitas ayuda? Únete a nuestra creciente comunidad de traders que están dominando **ONE DIRECTION EA**.  

**Contáctanos en Telegram:** @jirojirojiro  


---


### 🎯 **¿POR QUÉ ELEGIR ONE DIRECTION EA?**  


A diferencia de otros bots, este EA está basado en la **acción del precio**, no en indicadores atrasados o scripts genéricos.  


Si te tomas en serio el trading y quieres alcanzar tus metas más rápido, esta es tu oportunidad.  

**Estás invirtiendo en una herramienta que podría cambiar tu futuro en el trading.**  


⚡ **El mercado no espera, ¿por qué deberías hacerlo tú?** ⚡  

🚀 ACTUALIZACIÓN DE EA v1.1 - ¡NUEVAS FUNCIONES! ✨ MEJORAS IMPORTANTES: 

✨ MEJORAS IMPORTANTES:

1. MEJORA DEL NÚCLEO
   - RENDIMIENTO DE CÓDIGO AL MÁXIMO
   - MANEJO DE ERRORES DE NIVEL JEFES
   - EJECUCIÓN ÉPICA DE COMERCIO

2. SISTEMA DE DEFENSA INTELIGENTE 
   CÓMO FUNCIONA:
   - DETECTA POSICIONES GANADORAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO
   - LAS BLOQUEA EN MODO SEGURO
   - DEJA DE ABRIR NUEVAS OPERACIONES
   - ESPERA HASTA QUE LAS OPERACIONES ACTUALES:
     -> O BIEN ALCANZAN EL TAKE PROFIT
     -> O SON DETENIDOS
   - ENTONCES BUSCA NUEVAS OPORTUNIDADES
   -> ¡NO MÁS SOBREOPERACIONES!

3. CONTROL FLEXIBLE DE LOTES
   NUEVAS OPCIONES:
   - UseMaxTotalLots = verdadero/falso
     -> ENCENDIDO: Limita el total de lotes a MaxTotalLots
     -> APAGADO: Sin límite de lotes (broker limits still apply)
   
   EJEMPLO CON MaxTotalLots = 5.0:
   - CADA OPERACIÓN: 0.1 lote
   - CON UseMaxTotalLots = true:
     -> Se detiene en 5.0 lotes totales
     -> Perfecto para el control de riesgos
   - CON UseMaxTotalLots = false:
     -> Sin límite de lotes del EA
     -> Solo se aplican los límites del bróker
   
   -> ¡ELIGE TU ESTILO DE TRADING!

⚙️ AJUSTES RÁPIDOS:
- LOTE BASE: 0.1
- UsarMaximoTotalLotes: verdadero/falso
- MaximoTotalLotes: 5.0 (if enabled)
- STOP LOSS: 4000
- TOMAR BENEFICIO: 4000

🎯 OPTIMIZADO PARA:
- TRADERS DE SWING
- PAREJAS PRINCIPALES
- CUENTA DE 10K CENTAVOS
- APALANCAMIENTO 1:1000

🛡️ CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:
- ESCUDO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
- CONTROL FLEXIBLE DE LOTES
- RESPETO AL LÍMITE DEL CORREDOR
- PROTECCIÓN DEL MARGEN

¡MODO DEMO PRIMERO! 
¡FELICES TRADES! 🎮


